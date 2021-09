Michel Franco descartó dirigir películas de superhéroes: “eso no es cine” (Foto: REUTERS/Yara Nardi)

Michel Franco va camino a recolectar más y más éxitos en el cine alrededor del mundo; ahora como parte del prestigiado Festival Internacional de Cine de Venecia con la cinta “Sundown”.

Y una de las principales premisas tanto de esta, como de sus otras cintas, es que él mismo escribió el guion, además de dirigir la cinta por completo, puesto que para él, la escritura viene de sus obsesiones, miedos y gustos, aseguró a la agencia de noticias EFE.

Sin embargo, no se mostró cerrado a dirigir algo de otros escritores, siempre y cuando sea una historia que le interese, pero lo que no contempla es ponerse a las órdenes de las grandes casas productoras para rodar las historias de superhéroes.

“Nunca digas nunca porque la vida puede dar giros pero no me interesan lo más mínimo, no es cine”, dijo el mexicano.

.”No soporto ver una película en la que no hay giros, en la que se usa una fórmula que te dicten los primeros diez minutos quién es el bueno, quién es malo y qué es lo que va a pasar y te asegura que el final es satisfactorio. Odio ese cine”, respondió de manera tajante a los cuestionamientos de curiosos.

Para él, lo que más le seduce es el estiló artístico de la talla de “Veridiana” (1961) de Luis Buñuel y el estilo del surcoreando Bong Joon-ho, Óscar por Parasite y que este año preside el jurado que fallará los galardones de la Mostra veneciana.

El guionista y director mexicano aseguró de cara al Festival Internacional de Cine de Venecia que odia ese tipo de cine donde “no hay giros y en la que se usa una fórmula” (Foto: EFE/EPA/CLAUDIO ONORATI)

Michel Franco en Venecia

Una de cada cuatro películas que compiten por el León de Oro en Venecia son hispanas, un dato que uno de sus aspirantes, el mexicano Michel Franco, cree que revela el buen momento del cine latino: “No hay otra región (del mundo) que tenga la potencia del cine iberoamericano”, sostiene en una entrevista con EFE antes del estreno de su cinta, “Sundown”.

El realizador compite con esa obra y también como productor de “La caja”, de su amigo el venezolano Lorenzo Vigas, en una Mostra en la que también están el chileno Pablo Larraín, los argentinos Gastón Duprat y Marcelo Cohn y el español Pedro Almodóvar.

Una prueba, en su opinión, de que el cine hispanoamericano o latino “está en su mejor momento por mucho”.

El suyo es un regreso después de hacerse el año pasado con el León de Plata por la impactante “Nuevo Orden”, aunque ahora lo hace con una apuesta más introspectiva pero llena también de suspense. “Sundown” es el ocaso de una rica familia británica, encabezada por Neil (Tim Roth) y Alice (Charlotte Gainsbourg), que veranea en un Acapulco hasta que una tragedia inesperada interrumpe el asueto y divide a la familia, desvelando tensiones del todo inesperadas.

Michel Franco compite con el chileno Pablo Larraín, los argentinos Gastón Duprat y Marcelo Cohn y el español Pedro Almodóvar (Foto: EFE/EPA/ETTORE FERRARI/ Archivo)

En el largometraje Roth, con quien ha vuelto a trabajar después de contar con él en la exitosa “Chronic” (2015), es una especie de “extranjero” nihilista en un mundo inhóspito y violento, por el que deambula sin plantearse los riesgos que entraña.

Franco (Ciudad de México, 1979) pensó en este proyecto en medio de una crisis personal y la redacción del guion le llevó solo dos semanas, casi redimiendo su angustia: “Al entrar en ciertos temas encuentras algún tipo de satisfacción para poder seguir adelante”.

Es una más de las numerosas historias que, asegura, rondan por su cabeza desde hace tiempo porque tiene “suficientes películas para los próximos no se cuántos años”, afirma sentado en la azotea del hotel veneciano.

*Con información de EFE.

SEGUIR LEYENDO: