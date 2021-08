Cuánto dinero ganó Mariana Garza con Timbiriche

La actriz ganó un premio TvyNovelas en 1991 en la categoría "Mejor Revelación Femenina" (foto: Instagram/@garza_alardin_marian)

Mariana Garza cuenta con una sólida carrera artística, pues desde su infancia participó en diversos producciones teatrales y en la pantalla chica, pero su etapa más recordada fue cuando se unió al grupo musical Timbiriche. La conductora mexicana habló de sus ganancias en la primer etapa de la banda.

La actriz fue invitada al programa Miembros al Aire y en una parte de la entrevista fue cuestionada por sus ganancias en la agrupación, pues de acuerdo con Paul Stanley en la nueva serie de Menudo, se reveló que a los integrantes les quitaban dinero. Ante la pregunta, Garza detalló lo que pudo adquirir con el dinero que obtuvo en los cinco años que estuvo en el grupo. “Lo que compré fue una casa y un coche”.

La actriz ganó un premio TvyNovelas en 1991 en la categoría "Mejor revelación femenina" con la producción "Alcanzar una estrella" (Foto: Twitter/@mimebrosalaire)

Mariana reveló que las ganancias que han obtenido por sus discos solamente han sido durante los reencuentros que han hecho y reveló la razón. “Todas las regalías del catálogo completo de todos los discos están a nombre de una empresa y no de nosotros; para empezar, no somos autores sino intérpretes”.

Aunque la cantante debería obtener regalías a pesar de ser intérprete, aseguró que no ha conseguido nada, pero con las nuevas giras han encontrado la manera de obtenerlas. “Esa regalía nunca se acordó y a partir de que hicimos el primer reencuentro de los que ya llevamos tres, hemos estado involucrados en todo lo que tiene que ver con el espectáculo y de los discos”.

La actriz está participando en la obra "Pequeñas Grandes Cosas" (foto: Instagram/@garza_alardin_mariana)

En la misma serie de preguntas y respuestas, Garza recordó la vez que tuvo que anunciar ante la prensa que Ana Silvia era su verdadera madre y no su hermana. “Cuando tengo a Shamadi, que era mi primer hija, vamos al Festival Acapulco, estábamos en el aeropuerto [...] Había mucha prensa, mi hija tenía dos años y mi mamá fue conmigo porque yo la estaba amamantando y me ayudaba con ella mientras estaba trabajando [...] De pronto íbamos caminando en el aeropuerto y Shamadi le dice a mi mamá ´Abu´ y bueno ya sabes, la prensa se me vino encima”.

La actriz recordó las dos razones por las que había mantenido ese secreto. “ ´La Gordita´ Galindo pensó que esa era una buena estrategia y para mi abuela Carmen era importante que esa fuera la información; en ese momento, con todo el amor del mundo, yo dije: ´lo que estas personas piensen ya no es lo que yo pienso, tengo una hija y no le voy a decir que su abuela es su tía´. Me volteé y dije públicamente: ´No claro, ustedes saben que es mi mamá”.

Garza y Perroni son padres de María y socios comerciales del Teatro Milán

En julio de este año, la cantante también habló de su vida privada y en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante para su programa El Minuto Que Cambió Mi Destino reveló que la bisexualidad de su exesposo Pablo Perroni no fue ningún problema. “Él decidió que ya no quería estar conmigo porque desde que lo conozco sé que él es bisexual y había tenido algunas parejas que yo conozco, además de que ya no estaba funcionando, ya no estaba sucediendo lo que había sucedido y por lo que nos casamos”

Mariana puso en la mesa que antes de generar un ambiente insano, decidieron poner fin a su matrimonio. La cantante dijo que no está de acuerdo con la infidelidad, y también cuestionó el hecho de enamorarse de variasas personas al mismo tiempo, aunque confesó que es posible sentirse atraído por alguien más.

La pareja sostuvo un matrimonio de once años (Foto: Archivo)

“Yo no estoy de acuerdo con la infidelidad no hay manera, no creo que …no se vale, yo no creo que te puedas enamorar de varias personas, creo que puedes enamorarte de una persona y sentirte atraído o caliente por otra, pero no se vale, en mi libro no se vale”

