Los secretos de Dwayne “La Roca” Johnson: el bolsillo con 7 dólares, cuando salvó a su madre del suicidio y la guerra con Vin Diesel

Dwayne Johnson con su esposa (Reuters)

Es el mejor pagado de Hollywood. Para Dwayne Johnson, el cine no era un sueño ni una meta. Soñaba con ser jugador de fútbol americano y triunfar en la NFL, pero todo se truncó. No era muy bueno. De origen humilde, siguió una tradición familiar y se convirtió en luchador profesional. Fue imbatible en el ring y se convirtió en “La Roca”. Luego se transformó en una estrella de la taquilla, apareciendo en películas como “The Scorpion King”, “Jumaji” y “Rápidos y furiosos”.

Fuera de la pantalla. Johnson tiene una hija, Simone Alexandra, de su primer matrimonio. Se casó con su novia de la escuela secundaria, Dany García, en 1997 y se separaron una década más tarde. Pese a ello, su ex pareja dirige su empresa Seven Bucks Productions y maneja su carrera. Johnson parece agradecido por el arreglo. “Con Dany, fue pasar por el fango del divorcio y luego tener la claridad para decir: ‘Todavía somos amigos, nos respetamos, hagamos negocios. Y hagamos grandes negocios’”.

En la actualidad, el luchador convertido en una mega estrella de Hollywood y exitoso empresario está en pareja con Lauren Hashian, con quien tuvo su hija Jasmine Lia en diciembre de 2015. En abril de 2018, la pareja dio la bienvenida a su segunda hija, Tiana Gia.

Como uno de los artistas más exitosos e influyentes del mundo, a Dwayne “La Roca” Johnson a menudo se le pregunta cuáles son sus secretos para el éxito. “Eso es difícil de responder”, dijo Johnson a CNBC . “Pero creo que consiste en tener hambre, ser humilde y ser el trabajador más duro de la sala”. Esos principios le han servido bastante bien a lo largo de los años. Por segundo año consecutivo, el intérprete fue el actor mejor pagado, según Forbes.

Dwayne Johnson con su esposa Lauren Hashian (Reuters)

“La Roca” logró que su figura intimidante no intimide a nadie. Se muestra vulnerable, habla con orgullo de sus hijos y no teme contar que atravesó períodos de depresión. Y además ya expresó varias veces su deseo de postularse a presidente “si es lo que la gente quiere”.

Hoy, con 49 años, Dwayne es la envidia de todos sus colegas. Tiene 260 millones de seguidores en Instagram y si un estudio lo pretende para su película deberá contar -mínimo- con USD 20 millones. A cambio, el actor no solo protagonizará el filme, también pasará horas sacándose fotos con sus fans y semanas promocionando sus películas por todo el planeta. Se lleva tan bien con la popularidad que entró al Guinness de los Récords por tomarse 105 selfies en tres minutos en medio del estreno de una película en 2015.

Siete dólares en el bolsillo

Dwayne Johnson es el actor mejor pagado de Hollywood

Aunque en un inicio el sueño de Dwayne Douglas Johnson era ganarse la vida como jugador de fútbol americano, la ilusión se terminó cuando un técnico le dijo sin dudarlo: “No eres lo suficientemente bueno”. Acababa de cumplir 23 años y dormía en un colchón que se había encontrado en la calle. Culpaba a su padre de su precaria vida: el luchador Rocky Johnson que llevó a la familia al desahucio cuando Dwayne era un adolescente de 14 años.

Tras ser rechazado por la liga profesional, Dwayne inició el camino de regreso a su casa y, cuando abrió su cartera, tenía siete dólares. Eran todos sus ahorros. En la actualidad es el actor mejor pagado de Hollywood. El año pasado ganó USD 87,5 millones, incluyendo un cheque de Netflix por USD 23,5 millones por su papel en la película “Red Notice”.

En 2013 Johnson fue el actor más taquillero del mundo con más de mil millones de dólares recaudados y fundó su propia productora, Seven Bucks Productions (Siete Dólares Producciones), en honor a aquellos pocos billetes que le animaron a cambiar su vida.

Al crecer, Dwayne Johnson y sus padres viajaban constantemente. La familia se mudó a Nueva Zelanda, Hawái, Pensilvania, Texas y Florida. Recuerda que tenía 15 años cuando llegó a casa y encontró un un aviso de desalojo en la puerta ya que sus padres no podían cubrir el alquiler de su apartamento en Honolulu. “Me rompió el corazón. Recuerdo que me dije a mí mismo: ‘Haré todo lo que pueda para asegurarme de que nunca más nos desalojen’. Pero, ¿qué significa eso? ¿Qué significa tener éxito? Bueno, todos los hombres exitosos que admiré construyeron sus cuerpos “. Este momento discordante de su infancia le dio la motivación para descubrir cómo salir del ciclo de la pobreza y ayudó a despertar el interés en algo que lo llevaría a una carrera muy exitosa.

