“Qué impotencia agradecer que no te maten”: el crudo testimonio de Julio Camejo tras un asalto (Foto: Instagram / @soyjuliocamejo)

Julio Camejo, afamado actor de telenovelas y series en México, publicó una serie de videos e historias donde, con más imágenes que explicaciones, dio a conocer que fue víctima de la delincuencia en México.

En un primer video, Camejo se muestra en su automóvil, sentado y lanza una simple pregunta a sus seguidores: “¿de quién es la culpa?”. La sorpresa para todos fue ver las tomas que hace después.

Su auto no tiene el de estéreo; pero no ofreció mayores detalles en ese momento sobre el asaltó, pero sí dio la ubicación exacta del lugar donde ocurrieron los hechos.

“¿De quién es la culpa? Me robaron en la CDMX. Delegación Álvaro Obregón, colonia Lomas del Pueblo de Tetelpa. Calle Real de Minas. Código Postal 01790. Entonces, ¿de quién es la culpa?”, cuenta el actor.

Julio Camejo (Foto: Instagram@soyjuliocamejo)

Horas más tarde colgó un mensaje mucho más duro en sus redes sociales. En su pequeña reflexión dio a entender que fue víctima en un asalto a mano armada en el que también le robaron dinero, aunque no se sabe si están conectados ambos robos.

“Qué impotencia es tener que aceptar que te roben y agradecer que no te maten. O sea me lo das a la buena o a la mala”, fue la forma en que inició su video, haciendo ademanes con los dedos que indican un asalto a mano armada.

Después, reflexiona que lo mejor es que el dinero que le fue arrebatado a Julio Camejo durante el asalto, sea utilizado para comprar medicinas o bien, alimentos para una familia que lo necesita.

“Ojalá tú que me robaste, ese dinero sea para llevarle medicinas a tus padres o para llevar el pan nuestro de cada día a tus hijos. Yo sé lo que es pasar hambre, yo lo viví. Porque si no es así, que mezquina y qué miserable está siendo tu vida”, dijo el actor frente a la cámara de su celular.

El actor reflexiona que lo mejor es que el dinero que le fue arrebatado durante el asalto, sea utilizado para comprar medicinas o bien, alimentos para una familia que lo necesita. (Foto: Instagram / @soyjuliocamejo)

“Lo que me queda a mí es seguir trabajando, tal vez trabajar el doble para poder recuperar lo que tú me robaste. Porque a mí sí me costó, yo sí trabajé”, finalizó su mensaje.

Horas más tarde colgó una storie en su Instagram, con el usurario @soyjuliocamejo, en la que se le puede ver disfrutando de una comida con su hijo y con su hermana, donde además, se mueve al ritmo de la música.

“Gracias de todo corazón por apoyarme en medio de todo esto. Sacándole el mejor partido a la peor situación”, insistió el actor. “Gracias por apoyar a mi papá”, finalizó el pequeño.

La última publicación que hizo al respecto fue por la tarde del domingo 5 de septiembre de 2021, en la que aseguró que no hay nada material que pueda desestabilizar su felicidad, y adjuntó una fotografía suya sonriendo.

“Mi gente al mal tiempo buena cara. Me tome esta foto sonriendo porque nada material puede desestabilizar tu felicidad. Bendiciones”, escribió Julio Camejo ante el asalto del que fue víctima.

"Mi gente al mal tiempo buena cara. Me tome esta foto sonriendo porque nada material puede desestabilizar tu felicidad", escribió el actor junto a esta fotografía luego de ser víctima de la delincuencia (Foto: Instagram / @soyjuliocamejo)

Luego de su mensaje, fue apoyado en la misma red social por sus compañeras y compañeros actores:

“Carajo !!! Que coraje !!!”, escribió Carlos de la Mora.

“Qué malísima onda Julio … pocas cosas emp*n tanto como que te roben. Lo siento de verdad!, fue el mensaje de Verónica Jaspeado.

“Mañana te llevo una bocina Bluetooth al ensayo … Por mientras. QHDP”, bromeó Juan Soler.

También se sumaron Mariana Seoane, Sebastián Rulli, Yare Santana, Yulien Oviedo, Laura Vignatti, Gaby Ramírez, Cristian de la Fuente, Raquel Bigorra, Gaby Elizalde, Horacio Pancheri, entre otros.

SEGUIR LEYENDO: