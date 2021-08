Lizbeth Rodríguez arremetió contra Alfredo Adame por acusaciones de esconder a Laura Bozzo

Lizbeth Rodriguez arremetió contra Adame (Foto: Ig @lizbethrodriguezficial/ @alfredoadamevonknoop)

El viernes pasado, Alfredo Adame volvió a dar de que hablar, pues acusó a Lizbeth Rodríguez de ser quien estaba escondiendo a la conductora Laura Bozzo de la justicia. Sin embargo, la ex conductora de Badabun no se quedó callada y por fin dio su punto de vista al respecto.

Fue a través de su cuenta de Twitter, donde la influencer rompió el silencio y atacó sin tapujos a Adame.

“Tiene el pit* pequeño, Es lo único que se”, comenzó a escribir Lizbeth ante el cuestionamiento de una usuaria sobre la situación de la que se le estaba incriminando.

Asimismo, Rodríguez no tardó en recordar el turbio pasado que trae arrastrando Adame y ahondó en la poca credibilidad que eso le traía.

“Y pues ya saben, misógino, golpeador de mujeres, habla mal de todas las parejas que ha tenido, etc. Ya cállese viejo lesbiano!!!”, continuó diciendo la youtuber.

Laura Bozzo y Lizbeth Rodríguez se hicieron buenas amigas (IG: laurabozzo_of)

Sin embargo, más que recibir apoyo, Lizbeth se vio envuelta en críticas, pues ella constantemente señala que se debe tener respeto hacia los cuerpos ajenos, por tanto, al aludir de esa forma a Adame, los internautas señalaron cierta incongruencia de su parte.

Así desde menciones como “Luego anda de ridícula exigiendo respeto, puede responderle con un buen argumento o con un rotundo “NO” pero es más fácil humillar. Respete para que la respeten” hasta “Ah, pero no fuera alguien que hable de tu cuerpo, siendo mujer, y ahí sí te ofendes”, llenaron su cuenta.

De igual forma es importante recordar que Adame destacó recientemente al programa Amor y fuego que tenía información sobre el paradero de la peruana: “Me llegaron cuatro pitazos de que Laura Bozzo se está escondiendo en casa de Lizbeth Rodríguez, que es una exconductora de Badabun. No lo dudo ni tantito, está igual de loca que Laura Bozzo”, expresó el actor.

Alguien la vio, yo creo que la vieron entrar, se me hace demasiada coincidencia. Si sí es cierto el pitazo pues ahí tienes la nota del siglo”, dijo el actor, quien dejaría ver que Bozzo sigue en México y habría recurrido a la expresentadora del programa Exponiendo infieles, con quien ha formado una sólida amistad desde que hace meses se conocieron y lanzaron un proyecto de YouTube en conjunto.

Adame fue quien denunció a Laura Bozzo (Fotos: Cuartoscuro)

Adame aseguró que quien le informó la situación es una persona que “no quiere el dinero”, sino las fotos de cuando aprehendan a “la abogada de los pobres”.

“Ayer una oficia de paparazzi y me dijo ‘amigo, yo no quiero dinero, lo único que quiero es tener las fotos de cuando la aprehendan, te voy a decir dónde está para que tú lo hagas saber (…) Me comentó que se habían hecho muy amigas con el tiempo (…) Entraron seis mensajes más diciendo que estaba en casa de Lizbeth, la vieron entrando con un abogado, con una persona de traje”, destacó Adame.

En el programa se le cuestionó al actor si no temía que “la ex chica Badabun” lo pudiera demandar por difamación, a lo que Adame comentó que lo suyo habían sido declaraciones en privado, pero aseguró que de ser verdad, la joven estaría cometiendo un ilícito por encubrirla.

Asimismo, Laura Bozzo, en medio de su polémica por ser acusada por dos delitos graves, obtuvo -el martes pasado- un amparo que ha suspendido la orden de ir a la cárcel, esto a condición de que pague por su libertad hasta el día de su juicio.

