Por qué Rafael Amaya “se ponía nervioso” al actuar en “El Señor de los Cielos” al lado de esta actriz

Maritza Rodríguez aseguró que ponía nervioso al actor sonorense Foto: @rafaelamayanunez / @maritza_fansc

La actriz colombiana Maritza Rodríguez habló sobre su experiencia al trabajar junto a Rafael Amaya en El Señor de los Cielos y confesó que el actor mexicano se ponía muy nervioso cuando grababan escenas subidas de tono.

Maritza Rodríguez es una actriz, modelo y presentadora colombiana que se integró al elenco de la exitosa serie de Telemundo a partir de la cuarta temporada dándole vida a “Amparo Rojas”, quien durante algún tiempo tuvo encuentros cercanos con “Aurelio Casillas”, personaje interpretado por el originario de Hermosillo, Sonora.

En una entrevista para People en español, la actriz de Marido en alquiler reveló que la química entre ella y Rafael Amaya provocó que tuvieran algunas complicaciones durante el rodaje de la serie debido a que el actor mexicano se ponía notablemente nervioso ante la presencia de la colombiana.

Se integró a la serie que protagonizó Rafael Amaya desde la cuarta temporada Foto: @maritza_fansc

“Me acuerdo el primer día que me tocó grabar con Rafa y él me veía y yo decía ‘este está nervioso, lo siento nervioso”, dijo.

La actriz recordó que desde que comenzó a trabajar en la producción notaba que Amaya solía cambiar de actitud cuando le tocaba grabar escenas con ella. Explicó que en un principio pensó que todo se debía a lo complicado que puede ser trabajar con una amiga y esposa de un productor de la televisora.

“Él me veía como obviamente la actriz de peso, la actriz de mucho tiempo, pero aparte era la amiga, la compañera y también la esposa de Joshua (Mintz)”, comentó.

Además de todo, por su mente también pasó que su trayectoria artística podía ser uno de los factores más importantes que influían en la actitud del actor que terminaba repercutiendo en su dinámica. Sin embargo, Maritza se sorprendió cuando descubrió la verdadera razón.

Se convirtió en uno de los personajes favoritos de la serie Foto: @sarahmintzoficial

“Llevábamos tres meses y él seguía igual. Yo decía ‘Dios mío’. Ese hombre sudaba, se equivocaba. Y ya cuando empezaron las escenas de amor, de beso, de pasión se ponía super nervioso”, comentó.

Fue en ese momento cuando la presentadora colombiana descartó todas las opciones anteriores y se dio cuenta de que Rafael Amaya se ponía nervioso porque aparentemente sentía una atracción física hacía ella, todo desde un ámbito respetuoso.

Aunque nunca pasó más allá de contratiempos en el rodaje, la actriz mencionó una anécdota de cuando grabaron una escena de pasión entre sus personajes. La modelo recordó que antes de salir a grabar, el director se le acercó para hablar sobre lo que implicaba el momento y ella sólo le pidió que tranquilizara a Rafael Amaya.

Rafael Amaya (Foto: Instagram@rafaelamayanunez)

“El director habló conmigo y yo le dije ‘conmigo no te preocupes, para mí es parte de una escena y un trabajo, habla con él’”, relató.

Al ver la situación, Maritza Rodríguez también fue a platicar con el actor de La Reina del sur para que confiara en ella y juntos lograran la dichosa escena apasionada entre “Amparo” y “Aurelio”.

“Yo hablé con él y le dije ‘papito, olvídate’. Él me decía ‘perdón, perdón, la ficción nos protege’. Y yo le decía ‘la ficción nos protege así que vamos a hacerlo bien bonito y todo’. Yo lo cuidaba y lo llevaba ‘Rafa espera, por allá no te vayas’, parecía la cuidandera”, explicó.

La actriz confesó su romance cuando pensó que nadie la escuchaba

La colombiana aseguró que mantiene la comunicación con el actor mexicano y ambos recuerdan su experiencia en la serie con algo de humor.

Rafael Amaya ha trabajado con muchas mujeres de la industria como pero hasta el momento Maritza Rodríguez ha sido la única en confesar que lo llegó a poner nervioso. Hace unos días, Verónica Montes, también actriz de la misma serie, reveló en La Casa de los Famosos que tiene una relación con el actor.

SEGUIR LEYENDO: