Juan José Origel salió en defensa de Laura Bozzo: “no es una ratera”

El conductor dejó muy en claro que no cree que su amiga sea una delincuente (Fotos: Instagram @juanjoseorigel / @laurabozzo_of)

Luego de que el juez Juan Miguel Ortiz Marmolejo aprobara a la Fiscalía General de la República (FGR) para que ejecute la orden de aprehensión girada en contra de Laura Bozzo, Juan José Origel, amigo de la peruana, salió en defensa de la conductora al mencionar que él siempre estará para apoyar.

En entrevista para TVNotas, “Pepillo” Origel comentó que ha tratado de comunicarse con Bozzo, pero no ha tenido éxito, asimismo señaló a todos aquellos quienes la han criticado, pues, según sus declaraciones, no cree que sea cierto de lo que se le acusa.

“Con Laura tengo una amistad desde que ella vivía en Perú; la quiero mucho, le tengo un cariño muy especial. Sé como es, lo tengo muy claro, no me sorprende lo que me digan de ella, pero sí siento lo que está sucediendo a su alrededor. No creo que sea una mujer malintencionada y mucho menos una ratera porque la conozco. Quienes la juzgan, primero que se juzguen ellos, porque los que estamos cercanos a Laura sabemos las buenas obras que ha hecho”, mencionó el conductor.

Juan José Origel se dijo a favor de su amiga (Foto: Instagram/@juanjoseorigel)

Asimismo el conductor se dijo estar a favor de la conductora peruana y dijo que él piensa que su amiga no le ha respondido los mensajes debido a ordenes de sus representantes legales, así como también mencionó no estar avergonzado de mantener una relación amistosa con Bozzo.

“Yo siempre estaré para apoyándola y a su lado. Yo no podría decirte nada en contra de ella, espero que todo se arregle; si no se ha comunicado conmigo es porque seguramente le dicen que no es momento”, comentó “Pepillo”.

Ante el cuestionamiento de si creía que habría sido un posible error del contador de la peruana, Origel no respondió, sin embargo, mencionó que por errores de terceros muchas personas salen afectadas.

Laura Bozzo comenzó a conducir programas de Televisión en Perú, país donde nació (Foto: Instagram @Laurabozzo)

“Muchas veces tú pagas caro los errores por estarle confiando a muchas personas que lo único que hacen es hundirte; pero ojalá todo se arregle, ella salga bien librada de todo esto y la volvamos a ver como la Laura que estamos acostumbrados. Es un ejemplo lo que ha trabajado en toda su vida después de lo que pasó en Perú. Aparte es muy católica, cree mucho en la Virgen de Guadalupe”, señaló.

El conductor finalizó la entrevista mencionado que él sólo podría brindarle apoyo moral, ya que no maneja millonarias cantidades de dinero. Esto debido a que a Bozzo se le acusa de haber cometido un delito fiscal por más de 12 millones de pesos.

La peruana no se presentó a declarar (Foto: Instagram/@laurabozzo_of)

La tarde de este martes 31 de agosto, Ortiz Marmolejo, juez Noveno de Distrito de Amparo y juicios federales, negó una suspensión definitiva con la que Bozzo intentaba frenar por tiempo indefinido su captura. Así cómo también le otorgó un freno provisional para su detención, después de que la condicionara a pagar una garantía de 300 mil pesos y la entrega de su pasaporte, sin embargo, la conductora no acudió al juzgado.

Ante ello, el juez decidió negar la medida cautelar solicitada y ordenó proceder contra la conductora peruana para recluirla en el penal de Santiaguito, en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México.

Sin embargo, la resolución de negarle la suspensión definitiva a Bozzo, amparo que solicitó la presentadora de 69 años para que sea analizada la decisión de remitirla a prisión, podría no implicar el final del amparo. Esto porque el juez de amparo aún tendría pendiente revisar la decisión del juez de control que la vinculó a proceso.

