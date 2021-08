Gustavo Adolfo infante quiere ser el padrino del bebé de Lyn May

Lyn May aceptó a Gustavo Adolfo Infante como padrino de su futuro hijo (Foto: Cuartoscuro)

Lyn May sigue empeñada en asegurar que se encuentra esperando un bebé. La vedette ha sorprendido al público al afirmar que cuenta con tres meses de embarazo a sus 68 años, y aunque primero dijo que “dice cosas para entretener a la gente”, ahora sigue sosteniendo que la cigüeña pronto llegará a su lado.

Este miércoles la famosa bailarina exótica visitó el foro del programa De primera mano, donde fue cuestionada por su presunto embarazo, el cual dijo que notó cuando no presentó su regla. Y aunque los periodistas de la emisión intentaron profundizar en el tema, la artista nacida en el puerto de Acapulco no hizo más que evadir el tema a toda costa.

“Ayer publiqué el ultrasonido”, dijo sobre los gemelos que presuntamente está esperando. “Todas las mujeres nos embarazamos. Mi mamá tuvo un hijo a los 65 años”.

La bailarina presuntamente sostiene una relación con Marcos Hernández "Markos D1" (Foto: Instagram/@lyn_may_)

A lo que Gustavo Adolfo Infante, titular de la emisión, le dijo que le iba a organizar un baby shower “para que le lleven pañalitos al bebé”. A lo que la artista destacó que no le gustan ese tipo de celebraciones.

“Prefiero que me den un Channel, cosas para mí (…) no inviten a nadie, no tengo amigas”, dijo la vedette para luego invitar a Lalo Carrillo, conductor del programa, a acercarse junto a ella para tocarle la barriga presuntamente de tres meses de gestación.

Pese a que no quiso revelar su identidad ni sus edades, Lyn aseguró que tiene tres hijas que ya son adultas y se mantienen muy al pendiente de ella, “ellas son empresarias(…) Mi hijas están muy bien y gracias a Dios viven bien tienen su vida. Ya cuando los hijos cumplen 15, 16 años viven su vida, yo ya no sé nada de ellos. Me hablan ‘mamacita, qué bonita te ves, estás muy linda, todos los días me llaman, todos los días. Hace un ratito me llamó Alejandra, mi hija, y me dijo ‘mamá qué bonita te ves en el programa, dedícame esta canción que me gusta mucho” dijo sobre el tema que interpretó en el programa Venga la alegría.

La vedette ha asegurado que después de no presentar su regla, notó que estaba embarazada (Foto: @lyn_may_/ Instagram)

Y al cuestionársele sobre si ahora tendrá varones, dijo “yo quería niños desde mi primera hija, nunca tuve niño, puras niñas”. Ante el comentario de Addis Tuñón, otra de las presentadoras de la emisión, quien le hizo ver a Lyn May que su carrera no necesita este tipo de “estrategias” para llamar la atención puesto que tiene fans, una larga trayectoria y talento, Infante intervino con su deseo de convertirse en compadre de la intérprete de A mí me gusta lo que a ti te asusta:

“Pero ¿cuál situación?, si es un embarazo es un motivo de felicidad, yo quisiera ser padrino de alguno de los niños, claro si se puede”, a lo que la bailarina contestó: “¿verdad? Pero claro que vas a ser padrino”. “¿Habrá chance de que uno se llame Gustavo si es niño, o Markos se va a enojar”, contestó el periodista en referencia a MarkosD1 cantante con el que se le ha relacionado a Lyn.

El periodista le hizo saber su deseo a Lyn de convertirse en padrino de uno de sus gemelitos (Captura de Pantalla: Canal de Gustavo Adolfo Infante en Youtube)

Ya hace días la también actriz de películas del cine de ficheras destapó que estaría esperando gemelos:

“Estoy muy bien, muy contenta, trabajando. Además contenta porque a mí me gustan mucho los niños. Va tan deprisa que parecen gemelos, dijo el doctor. Yo sé que no es fácil, si ya tuve tres, imagínate, y tenía 13 años cuando empecé”, confesó durante una entrevista con Sale el Sol.

Ante las dudas de los usuarios de redes sociales, así contestó la estrella: “¡El mundo puede opinar lo que quiera! No le hacemos daño a nadie simplemente vivimos el hoy y a mi me gusta la carne fresca. ¡Los quiero!”, escribió en Instagram hace días.

