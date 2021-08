Los secretos de Cameron Diaz: su película porno, la obscenidad que la convenció de actuar en “Loco por Mary” y la razón de una “jubilación” a los 40

Cameron Dia se retiró del cine en la cima del éxito (Getty Images)

Fue uno de los rostros más solicitados y taquilleros de Hollywood en la década de los noventa y principios de los 2000. Desde su participación en “La Máscara” cuando tenía tan sólo 22 años junto a Jim Carrey, su carrera despegó hacia el estrellato de forma vertiginosa. Luego siguieron éxitos como “La boda de mi mejor amigo”, “Loco por Mary” y “Los ángeles de Charlie”. Tenía todo: fama, el reconocimiento de sus pares y era una de las mejores pagadas de la industria a la par de Julia Roberts. Sin embargo, en 2018 que decidió poner un alto en su vida y anunció que se retiraba de la actuación.

Cameron Díaz, que estrenó su última película en 2014, nunca más apareció en la pantalla grande y es muy poco probable que vuelva en un futuro a ponerse delante de una cámara. “Me retiré porque simplemente decidí que quería algo diferente en mi vida. Me había pasado demasiado tiempo trabajando, haciendo películas, y eso te deja triturada. No tenía espacio para mi vida personal”, afirmó la estrella durante una conversación con su amiga Gwyneth Paltrow el año pasado. Y aunque han pasado ya siete años desde que pisó un set de rodaje, no parece estar nada arrepentida de haber tomado esta decisión. “Renunciar a una carrera llena de éxitos en el cine me dio mucha paz. Por fin estoy cuidándome a mí misma”, aseguró.

A los 48 años, la actriz de la gran sonrisa que sigue siendo la favorita del público está enfocada en el papel más importante de su vida: ser madre las 24 horas al día de la pequeña Raddix, nacida en plena pandemia y fruto de su matrimonio con el músico Benjamin Madden. “Ha sido lo mejor de mi vida hasta ahora sin duda. Siento que lo es todo, que es todo lo que esperé durante tiempo”, afirmó la californiana en una reciente entrevista.

Hoy, la cuatro veces nominada a los Globos de Oro está enfocada en su familia y trabaja sólo desde su casa. Se lanzó como empresaria el año pasado y comparte muy poco de su vida a través de su cuenta de Instagram, donde la siguen más de 8 millones de fanáticos.

Un pasado que intentó proteger

Antes de convertirse en una de las actrices más famosas de su generación, Cameron Diaz filmó un video porno. Tenía 22 años cuando se hizo famosa por la película "La Máscara" en 1994

Hay algo del pasado de Cameron Diaz que no muchos sabían y que ella se había empeñado en mantener oculto: que trabajó en una película pornográfica cuando era una recién llegada en Los Ángeles.

Fue antes de que le llegara la gran oportunidad de trabajar con Jim Carrey y de que se convirtiera en una de las caras más reconocibles y encantadoras de su tiempo. Mientras luchaba por hacerse un lugar en Hollywood, Diaz protagonizó “She’s No Angel”, de John Rutter. La grabación, de media hora de duración, fue realizada en 1992 y muestra a una jovencísima Cameron, de solo 19 años, vestida con ropa de cuero y participando de actos sadomasoquistas junto a otra modelo y “paseando” a un hombre como si fuera un perro.

Ya para cuando ganó popularidad con “La máscara”, Diaz intentó que las imágenes no sean divulgadas y acusó a Rutter de falsificar su firma en la autorización de reproducción del video. También denunció que once años más tarde el fotógrafo le exigió un pago de USD 3,3 millones en dos días si quería evitar la venta del material. Y además se encargó de comprar los derechos del filme XXX para asegurarse de que nadie lo viera y demandó a la productora para evitar que su pasado saliera a la luz. Por su parte, el fotógrafo presentó una demanda por USD 10 millones contra la actriz. La acusó de fraude y de no cumplir el contrato. Durante el juicio, Díaz testificó que no se avergonzaba de esas imágenes.

Finalmente, Rutter fue condenado a 3 años y 8 meses de prisión en 2005. La actriz obtuvo una orden judicial prohibiendo la venta, distribución y explotación comercial del video.

Pero de nada valieron los esfuerzos de Diaz, pues finalmente el video salió a la luz y comenzó a distribuirse en línea a través de una página web rusa por 40 dólares y de allí se difundió a otros sitios especializados en pornografía, al mismo tiempo que la noticia se hacía conocida a nivel mundial.

Retirada a los 40

Cameron Diaz en la premiere de "Sex Tape" en 2014 (Getty Images for Sony Pictures)

La última vez que Cameron Diaz apareció en la gran pantalla fue la adaptación de “Annie” en 2014. Fue al cumplir los 41 cuando la actriz, a punto de celebrar los 49 a finales de este mes, se dio cuenta de que necesitaba un cambio y decidió tomarse un descanso de Hollywood para finalmente retirarse del cine en 2018. Hace siete años que está lejos de los set de rodaje y parecería que es una decisión definitiva. En una reciente entrevista, la intérprete californiana brindó los motivos de su decisión y dio a conocer cómo es su nueva vida.

En diálogo con el comediante Kevin Hart para Peacock TV, la actriz expresó que si bien se divierte actuando y ama su profesión, se dio cuenta de que “había muchas experiencias que no había vivido y aspectos de su vida que no manejaba”. “Quería que mi vida fuese manejable, pero por mí. Que mi rutina sea aquello que pueda manejar y hacerla yo misma”, reconoció Diaz, que además hizo hincapié en cómo su decisión de alejarse del mundo del espectáculo incidió en su deseo de tener su propia familia.

“Encontré a mi marido, comenzamos a formar una familia. Todas esas cosas para las que no había tenido tiempo antes. Y no era solo no tener tiempo, sino tampoco haber tenido el espacio para tomar decisiones”, aseguró la estrella. “Ahora me siento completa”.

Tras romper con Matt Dillon en 1998 por motivos desconocidos, la actriz encontró el amor en Jared Leto, hasta que en 2003 se la comenzó a relacionar con el cantante Justin Timberlake. Dos años más tarde, Cameron y Justin se comprometieron, pero su relación se rompió en 2007, cuandoe él cayó rendido ante los encantos de Scarlett Johansson. Tras varios romances breves, conocería al gran amor de su vida.

Cameron Diaz y Matt Dillon (Photo by Barry King/WireImage)

En enero de 2015, la actriz se casó en secreto con Benji Madden, miembro de la banda Good Charlotte. Desde hace un año y medio son padres de su primer hija llamada Raddix, a la cual no exponen públicamente. Cameron -asegura- se siente en su mejor década y está feliz con la vida que eligió junto al músico estadounidense: “Casarme con él fue lo mejor que me pasó. Mi esposo es el mejor, es el ser humano más grande y es mi gran compañero”. No obstante, reconoce que la vida de pareja no es nada fácil: “El matrimonio es ciertamente difícil y requiere mucho trabajo. Necesitas a alguien que esté dispuesto a hacer el trabajo contigo, porque no hay 60-40 en el matrimonio. Es 50-50, punto. Todo el tiempo”.

Desde 1994 y hasta 2014, Diaz protagonizó más de medio centenar de películas y se convirtió en uno de los rostros más populares de Hollywood y del planeta. Algo que le hizo trepar en la escala salarial hasta ser la actriz mejor pagada del mundo entre 2007 y 2008, cuando cobraba cheques de USD 20 millones por cada proyecto cinematográfico en el que participaba.

“Comencé a experimentar la fama cuando tenía 22 años, hace ya 25, y eso es mucho tiempo”, le contaba a InStyle en 2019. “Le he dado más de la mitad de mi vida al público. Es divertido que nadie sepa lo que estoy haciendo. No tengo que promocionar ninguna película y, como no vendo nada, no tengo que darle nada a nadie. Estoy viviendo mi vida”.

Sobre sus años como figura máxima de la pantalla grande y de las alfombras rojas, la actriz reconoce que no siempre eligió la mejor compañía. “Tuve algunas personas increíbles, pero tuve otras personas que no siempre estaban sirviendo a mis mejores intereses, pero no tienes tiempo para resolver esas cosas si solo vas a ciegas, estás en el túnel”.

Benji Madden y Cameron Diaz fueron padres de una niña llamada Raddix en 2020 (Getty Images)

Ahora encaró un nuevo oficio. Dedica su tiempo a “Avaline”, su propia marca de vinos orgánicos, que lanzó el año pasado junto con la empresaria Katherine Power y fue todo un éxito en los Estados Unidos. “Decidí que quería tener un trabajo que pudiese realizar desde casa”, indicó Diaz a Hart en su programa de entrevistas. Es justamente desde su hogar el escenario desde donde ahora promociona su negocio en las redes sociales.

Si bien Cameron está disfrutando de la maternidad, de su esposo y de su faceta como empresaria, admite que la actuación es su pasión y no descarta regresar al cine, aunque por ahora no quiere hacerlo, ya que no puede imaginar estar lejos muchas horas de su hija, que el próximo enero cumplirá dos años. “No podría ser la madre que soy ahora”, se sinceró. Es probable que no volvamos a verla actuar, aunque no imposible: “Nunca digas, nunca”.

Un pedido de disculpas dos décadas más tarde

Los directores y hermanos Bobby y Peter Farrelly con Cameron Diaz en 2008 (Photo by Jeff Kravitz/FilmMagic, Inc)

El director Peter Farrelly se encontraba en la cima del mundo, después de que su última película, “Green Book”, fuese galardonada con un Oscar como Mejor película en 2019. Sin embargo, la alegría no duró demasiado, porque días después se reveló un inapropiado comportamiento que el cineasta había realizado frente a varias actrices: enseñar su pene.

En un artículo publicado en 1998 por la revista Newsweek a propósito del estreno de la película “Loco por Mary”, el realizador alardeó de su “habilidad” para mostrar su pene en los sets de rodaje. Al ser cuestionado sobre si lo hizo frente a Cameron Diaz, protagonista de la producción, respondió: “Por supuesto. Así fue como conseguimos que aceptara”.

En ese entonces, Cameron fue cuestionada sobre la situación y dejó en claro que tomó el hecho como una broma: “Cuando un director te muestra su pene la primera vez que lo conoces, debes reconocer el genio creativo”, declaró entonces a la revista. Una situación que repetiría después en declaraciones en The Sunday Times. “Estábamos en un restaurante y Peter Farrelly me mostró su pene. Con eso fue suficiente. Obtuvo una respuesta positiva”, comentó la actriz sobre qué la llevó a aceptar el papel en la comedia.

Puede que en el momento la situación fuera graciosa para los protagonistas, pero 20 años después esta práctica, que según el propio Farrelly realizó “más de 500 veces”, causó una gran indignación. Haciendo frente a la polémica que generó el resurgimiento de estas declaraciones, el director aceptó los hechos públicamente y le pidió perdón a la intérprete.

“Es verdad. Fui un idiota. Hice esto hace décadas y pensé que estaba siendo gracioso y la verdad es que estoy avergonzado y ahora me hace temblar. Lo siento profundamente”, expresó el cineasta a la revista The Cut.

Seguir leyendo: