“Conozco a todos”: Andrés García confesó que tuvo cercanía con narcos y disparó una ametralladora

Andrés García declaró que conoce a todos los narcos

El reconocido actor Andrés García confesó que hace algunos años convivió con integrantes de todos los cárteles del narcotráfico y presumió que sabe usar armas de fuego.

Desde hace algunas semanas, el famoso galán de telenovelas mexicanas ha estado en el ojo del huracán debido a las polémicas declaraciones que dio en una entrevista para el locutor Yordi Rosado. A partir de ese momento, se convirtió en una figura asechada por los medios de comunicación, quienes lo buscaron para ahondar en diferentes temas de su vida personal.

El día de ayer, el canal de YouTube 360 Digital subió fragmentos de una pequeña entrevista que la conductora Paola Villalobos le hizo al originario de Republica Dominicana en su casa de Acapulco. Dentro de sus impactantes declaraciones, Andrés García reveló que conoce a todas los narcotraficantes más conocidos y perseguidos por la justicia.

Andrés García disparó ametralladora en entrevista

Cuando Paola Villalobos lo cuestionó sobre si en algún momento recibió una invitación por parte de la mafia para conocerlo o pedirle que fuera a una fiesta debido a que en su momento fue uno de los actores más cotizados dentro del medio, el protagonista de la película Pedro Navaja dijo contundentemente: “Conozco a todos”.

Por otra parte, la entrevistadora tocó uno de los temas más controversiales que surgieron a partir de que el actor sacó un arma y disparó al aire en la entrevista con el autor de la serie de libros titulados “Quiúbole con...”. En un contexto hipotético, la también actriz cuestionó al actor de 79 años sobre qué otra herramienta de defensa personal utilizaría si no existieran las armas, a lo que Andrés García no quiso responder.

“No hables de mamadas que no existen. Hay muchas cosas que sí existen, déjate de pendejadas porque soy muy “verde” y te voy a hacer quedar en ridículo, te voy a arrastrar mamacita, soy una verga en esto de las entrevistas, no mames”, respondió el dominicano.

Dentro de la entrevista, el famoso actor dominicano disparó nuevamente su arma de fuego

Al final del audiovisual, el actor de La venganza de María, cinta que protagonizó a lado de la actriz Alicia Encinas y el actor Sergio Goyri en 1983, repitió el acto que lo llenó de críticas cuando lo hizo en el programa de Yordi Rosado, sacó una de sus armas de fuego, apuntó hacia el horizonte con el mar de fondo y disparó una serie de balas en dirección a una palmera cercana.

Cuando García se dispuso a acomodarse para disparar, se escuchó de fondo la preocupación de los presentes y le advirtieron a la conductora que tuviera cuidado con acercarse demasiado al actor debido a que los casquillos le podían pegar y provocarle una lesión.

Después de la polémica que ocasionó por el uso de armas, usuarios de redes sociales criticaron al actor por que según algunos de ellos se trata de un acto ilegal, además de que puede lesionar a una persona con sus disparos al aire. A todo ello, Andrés García respondió que no le importaba lo que opinaran los demás sobre el uso que le da a su arma de defensa e insultó a todos aquellos que se atrevan a cuestionarlo.

Entre las personas que se encontraban en su casa, resaltó la presencia del cantautor cubano, Francisco Céspedes

“A esos pendejos les digo que vayan y chinguen a su madre. Es mi casa, es mi playa y hago lo que yo quiero”, así le respondió a el periodista Gustavo Adolfo Infante en su programa De Primera mano

En la platica que sostuvo con Paola Villalobos contaron con la compañía del cantautor cubano Francisco Céspedes con quien cantaron a coro una de sus canciones. A través de su cuenta de Instagram, Andrés García agradeció la visita de su amigo y dijo que pronto daría detalles de como se la pasaron ese día.

