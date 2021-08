El impresionante duelo de vestidos entre Lucero y Marjorie de Sousa que incendió las redes sociales

Lucero y Marjorie utilizaron el mismo vestido (Foto: Ig @noveleandomx)

Lucero y Marjorie de Sousa no solo han destacado por su talento actoral, sino que además, son ampliamente reconocidas por su ejemplar físico y porte. Por ello, se vieron inmiscuidas en un duelo de moda al lucir el mismo vestido.

Fue a través de la cuenta de Instagram de Novelenadomex donde se rescató el último atuendo que utilizó Lucero durante el programa El Retador, en el cual se mostró con un atuendo largo con detalles esmeralda y negros, así como con un listón entallado a la cintura.

Sin embargo, de acuerdo con Las Estrellas, Lucero no fue la primera en utilizar el mismo vestido que es un diseño exclusivo de Enrico Bompani, ya que Marjorie de Sousa lo utilizó en 2015 durante la entrega número 14 de las Lunas del Auditorio.

Por ello se hizo el llamado a los internautas para que eligieran a cuál de las dos celebridades le quedaba mejor.

Lucero dijo que le escribió canciones ardidas a Mijares(Foto: Instagram/@luceromexico)

“Un vestido, dos reinas ¿Quién lo lució mejor?”, señaló la cuenta de Instagram.

Ante estos los cibernautas no tardaron en reaccionar y en dar sus respectivos argumentos sobre porqué su favorita se veía mejor con el vestuario.

Así, desde mensajes como “Marjorie lleva mejor peinado y tiene más porte, pero Lucero se ve bien con todo” hasta “a las dos le quedan preciosos pero para mí Lucero le dio una silueta más estilizada”, los internautas explicaron sus puntos de vista sin dejar de recalcar lo elegantes que se veían ambas.

Por otra parte, hubieron quienes no estuvieron de acuerdo con esta dinámica y señalaron que poner a competir a dos mujeres no era lo correcto, ya que cada una tenía su propio estilo.

“Ambas son guapísimas y se ven muy guapas! pero nunca me ha gustado que comparen a las mujeres con quien lo lucio mejor o cosas así siento que cada quien tiene estilo y so únicas y hermosas por que lo único”, mencionó un usuario de esta red social.

Cabe mencionar que Lucero presumió dicho vestido durante la emisión de El Retador y durante la transmisión destacó que durante los años posteriores a su ruptura con Mijares, la ex pareja se escribió varias canciones “ardidas” entre ellos.

Marjorie de Sousa posó con el vestido en 2015 (Foto: Instagram)

Por su parte, Mijares enfrento los rumores sobre si realmente le dedicó a Lucero el tema “Me tenías”, que se estrenó un año después de su rompimiento.

En un momento del programa, Mijares aseguró que en realidad no dedicó la canción a Lucero, pues el tema no es de su autoría: “Claro que no es mía, ni estaba dedicada a alguien más”, aseguró Mijares a pesar de que durante el lanzamiento del sencillo, la letra de la canción empataba con la situación que enfrentaba con la famosa “Novia de México”.

Mientras tanto, Lucero dijo que ella sí le había escrito un tema a Mijares, ya que se sentía resentida con él por el primer tema que lanzó: “Ya fue de ardida, porque dije ‘De ardidos, a ardidos, pues yo gano de ardida. Y ya hice yo una después que se llamaba ‘No pudiste amar así’”.

La confesión tomó por sorpresa a los fanáticos de la también conocida como “Novia de México”, quienes desde la tarde del domingo convirtieron su nombre en tendencia por su participación en el show de talentos del que es juez.

