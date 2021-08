Mariana Echeverría reveló qué conductor la corrió de un programa: “le robaba cuadro”

Mariana Echeverría ha asegurado que está contenta con su peso actual (Foto: Instagram@marianaecheve)

Mariana Echeverría ha estado como co-conductora junto a Faisy en su late night show que se transmite por el canal Unicable. En su más reciente edición, una de las invitadas fue Bárbara Torres y en un desafío donde participaron las dos comediantes, la esposa del portero Óscar Jiménez hizo una gran confesión.

El reto donde compitieron Echeverría y Torres consistía en bailar con los ojos vendados durante cierto tiempo hasta que se pausara la canción, después tenían que descubrirse los ojos y saltar en un trampolín pequeño para tomar un pañuelo que estaba colgado a una gran altura: quien fallara en el desafío, tendría que confesar algo sobre su vida.

En la primer ronda, Mariana no logró correr a tiempo, por lo que la argentina logró alcanzar un pañuelo y salvarse de revelar un secreto. Faisy tomó un frasco donde vienen diversas preguntas y el cuestionamiento a la actriz fue: “Confiesa algún secreto de tu carrera”.

Mariana Echeverría y Faisy se conocían mucho antes de participar en "Me caigo de risa" (Foto: YouTube / Faisy)

Con un poco de duda, Echeverría reveló que un conductor lo corrió de su programa. “Raúl Magaña me corrió de Se vale”, para tener la información completa, el conductor del programa quiso saber la razón por la que fue despedida, a lo que Mariana aseguró que fue por robarle protagonismo: “Creo que no me quería tanto porque creo que le robaba mucho cuadro”.

En este mes, Echeverría se ha visto seriamente atacada después de tener a su hijo Lucca y pasar de un cuerpo con los estándares de la televisión a uno más “real”.

La conductora decidió no quedarse callada y habló de lo que le espera próximamente en su vida personal y también de aquellas críticas en su contra. “La verdad es que no soy de comer pura lechuga, me doy mis gustitos y trato de hacer un poco de ejercicio, pero a veces con la chamba y el hecho de que tengo que llegar a cuidar a mi bebé me es complicado ejercitarme, aunque todo con calma, el cuerpo es sabio y ya regresará a como estaba antes de embarazarme”, dijo para TVyNovelas.

Así compartió Mariana el nacimiento de su hijo Luca(Foto: Instagram de Mariana Echeverría)

También destacó que antes de embarazarse ella pesaba 60 kilos y durante el embarazo subió a 72, pero no lo vio como algo negativo y se mostró feliz: “Creo que estoy demostrando en mis redes sociales lo que realmente pasa, que no sales con medidas perfectas y una cinturita; obviamente es lo que todas quisiéramos, pero ya no estamos en la era de los estereotipos, sino de la mujer real. En mi caso, he llevado mi proceso como debe de ser, a mi manera. Nunca he sido de complexión delgada, pero lo estoy disfrutando mucho”, detalló Echeverría.

También dejó en claro de que no se sentía presionada por bajar de peso a pesar de los insistentes comentarios de algunos internautas respecto a su físico: “He recibido muchas críticas [...] pero yo simplemente no hago caso, dejo que pasen esos comentarios; estoy muy contenta con lo que he logrado, con lo que soy, de mi familia y con todo”, dijo.

Mariana Echeverría inyectándose un tratamiento para la flacidez en vivo (Captura de pantalla/Hoy)

La mañana de este miércoles la actriz se sometió a un tratamiento estético para adelgazar sus brazos. Fue en el programa matutino Hoy donde la conductora fue intervenida por el doctor Luis Gerardo Cortés, quién mencionó que con dicho tratamiento se le quitaría el “bracito del salero”.

“Estamos aplicando enzimas, las enzimas son para la grasa, para la piel y para depurar o desintoxicar y si se fijan estamos trabajando esta zona que normalmente les cuesta más trabajo”, destacó el médico mientras Mariana realizaba algunos gestos de dolor e incluso soltó un grito de broma para asustar a Andrea Legarreta.

SEGUIR LEYENDO: