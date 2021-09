La rivalidad entre Lupe Vélez y Dolores del Río que las llevó a enfrentarse por un vestido

Dolores del Río y Lupe Vélez habrían sido rivales y su relación fue seguida por la prensa estadounidense debido a la explosiva personalidad de Vélez (Foto: Twitter/@SoyCriSzis)

Dolores del Río y Lupe Vélez fueron de las actrices más importantes de la Época de Oro del cine mexicano al ser de las primeras mexicanas en lograr el éxito en Hollywood, pero sus logros en Estados Unidos no las habría convertido en amigas, sino incluso inició un roce entre las dos que culminaría en una pelea dentro de la premiere de una película.

Tanto Dolores del Río como Lupe Vélez resaltaban en pantalla y fuera de su trabajo, pues ambas siempre demostraron ser mujeres a las que les gustaba dar de qué hablar, ya sea por lucir impecables, por haber iniciado una carrera exitosa a nivel internacional o por verlas juntas triunfando, lo que conllevó a que fueran comparadas constantemente en México y el mundo.

Sin embargo, su personalidad fue una cualidad que no las hacía compatibles ya que Dolores normalmente actuaba de forma refinada, mientras que Lupe siempre mostró desinterés a cómo podía verse a ojos de los demás fuera de los reflectores.

Dolores del Río y Lupe Vélez tuvieron que estar juntas en varias ocasiones al ser las únicas actrices representantes de México en Hollywood (Foto: Twitter/@verdeespinaS)

Según reportaba la prensa de la época, gracias a la popularidad que comenzó a tener Del Río en el extranjero, siendo más reconocida que Lupe, aunado a su choque de personalidades, Guadalupe odiaba tener que encontrarse a su compañera y esto derivaba en una incómoda situación en la que ella se comportaba de forma grosera con Dolores, incluso habría llegado a imitarla abiertamente en pantalla.

Su rivalidad se contenía cada que trabajaban juntas ya que constantemente eran invitadas a los mismos eventos por ser de las únicas mexicanas en Hollywood, pero no siempre habrían soportado la presencia de la otra.

Pese a que Del Río nunca llegó a responder los comentarios o imitaciones burlescas que hacía su colega, los roces entre las actrices seguían tomando fuerza con el logro que cada una iba ganando, superando a la otra, y todo ello se habría reunido hasta la estreno de una película, según reportó la prensa estadounidense.

Dolores del Río fue la primera actriz mexicana en triunfar en Hollywood, enseguida la siguió Lupe Vélez (Foto: Pexels)

Dolores, mientras que caminaba entre las sillas de los demás invitados, habría pisado accidentalmente la cola del vestido de Vélez, lo que habría encolerizado a la actriz y esta resolvería en poner encima del plato en el que le servirían de comer a Del Río uno de sus guantes, gritándole que, debido a que había dañado su vestuario, ahora tendría que comérselo. La duranguense simplemente habría optado por ignorar a su compañera.

Aunque este pudo haber sido uno de los enfrentamientos de Vélez con su compañera, se hicieron más populares otros en los que Lupe siempre sería la protagonista por su forma de ser con cualquier persona.

Guadalupe fue conocida en Estados Unidos como The Mexican Hurricane (El Huracán Mexicano) o The Mexican Spitfire (La Mexicana que escupe fuego) por las veces en que su nombre fue mencionado en la prensa debido a las discusiones que tenía con otras actrices, con sus parejas o con personal de la producción.

Lupe Vélez siempre defendió que su forma de ser fue propia de "Lupe" (Foto: Twitter/@VSCLS)

Según se reportó, en varias ocasiones Vélez se defendió asegurando que ella no era rebelde o salvaje, como la solían llamar, sino que ella sólo era Lupe. “I’m not wild, I’m just Lupe” (No soy rebelde, sólo soy Lupe), la recordaría su pareja Gary Cooper.

Sin embargo, la rivalidad entre las actrices no duraría mucho, pues mientras Dolores del Río decidió regresar a México después de su fallido romance con Orson Welles e intentó incursionar nuevamente en el cine mexicano, Lupe Vélez se suicidó a la edad de 36 años, supuestamente por un amor no correspondido.

