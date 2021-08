Anel Noreña mandó un fuerte mensaje a “las Saras” por el testamento de José José

Anel Noreña mandó un fuerte mensaje a "las Saras" Foto Captura Twitter Ventaneando

La heredera universal de la fortuna que José José dejó tras su muerte en Estados Unidos, Anel Noreña, concedió una entrevista para diversos medios en la cual fue cuestionada sobre el cobro de la herencia a su nombre y por el pleito con Sara Sosa, hija del cantante, y su madre Sara Salazar, quienes reclaman el dinero y propiedades del fallecido artista.

La ex modelo de 76 años contó que ya se encuentra en los últimos trámites para cobrar la herencia: “Es otro paso dentro de nuestro proceso de que ya tenemos la sentencia. Estamos ahorita en la adjudicación, hasta que la corte no nos llame. Ya tenemos la marca, nombre y todo”, aseguró Anel Noreña.

De la misma manera, la artista mandó un mensaje a “las Saras”, quienes afirman deben ser ellas quienes reciban los bienes: “Yo no sé que tanto las señoritas sepan de leyes, que yo sepa, en mi país se emitió un testamento universal. Ellas a lo mejor son así y no saben lo que quiere decir un testamento. Ellas no creían que había un testamento, yo no sé si ellas tengan otros datos”.

Sara Sosa afirma ser la única hija reconocida de José José (Foto: Instagram/@anel_norenamx)

El conflicto entre las dos partes surgió poco después de la muerte de José José en Miami, lugar al cual la parte de la familia del cantante que reside en México aseguran fue llevado sin su consentimiento por Sara Sosa, quien no avisó a sus familiares del traslado.

Sara Salazar y Ana Elena Noreña fueron las últimas dos esposas del intérprete que falleció en 2019. Dos años después de la muerte del artista, en abril del 2021, se reveló un testamento redactado en 1988, el cual dejaba como heredera universal a Noreña, lo cual fue impugnado por Salazar y su hija.

Sara Sosa y Sara Salazar afirman que el testamento no tiene validez, ya que el cantante murió en los Estados Unidos y no en México, por lo que se tendría que aplicar un documento validado en el último país donde José José vivió.

José José pasó sus últimos años al lado de Sara Salazar y Sara Sosa (Foto: Instagram @josejoseoficial)

“Hoy, legal y jurídicamente se dictaminó tu palabra y tu voluntad. Soy tu heredera universal de un legado que construimos juntos. ¡Qué dicha, qué alegría, qué gozo”, escribió Anel Noreña en una publicación lanzada a través de sus redes sociales en abril de este año.

Los hijos de Noreña también están involucrados en el pleito con “las Saras”, pues desde 2018 José Joel y Marysol Estrella han reclamado que José José había sido sacado del país por Sara Sosa sin consentimiento por parte de los otros miembros de su familia.

“No es un pequeño pleito de hermanitos o de exesposas, no es eso, nos quitaron a mi papá y nos avisaron el día que se murió, no es justo”, dijo Marysol en una entrevista para Hoy.

José José fue llevado a Miami por su hija menor Sarita, quien no permitía el contacto con sus hermanos mayores, José Joel y Marysol Sosa (Foto: Instagram)

Hace unos meses, “las Saras” iniciaron un proceso legal en Estados Unidos para nombrar como heredera universal a Salazar al presentar documentos que acreditaban a Sosa como la única hija reconocida por el cantante, lo que excluiría a sus dos hermanos mayores de la paternidad del cantante.

“Lamento que esta siga siendo la manera de actuar de mi media hermana y compañía, más allá de herencias y ‘fortunas’. Todo, desde que se llevaron a mi papá de México, hasta el día de hoy, lo han llevado de forma incorrecta y engañosa, denostable y deleznable”, dijo Marysol en un comunicado a través de sus redes sociales poco tiempo después de que se revelara la demanda que se presentó en Estados Unidos.

