Colombia

Gustavo Petro ahora arremetió contra la prensa: denunció una conspiración ilegal con Israel, en respuesta a polémico mensaje sobre el nazismo

El presidente de la República, con un extenso pronunciamiento en sus redes sociales, apuntó hacia los medios que han replicado las reacciones del gobierno de Benjamin Netanyahu frente a su publicación, que desató una tormenta diplomática

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El presidente Gustavo Petro ha calificado las acciones de Israel en Gaza como un genocidio - crédito Lina Gasca/Colprensa y Fernando Vergara/AP - Montaje Infobae
El presidente Gustavo Petro desató una fuerte controversia por la manera en que acusó a los medios de comunicación de conspirar con Israel en su contra - crédito Lina Gasca/Colprensa - Fernando Vergara/AP - montaje Infobae

Con un extenso mensaje en sus redes sociales, el presidente de la República, Gustavo Petro, reaccionó a lo que sería nueva crisis diplomática tras acusar públicamente a la organización Ardila Lülle, propietaria de la cadena RCN, de participar en una supuesta conspiración internacional con Israel. A lo que se suma su defensa de la publicación que causó indignación: la réplica del saludo nazi, en un ataque a Abelardo de la Espriella.

El mandatario, en su perfil de X, afirmó que existen “pruebas científicamente comprobadas” sobre la financiación ilegal de campañas electorales en Colombia por parte de actores extranjeros; al replicar un artículo de la emisora La FM, en la que solo se hizo un registro de la molestia del gobierno de Benjamin Netanyahu por el mensaje “Heil Hitler”, publicado por el gobernante el domingo 7 de junio.

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Gustavo Petro y su arremetida contra la prensa
Con este mensaje, el presidente Gustavo Petro lanzó una nueva arremetida contra la prensa y defendió la publicación implícita de nazismo que causó controversia - crédito @petrogustavo/X

Ardila ¿estás en la ilegal conspiración de Netanyahu contra Colombia? Es un delito, recuerda a Netanyahu, que nos toca juzgar en Colombia, no solo por ser un criminal contra la humanidad, sino porque hay pruebas sobre financiación de campañas electorales en Colombia, que son grabaciones de la voz del expresidente de Honduras y narcotraficante comprobado por la justicia de los EE. UU.: Juan Orlando Hernández, grabaciones científicamente comprobadas”, expresó Petro en su publicación en la red social.

Cabe destacar que la controversia tuvo su origen luego de que el presidente compartió en su perfil en la referida red social una columna de opinión del periodista Felipe Zuleta, hecha con Gemini AI, relacionada con el abogado de la Espriella, a la que adicionó el Heil Hitler: conocido saludo nazi, que según él lo que pretendía era señalar al candidato de ultraderecha de esa clase de conductas, pero que causaron molestia en Israel.

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“Si el expresidente hondureño y el genocida israelí, han enviado dólares a Colombia para comprar voluntades colombianas en elecciones, es un delito en Colombia señalado en nuestro código penal”, agregó el mandatario en su publicación. Estas declaraciones se produjeron en la víspera de que Colombia asuma la presidencia de un debate en el Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York, el miércoles 10 de junio.

Gustavo Petro y su polémica publicación nazista
Esta fue la publicación del presidente Gustavo Petro que causó controversia en las redes sociales, por su alusión al nazismo - crédito @petrogustavo/X

La polémica defensa de Gustavo Petro frente a los señalamientos en su contra por mensaje nazi

El mensaje del presidente incluyó referencias directas a símbolos históricos vinculados al nazismo y al uso de imágenes en campañas políticas. “El comunicador que hizo esta nota de abajo, pudo mirar internet y saber que es muy diferente el gesto de señalar que hacer el saludo romano a los césares, de dónde sacó el fascio ese saludo con la palma y los dedos completamente extendidos, ocultando el sol a la tierra”, afirmó.

E insistió en que señalar a un genocida no equivale a realizar un saludo nazi.

En ese orden de ideas, el mandatario defendió su derecho a la libertad de expresión, pero advirtió sobre los riesgos de la manipulación. “Yo permito la libre expresión y pensamiento, es mi principio democrático, pero no la desinformación ideológica a la sociedad, el embrutecimiento, ocultar el arte con la ideología o simplemente, esparcir masivamente calumnias, no es decente ni digno ante la democracia”, puntualizó.

Danny Danon respondió a Gustavo Petro
Danny Danon, embajador de Israel ante las Naciones Unidas, le respondió al presidente Gustavo Petro por su publicación en X en alusión al nazismo - crédito @petrogustavo/X

Sin embargo, uno de los apartes más delicados fueron sus señalamientos hacia el papel de los medios de comunicación nacionales. “No desinformen al pueblo, ya que los dueños de RCN se han acercado muchas veces al fascismo, como cuando tomaron Whisky después de la entrevista a Carlos Castaño, una víctima que se convirtió en uno de los peores genocidas de la historia de Colombia y se arrepintió“, señaló Petro.

Según el presidente, al cabecilla de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) “lo asesinaron no por ser criminal contra la humanidad y narcotraficante, sino porque quería contar la verdad a la DEA”.

Y cuestionó a la organización Ardila Lülle frente a las políticas sociales de su gobierno, entre ellas el aumento del salario mínimo. “Sé que Árdila no quiso el salario mínimo vital y está en su derecho, lo entiendo, por su posición en la producción y su falta de entendimiento del gran pacto socialdemócrata que se hizo en EE. UU. y Europa, y por eso desarrollaron su poder industrial, que quiero hacer también en Colombia", reafirmó.

Petro concluyó con una advertencia sobre la presencia de ideologías extremistas en el país. “En Colombia sí hay nazis, pero miren para el lado contrario, ustedes los han abrazado”, sentenció el jefe de Estado, mientras la controversia sigue generando repercusiones en el debate público nacional e internacional y ya provocó duras reacciones del equipo diplomático de Israel, que pidió acciones a la Organización de las Naciones Unidas.

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