“Lo fui superando”: así recordó el hijo de Xavier Ortiz al ex Garibaldi a un año de su muerte

Hace un año la muerte del Garibaldi fue un fuerte impacto para el público y su familia (Foto: Instagram/xavierortizr)

El 7 de septiembre de 2020 una noticia conmocionó al público, pues Xavier Ortiz había sido encontrado sin vida en un departamento alquilado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, donde se había asentado desde tiempo atrás con su esposa e hijo.

Entre versiones acerca de una posible depresión, el dictamen oficial arrojó que el recordado actor e integrante de Garibaldi cometió suicidio, siendo la causa asfixia por ahorcamiento, hecho que dejó tristeza entre sus fans y el gremio artístico.

Ha trascendido que a Ortiz le afectó especialmente el aislamiento por la pandemia, además de algunas dificultades que enfrentó en su vida profesional, como la falta de empleo derivada de la misma situación sanitaria, lo que no le permitió seguir generando ingresos.

Ha trascendido que Xavier Ortiz atravesaba una fuerte depresión en sus últimos días (Foto: Instagram@ xavierortizr)

Esta versión quedó confirmada por la hermana de Xavier, quien fue la primera que compartió en su cuenta de Twitter: “Se suicidó, estamos en shock, sabíamos que estaba muy deprimido por el aislamiento, la falta de ingresos y una separación muy tormentosa, apenas acababa de vender su casa y tenía dinero, estamos tan sorprendidos”, escribió.

A un año de aquel suceso, su familia lo recordó este fin de semana con una ceremonia religiosa en su honor, en donde estuvo presente su viuda Carisa de León y el pequeño Xavi. La misa católica se llevó a cabo en la iglesia de Nuestra Señora del Sagrado Corazón en Guadalajara, donde se congregaron amigos y familiares del cantante y actor para mantener vivo su recuerdo.

Al finalizar la ceremonia, Carisa de León atendió a los representantes de la prensa presentes, con quienes compartió cómo ha vivido los últimos meses tras el gran impacto que ha sido para ella y su pequeño la repentina muerte de Xavier Ortiz.

Tras su paso por Garibaldi, Ortiz hizo carrera en telenovelas y teatro (Foto: Instagram/blancacharolet)

“Estuvo muy bonita la misa del padre, habló acerca de disfrutar la vida y de recuperar la fe después de un año muy difícil, no nada más para nosotros, sino para toda la gente. Ha sido un año complicado, lleno de muchísimos retos, pero creo que estamos muy contentos de haber llegado al final del año”, señaló la esposa del artista para las cámaras del programa Ventaneando.

Carisa invitó a los reporteros a una comida familiar en la que se servirían tamales y los platos favoritos del recordado artista. Llamó la atención que el pequeño Xavi Ortiz accedió a hablar con la prensa y expresó cómo ha vivido la ausencia de su papá.

“Estoy muy bien. A partir del momento en que murió mi padre, pues me puse muy triste, pero lo fui superando y ahora pasaron varias cosas muy interesantes. Ahora tenemos más animales, muchos más”, dijo el niño de nueve años respecto a un jardín que construyeron en casa en honor al fallecido cantante, donde disfrutan de la compañía de mascotas: “Tenemos un pato y una lagartija, va muy bien, está muy bonito y ya lo terminamos”, compartió el pequeño.

Carisa de León se ha mantenido al cuidado del pequeño Xavi (Captura de pantalla/ IG: xavierortizr)

En junio pasado, Carisa relató su preocupación pues el niño presentó una fuerte depresión que fue tratada por profesionales. Según contó la madre del menor en entrevista con Ventaneando, el niño tenía los mismos síntomas que alguna vez tuvo su padre antes de fallecer, además encontró una carta en la que el infante manifestaba querer morir.

“La cartita que encontramos, que fue la alerta así, súper roja, era que pues ‘me quiero ir con mi papá y me quiero ir con mi papá’. Entonces, eso nos tenía muy, muy asustados”, explicó al programa de espectáculos de TV Azteca.

“Yo realmente no quería llegar al punto donde pudiera dejar de verlo porque yo la verdad sí veía que él sí se quería ir con su papá. El psiquiatra me dijo que poco a poco iba a dejar de ver (a su papá), entonces es muy bonito que lo recuerde, pero no al grado donde no quiera vivir”, expresó.

SEGUIR LEYENDO: