“Apréndanselo”: “Coque” Muñiz recordó su error al cantar el Himno Nacional

Coqué Muñiz también fue regañado por hacer playback (Foto: Antonio Cruz / Cuartoscuro)

Jorge Muñiz es una de las tantas celebridades que ha tenido varios errores al interpretar el Himno Nacional de México y cada vez que un cantante tiene un tropiezo en la letra o en su entonación como fue en el caso de Pablo Montero y Ángela Aguilar se recuerda el suceso del presentador, por lo que decidió hablar de su equivocación.

El comediante mexicano fue invitado al programa Faisy Nights, donde pidió a los cantantes que si van a entonar el Himno, que se lo aprendieran para no recibir críticas. “Esto pasó hace 31 años y fíjate, se equivoca algún compañero y luego luego me relacionan con él, le hablé a Pablo Montero y le dije: ´Wey canta tus éxitos´. Yo les pido a mis compañeros que si van a cantar el himno, apréndanselo”.

Muñiz cantaba en los coros de Armando Manzanero cuando tenía 10 años (Foto: Victoria Valtierra / Cuartoscuro)

El conductor fue cuestionado por la dificultad que hay en su entonación, pero Muñiz aseguró que cualquier persona que se presenta en un escenario, debe tener la habilidad para dominarlo. “Podrías criticar una persona que no está acostumbrada a subirse a un escenario, pero si tu profesión es cantar ante el público, no tienes por qué equivocarte, ya ves que hay gente muy bruta”, comentó “Coque”.

El también actor bromeó sobre su grave error al cantar el Himno Nacional, asegurando que él no fue el culpable. “Yo creo que se equivocaron los demás, porque yo iba muy bien”, y también reveló que nunca se dio cuenta de su tropiezo. “(me di cuenta) hasta que me bajé y sentí el cariño del público”, dijo entre risas.

Muñiz recordó una de las críticas que escuchó mientras salía del recinto. “Iba yo con mi papá, caminando por ese lindo pasillo de la Plaza de Toros México, imagínate 50 mil personas y escuchar ´pinch* burro que lo regresen a la primaria y mi papá me regresó”. El cantante también dejó en claro que fue un momento desafortunado. “Fue muy triste, pero aprendí a pedir disculpas”.

"Coque" también es recordado por conducir diversos programas en la televisión como "TV de noche" (Foto: Instagram / @coquemuniz)

En la misma serie de preguntas y respuestas el actor confesó otro de los momentos más vergonzosos de su carrera. “En una fiesta importante en Torreón o en una parte del Norte, donde varios artistas íbamos a cerrar el gran evento había una señora que estaba brinque y brinque entonces me bajé para que se calmara porque distraía a la gente y me dijo ´ahí está fulano, que cante fulano´ y dije ´paren la orquesta, échenle las luces y aguanten a la mamá de chuponcito´, algunos aplaudieron y otros se rieron. Terminando el señor gobernador iba a saludar a los artistas y me dijo ´quiero presentarte a mi mamá´ y entonces la vi y era la misma señora”.

Finalmente “Coque” reveló que sus errores le han ayudado a aprender muchas cosas. “Me doy cuenta que no soy tan bueno, no soy tan importante ni nada, que la viuda tiene que seguir y eso es lo que le digo a mi hijo”.

El cantante fue condecorado con el premio de las Palmas de Oro en 2003 en la categoría de Mejor Conductor del Año (Foto: Misael Valtierra / Cuartoscuro)

En estos días, el cantante ha estado pendiente de la salud de su papá el también músico Marco Antonio Muñiz, quien fue intervenido quirúrgicamente el 10 de agosto de este año. “Salió bien de una operación que le hicieron ayer, mi hermano Antonio Carlos y Mariana estuvieron con él (además de) la esposa de mi papá, la señora Jessica, es una operación ambulatoria”, reveló durante la entrevista con Sale el Sol.

y aseguró que ya se encuentra en casa descansando. “No podía haber mucha gente, nada más nos pidieron que estuviéramos pendientes. Ya está en casa, es una operación delicada pero sencilla, porque es ambulatoria”, compartió “El Coque”.

