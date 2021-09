Carlos Bonavides pidió ayudar a Laura Bozzo con recaudación de fondos

Carlos Bonavides pidió recaudar fondos para ayudar a Laura Bozzo (Foto: @programa_hoy/ Twitter)

Desde que se dio a conocer el escándalo que Laura Bozzo protagoniza por su millonaria deuda con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), numerosos famosos han exigido su captura y el pago del adeudo a las autoridades mexicanas, pero hay algunos más que han abogado por ella y han ofrecido su apoyo.

Mientras que Galilea Montijo ha expresado públicamente su apoyo y Juan José Origel ha defendido su imagen afirmando que “no es una ratera”, Carlos Bonavides hizo lo propio durante una entrevista para Las Estrellas iniciar una recaudación de fondos para apoyar a la conductora.

“Yo lamento mucho la situación en la que está, y si hubiera una forma en la que nos juntemos compañeros que hemos trabajado con ella, donde estuvimos en Hoy, se trataría de hacer algo”, dijo el actor, quien hizo pareja con Laura Bozzo en el segmento Las Estrellas Bailan del programa matutino.

Laua Bozzo y Carlos Bonavides fueron pareja en "Las estrellas bailan en Hoy" (Foto: @programa_hoy/ Instagram)

El actor dijo que, al recaudar 300 mil pesos, podrían ayudar a que la conductora conserve su libertad, pues podría entregar dicha cantidad al igual que su pasaporte a las autoridades y llegaría a un acuerdo con ellos.

Desafortunadamente, el arreglo que los abogados de Bozzo habían negociado con las autoridades para que pudiera entregar dinero y el pasaporte de la conductora expiró el pasado 1 de septiembre, día en el que la actriz se debía presentar a declarar en el juzgado del Centro De Prevencion y Readaptacion Social (CERESO) “Santiaguito” en el Estado de México, lo cual no fue hecho por la ahora prófuga de la justicia.

Tras la falta de respuesta por parte de Laura, el juez encargado del caso dio luz verde a la Fiscalía General de la República (FGR) para ejecutar la orden de aprehensión en su contra girada hace unas semanas.

La conductora ha recibido el apoyo de diversos artistas (Foto: Instagram/@laurabozzo_of)

Según el periodista Alex Kaffie, Galilea Montijo habría ofrecido ayuda a la conductora peruana para pagar su millonaria deuda, el mensaje fue mandado a través de una tercera persona, pues Bozzo no responde su celular personal desde que es buscada por la justicia mexicana.

Asimismo, Juan José Origel defendió la imagen de su compañera en una entrevista para TVNotas:

“Sé como es, lo tengo muy claro, no me sorprende lo que me digan de ella, pero sí siento lo que está sucediendo a su alrededor. No creo que sea una mujer malintencionada y mucho menos una ratera porque la conozco. Quienes la juzgan, primero que se juzguen ellos, porque los que estamos cercanos a Laura sabemos las buenas obras que ha hecho”, afirmó Origel.

Laura Bozzo ya es buscada en 150 países por la INTERPOL (Foto: Instagram @Laurabozzo)

Además de la nacionalidad peruana, Laura Bozzo también es italiana por naturalización, por lo que Juan Miguel Ortiz Marmolejo, juez noveno de Distrito de Amparo y Juicios Federales solicitó hace unos días a la conductora entregar su pasaporte para asegurar que no saldría del país mientras se resuelve su situación legal.

Al no entregar su pasaporte ni la cantidad de dinero que garantizaría un abono a la deuda con el SAT, Laura Bozzo se encuentra prófuga; la FGR ya ha emitido una ficha roja ante la Interpol para su búsqueda y captura en más de 150 países.

La conductora podría pasar en prisión entre 3 y 9 años por delitos fiscales, pues tiene una deuda de más de 14 millones de pesos y vendió un inmueble que había dejado como garantía de pago ante el SAT.

