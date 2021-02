Carisa de León destapó nuevos detalles sobre la trágica muerte de Xavier Ortiz: “Son imágenes muy fuertes”

Xavier Ortiz aseguró en vida que Carisa de León lo quería ver acabado (Captura de pantalla/ IG: xavierortizr)

A más de cuatro meses del fallecimiento de Xavier Ortiz, quien decidió quitarse la vida en una casa alquilada en el estado de Jalisco, Carisa de León, viuda del actor y cantante, ex integrante del recordado grupo Garibaldi compartió detalles del deceso ahora que ya tuvo acceso a la carpeta de investigación donde se encuentran registrados aspectos del deceso del artista.

Carisa, madre del único hijo de Xavier, habló sobre las especulaciones que llevaron al intérprete y también odontólogo de profesión al límite, pues luego de que tomó la decisión de suicidarse, quedaron pendientes varias situaciones en torno al mediático caso. Así lo dijo en entrevista a distancia con el programa De primera mano, donde reveló que el estado de depresión por el que atravesaba Ortiz lo llevó a buscar ayuda médica:

“Ya nos entregaron la carpeta de investigación, ya está completa, es una carpeta bastante gruesa donde vienen algunas informaciones relacionadas a si se iba a internar, a su tratamiento, a que decide no internarse, a que iba esperar a que llegara una psiquiatra que estaba de viaje y esto fue de meses antes hasta, me parece, que uno o dos días antes de su fallecimiento”, comenzó por detallar.

Xavier Ortiz y Carisa de León estaban separados desde hace un par de años pero aún no habían firmado el divorcio (IG: xavierortizr/ Captura de pantalla Ventaneando)

Reveló también que se sintió tranquilidad al enterarse cuáles fueron las circunstancias en que se dio el fatal deceso, pero destacó el hecho de que la prueba toxicológica del intérprete de ¿Dónde quedó la bolita? arrojó los resultados que descartan completamente el uso de cualquier estupefaciente.

“Es importante porque nos da tranquilidad como familia de saber que el tratamiento por algún motivo no se concretó, suspendió los medicamentos y entonces, bueno, la consecuencia es como cualquier enfermedad que, si no se trata, y no se le da seguimiento, lleva a la muerte.”

Dichas conversaciones asentadas en la carpeta se dieron entre el también odontólogo de profesión y su familia, y también con su mejor amigo, de nombre Manuel, a quien el cantante le informó desde un inicio de su bajo estado de ánimo.

El hijo del actor ha pasado por un duro momento e incluso se sometió a terapia para comprender la situación (Foto: Instagram/xavierortizr)

“(Son conversaciones) con su amigo más cercano, con quien está comentando ‘cómo te sientes’, acerca del tratamiento, cambió de psiquiatra, su psiquiatra anterior falleció, está en todo ese proceso, buscando la posibilidad de internarse y al final decide no hacerlo, simplemente dice que no es el momento, que va a esperarse a que regrese la nueva psiquiatra de viaje.

“Hay unas conversaciones donde Xavier lo platica con su familia y lo está comentando con su amigo ‘ya lo estoy platicando con mi familia, estamos viendo’, entonces nadamás es a rasgos grandes la conversación porque no vienen detalles muy específicos”, reveló De León.

Y es que la interrupción de algunos medicamentos propiciaron la recaída del actor que muchos recuerdan por su participación con el personaje de “La bugambilia” en la exitosa obra teatral Aventurera.

Ortiz sostuvo una duradera relación con Paty Manterola, a quien conoció en el grupo Garibaldi (Foto: Instagram @xavierortizr / @patriciamanterola)

“Es una enfermedad silenciosa, es una enfermedad muy discreta, es muy difícil que las personas que están cerca puedan realmente saber, creo que ahí la situación es que las personas puedan realmente saber el cambio de psiquiatra, que realmente en ese periodo no hubo un seguimiento, porque incluso la familia pudo haber minimizado la situación”, explicó la madre del único hijo que procreó el fallecido actor.

Carisa aseguró que en el documento que le entregaron aparecen crudas imágenes, por lo que cuidará a sus hijos para que no tengan acceso a él:

“Los había suspendido (los medicamentos), sabemos eso porque el reporte toxicológico nos dice que salió limpio, completamente limpio de absolutamente todo, nefrología, la necropsia, todo, es una carpeta mucho muy completa. Sentí horrible, muy muy feo, pero todo eso me dio mucha tranquilidad porque entonces pude aceptar que esto fue lo que sucedió, pero sí son imágenes muy fuertes que no me gustaría que ninguno de mis hijos tuviera que verlas, por eso la carpeta está guardada bajo llave, resguardada por mi papá que es la persona en la que más confío y que sé que jamás compartiría esa información con nadie más”, finalizó la viuda.

