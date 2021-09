Roberto Palazuelos confirmó la venta del famoso castillo de Andrés García en mensualidades (Foto: Twitter @DQROO)

Primero, Roberto Palazuelos lo confirmó en el programa Hoy. Informó que el castillo ya tiene un comprador, por lo que ahora estaban en la etapa de la revisión de contrato, pero adelantó el acuerdo:

“Se le va a ir pagando de mensualidades, lo cual se me hace más apropiado porque así Andrés se administra mejor y así podemos irle garantizando muchos años de abundancia para que un hombre que fue la leyenda que es y que tuvo el éxito que tuvo, mantenga el nivel de vida que siempre tuvo”, dijo durante un enfrentamiento con la prensa.

Sin embargo, la nueva información sacada a la luz por El Universal, revela que el “Diamante Negro” conoce incluso al comprador de la propiedad, pues sería uno de sus amigos.

Lo anterior, pone a Roberto Palazuelos en una posición de afirmar que comenzaron a venderse las propiedades de Andrés. “Se vende porque yo hablé con el comprador hace poco, es amigo mío y creo que sí van para adelante”, dijo el también actor y empresario mexicano.

Andrés García (Foto: Instagram / @andresgarciatvoficial)

Además, Andrés García, de viva voz, informó al programa Ventaneando que todas sus propiedades van a ser vendidas, y no heredadas, incluyendo, claro, el Castillo, además de aquella en el Bosque, otra más en la Laguna, así como la casa de Pie de la Cuesta, en Acapulco, donde actualmente vive.

Para su casa en Acapulco, ya que espera permanecer sobre este plano menos de cinco años, planea venderla acordando con el nuevo dueño que le deje habitar ahí durante los años que le restan, hasta su muerte, de esta forma aseguraría una buena calidad de vida para los próximos años.

“Mi Andresito tiene su vida en Miami y no viene a México, Leonardo tiene sus departamentos y sus propiedades y no necesita que yo le de nada, al contrario, le cuesta trabajo cuidar las propiedades que él tiene. Yo quiero vender lo que me queda y ya”, dijo el reconocido actor mexicano.

El objetivo es que Andrés pueda administrarse mejor y tener un nivel de vida al que está acostumbrado desde hace muchos años (Foto: captura de pantalla/YouTube)

Mucho antes de que esta amistad se viera así de reforzada, hubo algunos roces que pusieron en peligro no sólo su relación, también sus tratos y negocios, pues Palazuelos es el heredero de la mitad de los vienes de García.

Por lo anterior, en fechas recientes el Diamante Negro declaró en entrevista con Ventaneando que ese estatus no significaría una ganancia para él, puesto que las propiedades de García no tenían comparación con los hoteles y propiedades que él posee en Quintana Roo.

Después de estas polémicas declaraciones, García respondió con aparente molestia en una entrevista concedida al canal 360 Digital y opinó que Palazuelos era “un pendejo” y “un presumido” que buscaba adornarse con su imagen. Hasta refirió que lo de Palazuelos únicamente son Hoteles Palito, no de cemento.

Sin embargo, días después el actor se retractó de todo. A través de su canal de YouTube contestó algunas de las preguntas que más recibe en sus redes sociales, entre ellas un usuario lo cuestionó sobre lo ocurrido con los “hoteles de palito” a lo que aseguró sólo se trataba de una broma que le jugó a su amigo que hoy su relación con Palazuelos continúa bien.

(Foto: @robertopalazuelosbadeaux/instagram)

La amistad entre ambos actor, gracias a que se remonta a la niñez del “Diamante Negro”, es muy cercana, tanto así que, además de ser su heredero, también es su albacea y actualmente él ayuda a García a administrar sus finanzas, esto para que el galán de telenovelas haga buen uso de sus bienes.

SEGUIR LEYENDO: