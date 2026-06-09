Colombia

Lenny Tavárez y Justin Quiles anuncian concierto en Bogotá: fecha, precios y lo que se sabe

Los cantantes puertorriqueños se presentarán en el Movistar Arena con una puesta en escena que reunirá sus colaboraciones más conocidas, varios himnos de sus carreras y material de su más reciente álbum: ‘Superarte’

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El Movistar Arena de Bogotá recibirá a Lenny Tavárez y Justin Quiles el viernes 11 de septiembre de 2026 para un concierto conjunto de género urbano latino - crédito Warner / Instagram
El Movistar Arena de Bogotá recibirá a Lenny Tavárez y Justin Quiles el viernes 11 de septiembre de 2026 para un concierto conjunto de género urbano latino - crédito Warner / Instagram

El Movistar Arena de Bogotá recibirá el viernes 11 de septiembre a dos exponentes destacados del género urbano latino: Lenny Tavárez y Justin Quiles.

Ambos artistas confirmaron un espectáculo conjunto que promete reunir sus mayores éxitos, colaboraciones reconocidas y lo más reciente de su carrera, en una cita que figura como uno de los conciertos urbanos más esperados de 2026.

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Los intérpretes preparan un show que busca una conexión directa con el público colombiano y que consolidará la presencia de ambos en la escena musical de la región.

Boletería: fechas de preventa y precios

La venta de boletas para el concierto de Lenny Tavárez y Justin Quiles en la capital colombiana se realizará en dos etapas principales. De acuerdo con el comunicado oficial, la preventa exclusiva será desde el lunes 8 de junio a las 11:00 a. m. hasta el miércoles 10 de junio a las 10:59 a. m. a través de la plataforma TuBoleta.

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La preventa de boletas para Lenny Tavárez y Justin Quiles en Bogotá estará disponible en TuBoleta del 8 de junio a las 11:00 a. m. al 10 de junio a las 10:59 a. m - crédito breakfast_live / Instagram
La preventa de boletas para Lenny Tavárez y Justin Quiles en Bogotá estará disponible en TuBoleta del 8 de junio a las 11:00 a. m. al 10 de junio a las 10:59 a. m - crédito breakfast_live / Instagram

Una vez concluida esa fase, la venta general de entradas comenzará el miércoles 10 de junio a las 11:00 a. m. Los precios de las localidades oscilan entre $180.000 y $380.000 (sin servicio incluido). Quienes deseen asistir deberán consultar directamente el sitio web de TuBoleta en las fechas indicadas para obtener información actualizada sobre valores y disponibilidad.

La expectativa en torno a la boletería refleja el impacto de la convocatoria de ambos artistas, que han logrado acumular millones de reproducciones en plataformas digitales y cuentan con una base de seguidores amplia en Latinoamérica. El evento reunirá canciones clave de sus trayectorias, incluyendo éxitos como Medallo, Las Neas, Thank you bb, entre otros.

El recital de Justin Quiles y Lenny Tavárez tendrá lugar el 11 de septiembre de 2026 en el Movistar Arena de Bogotá, uno de los escenarios más importantes para espectáculos de gran formato en Colombia. El recinto ha sido sede de conciertos internacionales de alto perfil y se ha consolidado como una plaza fundamental para el desarrollo del género urbano en el país.

La venta general de entradas para el concierto en el Movistar Arena comenzará el 10 de junio a las 11:00 a. m. y los precios irán de $180.000 a $380.000 sin servicio - crédito breakfast_live / Instagram
La venta general de entradas para el concierto en el Movistar Arena comenzará el 10 de junio a las 11:00 a. m. y los precios irán de $180.000 a $380.000 sin servicio - crédito breakfast_live / Instagram

La llegada de estos artistas a la capital colombiana marca un momento clave en sus carreras, tras consolidarse en la industria gracias a colaboraciones, presencia en festivales y una propuesta que combina reggaetón, pop urbano y elementos melódicos. La cita en Bogotá forma parte de una gira internacional que también contempla paradas en países como Ecuador, México, Argentina y Chile.

El álbum ‘SUPERARTE’ y la química creativa

El concierto coincide con el impulso de SUPERARTE, el álbum colaborativo más reciente de Justin Quiles y Lenny Tavárez. El disco, que reúne 12 canciones y colaboraciones con nombres como J Balvin, Blessd, Eladio Carrión, Sech y Dalex, busca celebrar la evolución artística y la amistad entre ambos intérpretes.

La presentación en el Movistar Arena permitirá ver en vivo la química que han desarrollado durante años. El proyecto surgió como respuesta a la demanda del público que disfruta la combinación de ambos, y representa un paso más en su apuesta por la colaboración y la creatividad dentro del género urbano.

El concierto de Lenny Tavárez y Justin Quiles reunirá éxitos, colaboraciones reconocidas y canciones recientes en uno de los shows urbanos más esperados de 2026 - crédito breakfast_live / Instagram
El concierto de Lenny Tavárez y Justin Quiles reunirá éxitos, colaboraciones reconocidas y canciones recientes en uno de los shows urbanos más esperados de 2026 - crédito breakfast_live / Instagram

“Sentimos que el arte que tenemos dentro de este álbum es superior a todo lo que está por ahí”, expresó Justin Quiles durante una entrevista recogida por Noticias Caracol.

El propio Quiles reconoció la importancia de Colombia en su carrera: “Siempre tuve la visión de pegarme en Colombia, siempre decía: ‘Me quiero pegar en Colombia’. Fue uno de los primeros países a los que aposté”, señaló el artista en el medio citado.

Esa cercanía ha sido clave para comprender el impacto que tendrá la presentación conjunta en Bogotá, considerada una de las plazas más receptivas para el reggaetón, el R&B latino y el pop urbano.

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