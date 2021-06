Hijo de Xavier Ortiz, ex Garibaldi, en depresión a casi un año de su muerte

Xavier Ortiz (Foto: Instagram@ xavierortizr)

A unos meses de cumplirse el primer aniversario luctuoso del fallecimiento de Xavier Ortiz, el hijo del ex Garibalidi, de tan sólo 9 años, se enfrenta a una fuerte depresión que actualmente está siendo tratada por profesionales.

Según contó Carisa de León, la madre del menor de edad, en entrevista con Ventaneando, el niño tiene los mismos síntomas que alguna vez tuvo su padre antes de fallecer. Asimismo, la viuda del actor y cantante encontró una carta en la que el infante manifestaba querer morir.

“La carita que encontramos, que fue la alerta así, súper roja, era que pues ‘me quiero ir con mi papá y me quiero ir con mi papá'. Entonces, eso nos tenía muy, muy asustados”, explicó Carisa en entrevista con el programa de espectáculos de TV Azteca.

“Yo realmente no quería llegar al puto donde pudiera dejar de verlo porque yo la verdad sí veía que él sí se quería ir con su papá. El psiquiatra me dijo que poco a poco iba a dejar de ver (a su papá), entonces es muy bonito que lo recuerde, pero no al grado donde no quiera vivir”.

Hijo de Xavier Ortiz, ex Garibaldi, con fuerte depresión

Carisa recordó que hace unos meses, después del sensible fallecimiento de Ortiz, su hijo lo seguía viendo y platicando con él, según le confesó a su madre. “Entonces decía que estaba muy tiste, que se quería ir con su papá y que no quería seguir vivo”.

“Yo estoy muy preocupada porque tienes una carta en donde dice lo que quiere vivir. Yo veía que empezaba a tartamudear, que hablaba muy bajito. Esas eran cosas que yo, cuando vivía con Xavier, al final también pude identificar, pero que yo no sabía que esas eran alertas”.

Además, la viuda de Xavier enlistó algunos otros síntomas del menor, como dificultad para conciliar el sueño, irritabilidad y falta de apetito: “Cuando ya se juntaron esas (señales), pues ya empecé a entrar en pánico”.

Por otra parte, Carisa contó que para conmemorar el cumpleaños del ex Garibaldi, organizará una reunión con las personas más cercanas al cantante. “Vamos a platicar acerca de él, a recordarlo. Nos vamos a tomar fotos, encender unos globos de cantoya y ponerle su canción, la de ‘La Bolita’ que en todos lados la bailaba”, recordó.

(Foto: Instagram/xavierortizr)

“Lo extraño mucho, lo extrañamos mucho. Quisiera que estuviera aquí, que fuera farte de la vida de su hijo y que viera la persona tan maravillosa que es y cómo se parece a él. Entonces, me gustaría que pudiera ver eso”, compartió entre lágrimas.

Fue el 7 de septiembre del 2020 que Xavier fue hallado sin vida en un domicilo en Guadalajara, Jalisco. Víctima de una depresión severa, el actor decidió llevar a término su vida. La Fiscalía del Estado de Jalisco determinó que la causa de su muerte fue asfixia mecánica por ahorcamiento.

El cantante, actor y modelo Xavier Ortiz fue parte de la agrupación juvenil pop Garibaldi, que alcanzó su mayor éxito durante los noventa. Con temas como “Banana” y “La Ventanita”, Ortiz y sus compañeros alcanzaron la fama en diferentes países de América Latina y recorrieron la región ofreciendo espectáculos de baile y canto.

Alejado de su primera carrera como odontólogo, Xavier incursionó en el mundo del modelaje y la actuación. Es rememorado por sus interpretaciones en algunas telenovelas como Un gancho al corazón, Sentimientos ajenos y Duelo de pasiones. Así como por interpretar a Bugambilia en la obra de teatro producida por Carmen Salinas, Aventurera.

SEGUIR LEYENDO: