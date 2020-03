Las travesuras fuera de la pantalla de Duchovny le han valido reputación de “chico malo”, y él confesó públicamente que era un adicto al sexo, por lo que no es una gran sorpresa conocer su incursión en la industria del entretenimiento para adultos. Antes de convertirse en la estrella de The X-Files y Californication, fue protagonista en The Red Shoe Diaries, un programa de televisión de softcore, un género pornográfico en el que no se muestran actos sexuales explícitos. En este olvidado drama al contenido erótico, en el que participó entre 1992 y 1996, Duchovny interpretaba al presentador de un programa que lee confesiones picantes. Además, fue la voz en off de distintos proyectos del cine para adultos. “Era un trabajo para pagar el alquilar. No estaba pensando en mi legado, estaba pensando en comer", aseguraba el actor, que para algunos siempre será el agente Fox Mulder. Entonces apareció el guión de Los archivos secretos X, una serie novedosa para la época, sobre extraterrestres y sucesos inexplicables, que él estaba seguro nadie querría ver.