“Está enfrente de mi mamá y no lo ve”: el hijo de Xavier Ortiz contó que ve y platica con su padre a cuatro meses de la tragedia

Han pasado cuatro meses desde la muerte del actor Xavier Ortiz y su hijo aún lo siente más cerca que nunca. El pequeño de nueve años compartió que en ocasiones puede conversar con él y aprecia las pertenencias más preciadas de su padre, como los discos de oro y el vestuario que recibió recientemente de parte del diputado Sergio Mayer.

Carissa León, ex pareja de Xavier Ortiz, y el menor de edad platicaron cómo han sido sus días desde que el actor y cantante falleció en septiembre del año pasado.

Xaviercito confesó que su padre continúa a su lado y puede hablar con él, a pesar de que su madre no lo puede ver.

“Yo lo veo, le platico, a veces está enfrente de mi mamá y no lo ve”, dijo en entrevista con Ventaneando.

“Sí (lo visita) y se va a quedar a dormir unos días”, comentó muy sincero y sonriente al mismo programa de espectáculos.

Xaviercito también destacó la felicidad que sintió al recibir varios objetos preciados en la trayectoria de su papá, tanto en Garibaldi o al interactuar en Aventurera.

Carissa León abundó sobre el tratamiento que ha recibido el niño desde la muerte de Xavier y mencionó que por instrucciones del especialista hicieron un espacio dedicado al actor fallecido.

“Es algo que vamos a tratar en la próxima sesión (las conversaciones entre el niño y el también cantante) porque es algo relativamente reciente. Luego me dice ‘mamá, mi papi quiere hablar contigo... te quiere felicitar por tu cumpleaños y la Navidad’. Apenas vamos a hablar de eso, no sé qué me vaya a decir y no sé cuál sea el consejo de la terapeuta”, reveló

León también recurrió a terapia para superar la pérdida de su ex pareja, aunque ya se encontraban en trámites de separación: “Estoy en grupo de duelo, donde tenemos mucha ayuda sobre qué sigue después de la vida”.

Carissa no ha recibido apoyo económico de parte de la familia de Xavier, pero sí le han proporcionado todos los documentos para cobrar el dinero que el actor dejó en Estados Unidos y ella ha logrado cubrir sus gastos porque es muy “administrada”.

Sergio Mayer, gran amigo de Ortiz, ha estado muy al pendiente del pequeño y así confirmó que está afrontando la situación lo mejor que puede.

El diputado confirmó que el niño “está contento” y “va muy bien” tras la trágica muerte de su padre.

“Estamos en contacto con (Xaviercito) y con su mamá. Constantemente me habla, me manda videos. Tenemos pláticas muy simpáticas con él y con ella”, dijo en entrevista con Ventaneando hace unos días.

“Nada más le extiendo la mano como un amigo, como un tío. Pero lo tiene que ayudar su mamá. Lo tiene que ayudar su familia y él va muy bien”, precisó el también ex integrante de Garibaldi.

“Iba a venir a mi casa, se iba a quedar aquí unos días; no se quedó porque fue el día que mi suegro (Jaime Camil Garza) se puso mal. Él ya venía para mi casa, se iba a quedar aquí, mis hijas lo habían invitado”, comentó.

Recordó que hace unos meses le envío varios artículos de Xavier Ortiz: “Le hice llegar algunas cosas de su papá; algunas cosas que yo tenía y que sabía que para él eran importantes. Recuperamos otras cosas con los hermanos de Xavier y de las hicimos llegar: como era una bicicleta, algunos discos de oro, algunos vestuarios de Garibaldi”.

Carissa León comentó en octubre pasado que la situación no ha sido fácil para Xaviercito y es que incluso ha tenido problemas para conciliar el sueño.

“Empezaron a pasar muchas cosas: Tenía pesadillas, no podía dormir muy bien. Se dormía muy tarde, se levantaba varias veces en la noche (…) lloraba, se ponía berrinchudo, pataleaba, se enojaba”, relató León en entrevista con Venga la Alegría.

