“No soy estereotipo, soy real”: Mariana Echeverría respondió a los ataques sobre su cuerpo tras convertirse en mamá

Mariana Echeverría dijo estar contenta con su peso (Foto: Instagram/ @marianaecheve)

El cuerpo de las mujeres cambia constantemente, pero cuando de embarazo se trata, podría decirse que es toda una transformación. Por ello, Mariana Echeverría se ha visto seriamente atacada después de tener a su hijo Lucca y pasar de un cuerpo más acorde a los estándares de la televisión a uno más “real”.

Es por esto que la conductora decidió no quedarse callada y habló no sólo de lo que le espera próximamente en su vida personal, sino también de aquellas críticas que no la han dejado en paz durante un tiempo.

“La verdad es que no soy de comer pura lechuga, me doy mis gustitos y trato de hacer un poco de ejercicio, pero a veces con la chamba y el hecho de que tengo que llegar a cuidar a mi bebé me es complicado ejercitarme, aunque todo con calma, el cuerpo es sabio y ya regresará a como estaba antes de embarazarme”, dijo la también actriz a TVyNovelas.

Asimismo, destacó que antes de embarazarse del pequeño Lucca, ella pesaba 60 kilos y durante todo el embarazo subió a 72, pero eso no lo vio como algo negativo y se mostró feliz.

“Creo que estoy demostrando en mis redes sociales lo que realmente pasa, que no sales con medidas perfectas y una cinturita; obviamente es lo que todas quisiéramos, pero ya no estamos en la era de los estereotipos, sino de la mujer real. En mi caso, he llevado mi proceso como debe de ser, a mi manera. Nunca he sido de compleción delgada, pero lo estoy disfrutando mucho”, recalcó Echeverría.

Mariana recientemente tuvo a su hijo Lucca (Foto: Instagram de Mariana Echeverría)

También ahondó en que no se sentía presionada por bajar de peso, ya que, a pesar de los insistentes comentarios de algunos internautas respecto a su físico, ella ha decidido pasarlos por alto y sentirse bien con su persona.

“He recibido muchas críticas [...] pero yo simplemente no hago caso, dejo que pasen esos comentarios; estoy muy contenta con lo que he logrado, con lo que soy, de mi familia y con todo”, dijo.

En cuanto a la posibilidad de tener un segundo hijo, la actriz no se mostró nada desanimada, sino todo lo contrario, pues mencionó que ella y su pareja ya estaban listos, pero recibieron una advertencia médica.

“Lo empezamos a intentar, pero el doctor nos dijo que nos aguantáramos un poco más, que esperáramos al año de Lucca por todo eso de la cesárea y decidimos seguir su recomendación, nos vamos a esperar todo este año, pero el siguiente continuaremos con la tarea”, sentenció Mariana.

La publicación de Mariana Echeverría donde habló de la maternidad (Foto: captura de pantalla Instagram/@marianaecheve)

Cabe recordar que apenas en el mes de mayo, la actriz subió una fotografía donde traía puesto un traje de baño negro, lucía gafas oscuras y sonreía a la cámara con el azul del Mar Caribe de fondo, la actriz estaba descendiendo hacia el agua.

La integrante de La familia disfuncional en Me Caigo de Risa acompañó su imagen con un mensaje dirigido a la plenitud de las mujeres que son mamás. Ella recientemente dio a luz a su bebé Lucca.

“¿Quieres ser una buena mamá? Cuida de ti: corre, llora, sonríe, besa, ve al spa, sal con tus amigos, duerme una larga siesta, HAZ CUALQUIER COSA PARA RENOVARTE, tu familia te necesita bien y feliz”, escribió la actriz.

