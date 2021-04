Luis Miguel, Xavier Ortiz y Forrest Kolb: el historial sentimental de Patricia Manterola

Fotos: Archivo//Instagram @patriciamanterola

Desde que llegó la segunda temporada de Luis Miguel, la serie ninguno de los personajes que estuvieron cerca de la vida del cantante se han salvado de aparecer ante el ojo público.

Fue en el tercer capítulo donde apareció “Paola Montero”, personaje que inmediatamente trajo a la mente de muchos a la cantante y actriz Patricia Manterola.

Pues no sólo las épocas coinciden en la vida de los artistas, sino también se recordaron algunos declaraciones que la ex integrante del grupo Garibaldi dijo en el pasado y que confirma esta teoría.

Y a pesar de haber rechazado iniciar un romance formal con Luis Miguel, Paty Manterola tuvo otros pretendientes con los que sostuvo largos romances.

XAVIER ORTIZ

La prueba más clara que Paty Manterola es de relaciones largas son los 15 años al lado de Xavier Ortiz, también integrante de Garibaldi.

Fue precisamente en aquella agrupación en la que la también actriz conoció al cantante en 1989 y con el que inició un noviazgo que, a pesar de los altibajos, llegó al altar.

Sin embargo, de esta bella historia, se sabe que durante su relación Patricia y Xavier terminaron en más de una ocasión, aunque al final siempre regresaban.

Es por ello que no sorprendió a sus fans cuando decidieron prometerse amor eterno al contraer matrimonio en 1999, evento que fue uno de los más importantes de aquel año.

Xavier Ortiz (Foto: Instagram@ xavierortizr)

Sin embargo, la historia se repitió con la alianza formal y en el 2004 anunciaron su separación sin dar muchos detalles: “No existe otra razón más que el habernos dado cuenta a tiempo y conscientemente que nuestras vidas empiezan a tomar rumbos diferentes”.

Mientras que algunos rumores apuntaban a que Paty Manterola anhelaba convertirse en madre; aún sin saber la razón, este romance llegó a su fin.

Años más tarde cada uno hizo su vida por separado, en el caso de Xavier Ortiz se unió en el 2012 con Clarisa de León, con quien tuvo un hijo.

Pero el mundo de la farándula se paralizó tras la repentina muerte del cantante en septiembre del 2020.

LUIS MIGUEL

Como sabrán todos aquellos que llegaron al tercer capitulo de Luis Miguel, el cantante mostró sus mejores encantos a Paty Manterola, pues el “Sol de México” siempre se mantuvo atentó a la vida de la actriz.

Además, la oportunidad entre los artistas se dio cuando Manterola estaba en una de sus rupturas con Xavier Ortiz; momento en el que el intérprete de Hasta que me olvides estuvo a su lado.

Foto: @patriciamanterola / Instagram - @lmxlm / Instagram

Así lo hizo saber Manterola en una entrevista con Suelta la Sopa en la que explicó cómo se relacionaron: “Lo había conocido años atrás en el Festival Acapulco y Luis Miguel me tiró toda la onda, lo tengo que decir, toda la onda. Yo estaba de novia y le dije: ‘Perdóname, pero tengo novio’”.

Sin embargo, tiempo después los intérpretes compartirían un par de cenas: “Entonces, un año después, llegó mi venganza (contra Xavier). Subo a saludar a Luis Miguel en el avión, súper caballeroso, súper lindo. ‘¿Sigues de novia?’, me dice. Y yo (le dije) ‘No, terminé con mi novio hace apenas unas semanas’”, aseguró la cantante.

A pesar de estas declaraciones, la relación entre Luis Miguel y Paty Manterola jamás floreció, incluso en repetidas ocasiones la cantante declaró que sólo los unía una amistad.

FORREST KOLB

Pese a romper el corazón del intérprete de La Incondicional o de haber terminado su relación sentimental con su compañero de Garibaldi, otro hombre se robó el corazón de Manterola.

Se trata del canadiense Forrest Kolb, con quien contrajo matrimonio en el 2010 y como fruto de este amor, Patricia Manterola se convirtió en madre de tres hijos: Lucca y los mellizos Matteo y Alesso.

El romance entre Forrest Kolb y Paty Manterola surgió por mensajes que intercambiaron “nos escribíamos primero por mail, después empezaron pláticas por Skype, después nos hablábamos ya por teléfono”, explicó a ¡Hola! TV.

Gracias a esta interacción, la pareja se conoció en “el ámbito espiritual” y desde eso momento la cantante reconoció “él es como si fuera mi alma gemela, en alma”, continuó.

Forrest Kolb y Paty Manterola renovaron sus votos en diciembre del 2020. Foto: Instagram @patriciamanterola

Incluso, de aquel enamoramiento, la cantante le dedicó una canción de amor You’re the one: “Le hablo y le digo: ‘te voy a mandar esta canción y yo quiero que me digas qué te dice la letra, qué sientes cuando escuchas esta canción’”.

De acuerdo con su explicación, desde ese momento la pareja supo que estarían juntos pues Kolb le aseguró: “¿sabes que tú eres la indicada? Yo me voy a casar contigo”.

Y tras diez años de matrimonio la pareja renovó sus votos en la Riviera Maya el pasado mes de diciembre, a la ceremonia únicamente asistieron sus tres hijos.

El romántico momento fue compartido por Manterola a través de su cuenta de Instagram, donde agradeció a su esposo y detalló que el momento fue celebrado con un brindis de jugo de manzana y una cena vegana.

SEGUIR LEYENDO: