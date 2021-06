Las estrellas bailan en Hoy: qué lesión sufrió Mariana Echeverría

Mariana Echeverría explicó que su pierna tenía una lesión (Foto: Instagram/ @marianaecheve)

A través de sus historias temporales de Instagram, la participante del reality que se transmite dentro del programa Hoy compartió que sufrió una lesión en la pierna que la imposibilitó de ensayar el pasado lunes 21 de junio. Aunque no especificó que tipo de afectación tuvo, al parecer su situación médica no le permitió bailar.

Mariana Echeverría explicó que se lastimó una pierna por lo que su ensayo del lunes se vio interrumpido, expresó que no comprendía cómo es que en 10 semanas de la competencia no se había lesionado y de pronto el dolor le impedía continuar con las presentaciones.

En ese momento les compartió a sus más de 2 millones de seguidores que ya había recibido inyecciones para controlar su situación, pero que se sentía triste porque su lesión había ocurrido en semana de finales dentro de Las estrellas bailan en hoy.

Mariana Echeverría explicó en sus historias la situación médica a la que se enfrentó (Foto: Instagram / @marianaecheve)

No obstante, casi un día después, informó en sus historias que ya había podido ensayar, este 22 de junio expresó que su sesión de preparación había sido extensa a pesar de que su pierna todavía no estaba del todo recuperada.

“Estoy en casita después de un día completo de ensayo desde las 8 am hasta las 7 de la noche, mi pierna todavía no esta al 100, estoy como al 60, no he podido hacer bien los ensayos y mañana nos toca bailar, pero recuerden que las votaciones siguen abiertas toda la semana”, expresó la concursante, animando a sus seguidores a seguir apoyando a la pareja de concurso que forma con Lambda García.

Durante su recuperación, Mariana Echeverría subió también diversos videos donde dejó ver cómo su hijo se da un baño y otros momentos con su pequeño.

Lambda García y Mariana Echeverría obtuvieron una calificación perfecta. (Foto: @programa_hoy/ Twitter)

El pasado 10 de junio la pareja formada por Lambda García y Mariana Echeverría lograron obtener dieces de todos los jueces, además de que se presentó el show “Es lo que hay”.

La pareja del conductor de Hoy y la ex presentadora de Se Vale presentaron una coreografía de freestyle en donde representaron los roles masculino y femenino que viven las sociedades dentro del hogar.

Pintados de plateado y con pasos de robot, la pareja utilizó artículos como escobas y ollas y presentó complicados pasos de danza contemporánea. El jurado quedó impactado con el baile.

El impresionante baile de Lambda García y Mariana Echeverría que logró un diez perfecto (Video: Televisa)

Andrea Legarreta inauguró la crítica quedándose sin palabras, pues le ganó el llanto. “Nadie lo había hecho, son los primeros y me quedé con el ojo cuadrado”, les comentó Latin Lover. Sin embargo, también hizo una importante puntualización: “O le siguen echando ganas y siguen creciendo como hasta ahorita o la otra es que haya por parte de los otros participantes un error”.

La más impactada fue Lola Cortés, quien se decantó en halagos para la pareja. “Tengo el corazón a mil por hora con lo que acabo de ver”, expresó emocionada.

“La propuesta a mí me movió por dentro, me sacó todo de quicio, verlos a ustedes en esta maquinaria”, dijo antes de felicitar a todo el equipo de producción detrás de la coreografía.

Mariana Echeverría y Lambda García fueron duramente criticados por promover el voto a un partido político a pesar de su impresionante coreografía. (Foto: @programa_hoy/ Instagram)

Aunque la actuación fue brillante, en redes sociales los criticaron porque ambos fueron parte del grupo de influencers, actores y cantantes que durante el proceso de elecciones intermedias 2021 se pronunciaron a favor de las iniciativas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

“Con el dinero que (sic) les pagaron el @partidoverdemex pudieron comprar el voto de Lola Cortés, qué detestable darle cuadro y hacerles fiesta a personas que hicieron proselitismo, pero eso demuestra que vale más el dinero que lo correcto en la vida”, escribió un usuario a través de Twitter.

SEGUIR LEYENDO: