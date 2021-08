Mariana Seoane aseguró que el espíritu de Juan Gabriel se le manifiesta repetidamente

Mariana Seoane ve el espíritu de juan Gabriel (Foto: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM - Instagram / @laseoaneoficial)

A casi cinco años de la muerte del cantante Juan Gabriel, muchas son las personas que no solamente lo recuerdan, también lo extrañan y lo siguen queriendo, pero hay otros que quizás tienen sentimientos más grandes.

Tal es el caso te la también cantante Mariana Seoane, quien confesó en entrevista con los medios de comunicación que ha tenido algunas manifestaciones del intérprete responsable de canciones exitosas como “Querida”, “Así fue”; “Abrázame muy fuerte”; “Hasta que te conocí”, entre otras.

“Me pasa como esta sensación de que lo extraño siempre, todo el tiempo, y es que será una fecha cuando se fue, pero prefiero recordarlo todo el tiempo, en todo momento, que así lo hago, las incidencias que son así”, aseguró Seoane.

Sin embargo, ha tenido vivencias que superan sus expectativas. De acuerdo con su propia descripción, mientras escucha la música del Divo de Juárez puede llegar a percibir algunas manifestaciones casi espirituales como la aparición de colibrís, entre otras cosas.

Aseguró, además, que mientras la mayoría de la gente podría pensar que se trata de una estupidez, para ella es una señal de que un ser querido se manifiesta en su presencia.

“Siempre se manifiesta de muchas formas... No sé cómo explicarte, por ejemplo: puedo poner temas de él y de pronto esas cosas que a lo mejor tu dices :’¡ay, qué estupidez!’, hay gente que piensa eso, pero a mi no me importa; de pronto un colibrí o de pronto algo que yo sé, es como... Son cosas donde tú sabes, con seres queridos que se les han ido, siempre se manifiestan”, aseveró Mariana Seoane ante la prensa que se aglomeró en el aeropuerto de la Ciudad de México para recibirla a su llegada.

Mariana Seoane (Foto: Cuartoscuro)

Por otra parte, la actriz y cantante visitó el foro del programa Hoy donde reveló cuál es una extraña secuela que presenta su cuerpo luego de haberse recuperado de la infección de COVID-19 que experimentó hace meses.

“Tengo una egofonía en el oído izquierdo, cada vez que canto me escucho como si fuera un amplificador y es molesto”, reveló la cantante de Mermelada.

Esa alteración se refiere a la auscultación pulmonar en la que la voz del paciente se escucha temblorosa, con timbre nasal y agudo. La resonancia de la voz se percibe al auscultar el tórax de los enfermos con derrame de la pleura y recuerda al balido de una cabra.

Es por ello que la actriz se ha sentido incómoda al cantar recientemente, y aunque ya se ha sometido a varios estudios, Mariana aseguró que dicho padecimiento no tiene cura.

Mariana Seoane (Foto: Cuartoscuro)

Fue en diciembre de 2020 cuando la cantante de No vuelvo contigo habló de su estado de salud y reveló su contagio, del que pudo darse cuenta gracias a las pruebas recurrentes que le realizaron durante la grabación de la telenovela La suerte de Loli, donde compartió créditos con Christian Chávez.

