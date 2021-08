Luz Elena González confesó que le gustaría reencontrarse con Rafael Amaya

Luz Elena González se sinceró con los medios comentando que le gustaría entrevistar a su ex pareja (Fotos: Instagram @rafaelamayanunez / @rafaelamayanunez)

Luz Elena González reveló que le gustaría volverse a encontrar con su ex pareja Rafael Amaya, a casi dos décadas que culminó su romance. La actriz señaló que le interesaría conversar con el protagonista de El Señor de los Cielos para poder compartirlo en su canal de YouTube, Ay Comadre!!

En entrevista con diversos medios comentó que le interesaría saber qué fue de la vida de Amaya después de su relación, pues desde su rompimiento cortaron comunicación.

“Por supuesto que sería muy interesante hablar qué fue lo que pasó durante todos esos 17 o 21 años desde que terminamos hasta el día de hoy, nunca volví a hablar con él después de que nosotros terminamos nuestra relación”.

De acuerdo con la actriz, no ha hablado con Amya desde su rompimiento (Foto: Instagram@rafaelamayanunez)

“Es un hombre que a lo largo de su carrera y de su vida después de que tuvimos nosotros una relación, ha hecho muchas cosas muy interesantes y una de las más importantes pues ‘El Señor de los Cielos’”, añadió la actriz.

La también conductora contó el verdadero motivo de su ruptura con Amaya se debió a que cada uno tenía planes diferentes para su vida, ya que Luz Elena ya planeaba ser madre.

“Terminamos porque yo siempre he tenido la madurez de casarme y tener hijos, entonces todas mis relaciones siempre han sido muy formales y siempre que tenía una relación ya los visualizaba como mi marido y el papá de mis hijos y creo que los espantaba, la realidad es que sí, todo llega a su tiempo, él no estaba preparado y yo dije ‘está bien, me voy’”, señaló.

La conductora señaló que su rompimiento se dio porque el actor no se quería casar (Foto: Instagram / @luzelenaglezz)

Durante el estreno de la segunda temporada de la serie biográfica de Luis Miguel, la actriz era constantemente cuestionada sobre si el intérprete de La Incondicional fue el motivo de su ruptura con Amaya.

Sin embargo, en entrevista con Aurora Valle para el programa Confesiones, la actriz narró cómo fue el primer acercamiento que tuvo con “el Sol” mientras mantenía relación con actor.

“Me habla, me invita a un concierto y yo le dije a Rafa ‘me acaba de hablar Luis Miguel y me invitó a un concierto, tú sabes que yo lo conocí desde hace años por Jaime, pero me volvió a buscar, entonces, ¿te quieres casar o no te quieres casar? si no te quieres casar aquí se acaba todo y me voy al concierto de Luis Miguel’”, narró la actriz

De acuerdo con las declaraciones de Luz Elena, sufrió mucho tras la definitiva y contundente respuesta de Amaya, ya que “tenían mucha afinidad”.

Luis Miguel invitó a Luz Elena a uno de sus conciertos después de que ella terminara con Amaya (Foto: Instagram/@lmxlm)

En dicha entrevista, Luz Elena señaló que después de dicho concierto, Luis Miguel la invitó a su hotel, mismo en el que cenar.

La única vez en que al intérprete de Ahora Te Puedes Marchar se le vio con la actriz, fue cuando él la invitó al antro Baby’O en Acapulco, el cual sería el favorito del cantante. Ahí disfrutaron su velada, después salieron y se dirigieron a otro antro de música tropical en donde estuvieron bailando. Finalizaron comiendo hot dogs en un puesto de comida que se encontraba en la calle.

González compartió que Luis Miguel la conquistó a partir de su forma de ser. “Es un hombre súper caballeroso, le gustan los vinos, la buena comida, es un buen anfitrión, es muy cortés”, expresó.