Pero también mostró su enojo juntándose con otros adolescentes con problemas. Participó en hurtos menores, se involucró en distintas peleas callejeras y hasta un fraude con cheques. A los 15 años presenció el intento de suicidio de su madre. Un hecho que lo llevó a la depresión y le marcó la vida. “Salió del coche y caminó hacia el tráfico que se acercaba a nosotros. Los autos se desviaron del camino. La agarré y tiré de ella”, detalló a The Guardian. Tras ese duro momento, enfrentó otras situaciones difíciles que lo llevaron a sentir una profunda tristeza. “Lloraba constantemente. Fue la peor época de mi vida”.

Dwayne Johnson cambió en tres ocasiones su sobrenombre en su etapa como luchador

Tras tocar fondo y con su carrera en el fútbol americano terminada, se puso a trabajar junto a su padre en la disciplina que lo convirtió en una estrella. No le fue nada fácil prepararse para el mundo de la lucha libre bajo las órdenes de su progenitor, un tipo duro también fuera del ring. Así lo reconoció el propio actor unos años atrás. “Fue muy duro. No lo entendí en ese momento, pero ahora sé que fue por amor. Me gritaba en el gimnasio y, si me molestaba, me decía que me fuera a casa y llorara delante de mi madre. Me convirtió en un hombre y estaré eternamente agradecido por eso”, le dijo a la revista Esquire en 2018.

Al principio, el padre de Johnson estaba en contra de que siguiera sus pasos. “Mirando hacia atrás entiendo que estaba pensando, ‘Hombre, luché durante 40 años, y esto es lo que tengo: un pequeño apartamento en Tampa. No quiero esto para tí’”, le dijo a Fortune.

Su abuelo, el samoano Peter Maivia, ya había sido una estrella en el ring. Dwayne se convertiría en el primer competidor de lucha libre de tercera generación. Al principio se hizo llamar Rocky Maivia, en honor a su padre y a su abuelo. Johnson llegó a la WWE en 1996, donde se transformó en “The Rock”. Un apodo que le otorgaron los popes de la World Wrestling Federation (WWF). Su nombre se convirtió en un éxito. Sus orígenes, estilo personal y carisma enloquecieron al público. Lo llamaron “el campeón del pueblo”.

Nace una estrella

Dwayne Johnson en la premiere "Jumanji: The Next Level" en 2019 (Photo by Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic)

Dwayne Johnson no fue una historia de éxito de la noche a la mañana en Hollywood y sabía que tendría que trabajar duro y comprender la industria si quería triunfar. “Cuando entré por primera vez en el negocio, no tenía estudios llamando a mi puerta”, recordó Johnson en una entrevista. “Así que hice un voto y un pacto conmigo mismo de que iba a entender el negocio de arriba a abajo. Tenía muchas ganas de ser una esponja y me importaba un carajo si era abrumador. Era una una oportunidad”.

Tras su retiro de WWE en 2004, dejó la lucha y se concentró en su carrera cinematográfica. Un camino nada fácil. Pero todo comenzó a cambiar cuando apareció como invitado en el popular programa “Saturday Night Live”. Según el actor, el éxito de ese programa derivó en que comenzara a recibir ofertas de trabajo en cine.

Siguió con sus apariciones en cine, luciendo su destreza física, como en la película “The Game Plan” y en la comedia “Superagente 86″. Luego llegó el momento crucial en su carrera. Junto a Brendan Fraser en “The Mummy Returns” de 2001, Dwayne Johnson fue tan bien recibido por el público que el estudio lo convirtió en la estrella de la precuela, “The Scorpion King”, al año siguiente. Acostumbrado a ganarlo todo en los rings, la llegada de Dwayne al mundo del cine se produjo con otro récord: le pagaron 5,5 millones de dólares. Nunca nadie en la historia del cine había cobrado tanto por su primer rol cinematográfico.

El actor tiene en claro que la humildad es la clave. Por ello no ha dejado que su éxito se le suba a la cabeza. “Es trabajo duro y gratitud”, dijo Johnson a Vanity Fair en el estreno de “Jumanji: Welcome to the Jungle” en 2017. “Tienes que estar concentrado y dejar el ego. Una vez que alcanzas un nivel de éxito, se trata de no dar nada por sentado. Tengo la suerte de rodearme de gente inteligente que está dispuesta a correr riesgos y a fallar conmigo. No tengo todas las respuestas. También tienes que creer en ti mismo. Cuando empiezas a dudar de ti y empiezas a ser otra persona, las cosas no funcionan“.

Su pelea a los golpes con Vin Diesel

Dwayne Johnson y Vin Diesel se pelearon durante el rodaje de “Rápidos y furiosos (The Grosby Group)

Vin Diesel y el ex luchador mantuvieron una pelea descarnada por ser la primera figura de la saga “Rápido y Furioso 8″ que desembocó en trompada y insultos. Tras finalizar el rodaje, Johnson compartió un lapidario mensaje en su cuenta de Instagram. Sin nombrar a sus colegas, escribió duras palabras contra una de las estrellas del elenco. Mientras que por un lado comentó que algunos de ellos se “portaron como buenos profesionales”, por el otro sostuvo que otros “fueron gallinas de mierda” y “cobardes”.

La raíz de la cuestión, que nunca fue aclarada del todo, parece haber sido la impuntualidad de Diesel en el último tramo de la producción. Una fuente de confianza del medio ET aseguraba en ese momento que el protagonista “llegó varias veces tarde al set”

“Dwayne siempre llegaba a tiempo para el rodaje. Vin era quien solía aparecer cuando tenía ganas de aparecer. Dwayne es todo lo contrario. Al final de la producción, ‘La Roca’ estaba realmente cansado de Vin”, agregó el mismo informante. La pelea fue tan grave y creció tanto que las últimas semanas de trabajo se dejaron de hablar.

Semanas más tarde, Johnson dobló la apuesta sobre lo que dijo originalmente y explicó: “Fui muy claro con lo que dije. He estado en el juego por mucho tiempo”.

Los productores intentaron calmar las aguas y que esta pelea no afectara la promoción del proyecto. Por eso, dos años más tarde, en una entrevista con Rolling Stone, Johnson confirmó lo que se hablaba por lo bajo: se había agarrado a lpos golpes con Diesel.

“Vin y yo tuvimos algunas discusiones, incluido un importante cara a cara en mi tráiler. Me di cuenta de que tenemos una diferencia fundamental en la filosofía sobre cómo enfocamos la realización de películas y la colaboración. Me tomó algo de tiempo, pero estoy agradecido por esa claridad. Ya sea que trabajemos juntos de nuevo o no”, comentó.

Esta declaración, además, confirmó que los actores no rodaron juntos la mayoría de las escenas en las que sus personajes interactúan. Es decir, cuando el plano se posa sobre “La Roca”, la referencia de Diesel en realidad es la de otro actor y viceversa.

Dwayne Johnson en la premiere de "Jumanji: The Next Level" en 2019. REUTERS/Yves Herman

En tanto, Diesel primero rechazó las acusaciones pero luego reveló la razón por la que se enfrentó a los golpes con su compañero, quien interpretaba el papel del agente Luke Hobbs en la franquicia. El actor explicó que la discusión que mantuvo con su colega fue debido a su dureza como productor. “Era un personaje difícil de encarnar, el personaje de Hobbs. Mi enfoque en ese momento es que le exigí mucho para ayudar a llevar esa actuación al lugar al que teníamos que llegar”, explicó el actor que interpreta a Dominic Toretto.

¿De Hollywood a la Casa Blanca?

Dwayne Johnson confirmó que quiere ser presidente de los Estados Unidos (Photo by Albert L. Ortega/Getty Images)

Joe Biden lleva tan solo un par de meses como presidente de los Estados Unidos y ya se barajan nombres para las elecciones a realizarse el 2024. Uno de los que suena fuerte es “La Roca”. Es para muchos el candidato ideal. Una encuesta realizada por la revista Newsweek puso en la palestra a Dwayne Johnson como próximo postulante a la Casa Blanca. Lo más sorprendente del sondeo es que un 46% de los estadounidenses lo apoyarían.

El ex luchador de la WWE compartió la publicación en su cuenta de Instagram y reaccionó ante tan gran honor diciendo: “No creo que nadie nunca hayan imaginado a un chico calvo, tatuado, mitad negro, mitad samoano, bebiendo tequila, conduciendo una camioneta, con riñonera que se une a su club”. Y agregó: “Pero si alguna vez sucede, sería un honor para mí”.

Ante las cámaras de televisión, el actor también confirmó los rumores de un futuro en Washington y le dijo a Ellen DeGeneres: “Lo estoy considerando seriamente, sí“.

En una entrevista anterior con la revista GQ, el actor ya había dejado en claro que le interesa la política de su país y expresó su deseo de llegar algún día al despacho oval de la Casa Blanca. “Creo que es una opción real. En lo personal, siento que si yo fuera presidente, el equilibrio sería importante. El liderazgo sería importante. Asumir la responsabilidad de todo el mundo”, expresó el intérprete, que en el año 2016 fue elegido el hombre más sexy del mundo por la revista People. “Si esto es lo que la gente quiere, lo haría”.

El actor dijo que elegiría el camino del consenso para evitar conflictos a una de las naciones más poderosas del mundo, en lo que fue interpretado como una crítica hacia el entonces mandatario, Donald Trump. “Si no estás de acuerdo con alguien, no excluirlo”, afirmó.

Mientras tanto Dwayne se mantiene ocupado con su carrera actoral. Tal como lo anunció en sus redes comenzó el rodaje de la película “Black Adam”, perteneciente al Universo Extendido de DC Comics y cuyo estreno estaría fijado para el 29 de julio del 2022.

SEGUIR LEYENDO: