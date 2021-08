José Eduardo Derbez contó el traumático instante cuando descubrió a sus padres teniendo sexo

José Eduardo es hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez (Fotos: Cuartoscuro // Alexis Roldán)

José Eduardo es hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, pero las polémicas que suelen rondar a esta familia, aún cuando sus progenitores llevan muchos años divorciados no paran. Y en esta ocasión fue el mismísimo actor de Qué pobres tan ricos que evidenció un incómodo momento, ya que alguna vez los descubrió teniendo relaciones sexuales.

Fue en el programa Miembros al aire, donde José Eduardo contó esa anécdota personal que no le dejó un buen recuerdo.

“Yo escuché. Primero escuché algo raro y dije: ‘Chin qué es?’ Y cuando escuché bien… ¡Ni madr*s! Me metí a mi cuarto y dije: no, no”, destacó durante el show.

Asimismo, Mauricio Castillo, que es otro de los conductores del programa estalló en risas y le preguntó al actor qué hizo después o si se había espantado al oír a sus padres en la intimidad. A lo que Derbez afirmó y dijo que se retiró inmediatamente: “Sí, dije ¿Pa qué?”.

No obstante uno de los momentos más cómicos de la historia fue la intervención de Yordi Rosado, que al escuchar el relato no tardó en bromear al respecto y causar carcajadas en todos los presentes.

“José Eduardo decía en su cuarto, ‘¡Fue horrible, fue horrible’”, expresó mientras imitaba el conocido tono de Eugenio Derbez al interpretar el Lonje Moco.

El actor dijo que fue un momento muy incómodo (Foto: Instagram de José Eduardo Derbez)

Toda esta plática surgió debido a que los participantes del programa estaban relatando situaciones incómodas cuando han querido tener relaciones sexuales con sus parejas y sus hijos están en casa.

Pero alguien más que se llevó la plática fue Paul Stanley, quien narró que en algunas ocasiones, cuando estaba por tener un momento íntimo con alguien, su perro no los dejaba en paz.

“Yo con mis perros te lo juro, está el Paco cuando estamos echando pasión y el Paco está viendo. Tengo dos perros, Paco y Chester” dijo el conductor.

Ante esto, Derbez señaló que efectivamente era muy incómodo cuando los perros están próximos y quieren “participar”.

José Eduardo contó que en cuanto escuchó se metió a su cuarto (Foto: jose_eduardo92 / Instagram)

“Pero el perro es muy incómodo cundo está en una posición cerca de la cama y empieza a hacerte lengüetazo. Te quita toda la inspiración, es como güey no m*mes”, señaló.

Castillo no perdió la oportunidad de opinar y destacó: “¿Depende dónde laman, no?”. Pero todos los presentes coincidieron en que, fuera de broma, no era cómodo que los animales estuvieran cerca en momentos de ese estilo.

“Yo tengo seis perros, sí han visto, pobrecitos están traumados”, añadió Susy Lu, quien fue la invitada del programa en esa ocasión.

Momentos antes, la actriz igual había revelado que en una ocasión sus hijos la descubrieron teniendo sexo con Arath de la Torre, pero que esa situación fue muy embarazosa para ella.

“la voy a contar, pero pobrecitos mis hijos, pero sí se traumaron horrible”, dijo, antes de narrar que uno de sus pequeños abrió la puerta mientras ella y su pareja se encontraban en otras cosas. Además, se percataron de la presencia del menor porque este hizo un ruido de sorpresa e inmediatamente cerró la puerta.

“Yo le dije a Arath: ‘tú resuélvelo’, es hombre, entre ustedes se van a entender”, señaló Susy Lu.

SEGUIR LEYENDO: