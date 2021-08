“No la encontramos”: el alarmante mensaje de Galilea Montijo sobre Laura Bozzo

Galilea Montijo informó que los compañeros de trabajo no encuentran por ningún medio a Galilea Montijo (Fotos: @galileamontijo / @laurabozzo_of)

Ayer trascendió que Laura Bozzo fue vinculada a proceso por presunta responsabilidad por el delito fiscal que se conoce como “depositario infiel”. Hoy, según dijo Galilea Montijo, se desconoce el paradero de la presentadora, pues ni su circulo cercano ha logrado contactarla.

Durante la emisión del matutino Hoy, se habló sobre el caso de Laura Bozzo, quien deberá entrar por su propio pie dentro de las próximas 48 horas al reclusorio de Santiaguito en Almoloya de Juárez, Estado de México. Después de presentar la cápsula informativa sobre la presentadora, sus compañeros compartieron que se les ha hecho imposible contactarla.

“Más adelante vamos a hablar de ella, que no hay mucha información, por lo que nos están diciendo. No la encontramos, no contesta, entonces no sabemos mucho”, dijo Montijo, quien después de haber limado sus asperezas con Bozzo, ha mostrado que mantienen una cercana amistad.

Laura Bozzo hace unos días mostró cómo disfrutaba de su fin de semana junto a la playa (Foto: Instagram/@laurabozzo_of)

El pasado lunes 11 de agosto Laura Bozzo fue vinculada a proceso con prisión preventiva por cometer un delito fiscal que rebasa los 12 millones pesos. La conductora de televisión además no pudo acreditar su domicilio ante la autoridad fiscal, por lo que se previno un intento de fuga de la peruana.

A Bozzo se le cataloga como “depositaria infiel” ya que vendió un inmueble que estaba embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), y que garantizaba el pago de su adeudo por 13 millones 769 mil pesos. Este delito se califica como grave, por lo que es castigado con una pena de entre tres y hasta nueve años de cárcel.

Fuentes judiciales confirmaron a Infobae México que la presentadora enfrenta un delito por defraudación fiscal, por lo cual se le dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada. A partir de la tarde de este 11 de agosto cuenta con un plazo de 48 horas para que se presente de forma voluntaria al penal de Santiaguito, y sea ingresada para su reclusión. De no cumplir con esa disposición, las autoridades ministeriales iniciarán su búsqueda para arrestarla.

Laura Bozzo y Verónica Castro coincidieron durante el festejo de Galilea Montijo (Foto: Instagram/@laurabozzo_of)

Hace tan sólo unos días, durante el pasado fin de semana, se vio a la presentadora disfrutando del décimo aniversario de bodas de Galilea Montijo y su esposo Fernando Reina. A pesar de que Montijo fue discreta acerca de esta celebración, la misma Bozzo fue quien se preocupó por documentar todo y compartirlo desde su cuenta de Instagram.

Entre las fotos que compartió, resaltó su encuentro con Verónica Castro y se capturó junto a la actriz en una selfie. Hoy las redes sociales de la presentadora se encuentran completamente sin actualizaciones, contrario a la forma en que suele manejarlas.

No es la primera vez que Laura Bozzo se enfrenta a problemas legales con el SAT. En 2018 fue acusada evasión fiscal por no pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Empresarial Tasa Única (IETU) por cinco años, acumulando una deuda de 17 millones de pesos.

Laura Bozzo en repetidas ocasiones ha tenido problemas con la ley (Foto: Instagram/@laurabozzo_of)

Ante estas acusaciones, la conductora aseguró que todo se trataba de un malentendido porque era “muy bruta para los impuestos” y sus contadores no había realizado de forma correcta su trabajo.

En 2006 tuvo problemas con la ley, pero de su natal Perú. Ahí fue declarada culpable de los delitos de Asociación ilícita para delinquir y peculado “en agravio del estado y la sociedad”.

Antes, en 2002, las autoridades peruanas ordenaron un arresto domiciliario contra Bozzo, por presuntos vínculos con el también procesado Vladimiro Montesinos; entonces la conductora estuvo recluida por tres años dentro de un foro de televisión.

SEGUIR LEYENDO: