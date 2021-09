Lyn May pidió a las cantantes Thalía y Cher que sean las madrinas de sus bebés

Lyn May, Thalía y Cher (Foto: EFE/Reuters/Instagram)

Hace algunas semanas la famosa ex vedette dio la noticia de que está embarazada, el anuncio destacó pues Lyn May tiene 68 años y de acuerdo con la Biología, la gestación en mujeres de esa edad es muy inusual.

No obstante, la bailarina ha ido revelando detalles de su gestación e incluso ha compartido si le gustaría tener una fiesta de baby shower. Este miércoles Lyn May fue abordada por un grupo de reporteros y ella no dudó en compartir que le gustaría tener de madrina a Thalía o a Cher para alguno de sus bebés.

“Todavía no se comunica conmigo, pero Thalía está buena para madrina o Cher.”, explicó en el video publicado por De primera mano. En la entrevista también estuvo acompañada por Markos D1, quién sería el padre de sus futuros hijos.

La bailarina presuntamente sostiene una relación con Marcos Hernández "Markos D1" (Foto: Instagram/@lyn_may_)

Lyn May insistió en que la intérprete de No me acuerdo debería ser la madrina y le envió un mensaje “Pero Thalía, quiero que seas madrina de mis hijos, entonces no te rajes. Quiero que vengas de madrina de mis dos hijos y aquí te quiero de madrina”, mencionó.

En dicha conversación con los medios, Markos y Lyn May también hablaron sobre los nombres que tendrían los gemelos, mientras que ambos están de acuerdo en que uno se llama Gustavo en honor al periodista, sólo el cantante quisiera el nombre Belinda.

“El niño se va a llamar Gustavo Adolfo, es el padrino”, aseguró Lyn May, “Gustavo y Belinda”, agregó Markos D1 el tema, a lo que la ex vedette se negó rotundamente, pues en varias ocasiones ha expresado su desdén a la cantante. “No, Belinda no, ni madr*s”.

Lyn May anunció Gustavo Adolfo Infante sería padrino de alguno de sus bebés (Foto: Cuartoscuro)

Cuando Lyn May fue cuestionada sobre la razón por la que su abdomen no se ha abultado aún, respondió lo siguiente: “Es que sabes que pasa, se me van a mí los embarazos, los niños se me van a las nalgas. Me crecen las caderas. Si no, véanme las caderas cómo las tengo”.

Recientemente Lyn May reveló la fecha en la que presuntamente se aliviará del polémico embarazo que anunció hace unas semanas y compartió un nuevo ultrasonido del que se presume es su bebé. No obstante, en ese momento Markos D1 expresó que no había podido confirmar el estado de la bailarina.

Desde su cuenta de Instagram, Lyn compartió un video del ultrasonido y escribió la fecha “01/12/2022″ en la descripción junto a un emoticono de un bebé, lo que podría interpretarse como la fecha que sus bebés llegarían al mundo.

La vedette forma parte de ¡Quiero cantar! reality de Venga la Alegría (Foto: @vengalaalegriatva/ Instagram)

En los comentarios de la publicación, los seguidores de la también participante de “Quiero cantar” abundaron con felicitaciones. Aunque también hubo quien señaló el detalle del año en la fecha de nacimiento, pues es imposible que el embarazo de May concluya hasta diciembre del año próximo, en 2022.

“¿2022? Ahora todo tiene sentido?”, señaló un usuario. Sin embargo, algunos usuarios replicaron que la fecha podría interpretarse como si Lyn la hubiera escrito de la misma manera en que se escriben en los Estados Unidos, lo que significaría que la fecha indica que los bebés nacerían el 12 de enero del año siguiente.

“Felicidades tía, cuídese mucho y esperamos con ansias a sus bebés”, “Felicidades Lyn, vas a ser la mejor mami del mundo. Todas las bendiciones para ti y para tu pequeño cachito amor” y “Felicidades, si Kim Kardashian rentó vientres, ¿por qué Lyn no?”, escribieron algunos seguidores.

