Mariana Garza habló de su separación de Pablo Perroni: “desde que lo conozco sé que es bisexual”

La pareja sostuvo un matrimonio de once años (Foto: Archivo)

Mariana Garza cuenta con una sólida carrera artística, pues desde su infancia en Timbiriche, su crecimiento sobre los escenarios como una adolescente y luego una mujer, el público ha disfrutado su talento en múltiples proyectos en la música y la actuación.

Telenovelas como Flor y canela y Alcanzar una estrella, y obras de teatro como El mago de Oz y Sherezada han puesto a Mariana Garza, integrante de una familia dedicada al arte, en el ojo del público, que no sólo ha aplaudido a la artista, sino que también ha sido partícipe de aspectos de su vida personal.

Y es que la integrante de Timbiriche estuvo casada en dos ocasiones, primero con Benjamín Alarcón, con quien procreó a su hija Shamadhi; y luego con el también actor Pablo Perroni, a quien estuvo unida de 2006 a 2017 y con quien procreó a su segunda hija, María.

Mariana Garza y Pablo Perroni se casaron en 2006 (Instagram/pabloperroni)

En su momento causó revuelo la noticia de la separación, pues eran considerados como una de las parejas más sólidas del medio artístico con 11 años de matrimonio y proyectos teatrales en conjunto, como el Teatro Milán en Ciudad de México, propiedad de Mariana y donde se han presentado juntos en múltiples ocasiones.

Ahora, Garza volvió a hablar del motivo por el que terminó su matrimonio con el primo de Maite Perroni de RBD. Fue en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante para su programa El minuto que cambió mi destino donde la “Timbiricha” reveló sin tapujos que pese a saber que Pablo es bisexual, esta orientación nunca fue para ella un problema.

“Él decidió que ya no quería estar conmigo, porque desde que lo conozco sé que él es bisexual, había tenido algunas parejas que yo conozco, y decidió que ya no estaba funcionando, ya no estaba sucediendo lo que había sucedido y por lo que nos casamos”

Garza y Perroni son padres de María y socios comerciales del Teatro Milán (Instagram/pabloperroni)

Sin hablar de una situación en concreto, Mariana dejó entrever que antes de generar un ambiente que propiciara una infidelidad, decidieron poner fin al matrimonio. La cantante dijo que no está de acuerdo con la infidelidad, y también puso en duda el hecho de enamorarse de distintas personas al mismo tiempo, aunque admitió que es posible sentirse atraído por alguien más.

“Nunca fue complicado para mí (saber que él es bisexual). Hay muchas cosas que no entiendo porque a mí claramente me gusta una cosa, no es algo que entienda que quiere decir ser bisexual y sentir atracción y enamorarte de un hombre y de una mujer. No lo he experimentado lo respeto, lo acepto, no me causa ningún conflicto. Para mí moralmente no representa algo con lo que no esté de acuerdo” expresó la artista.

“Yo no estoy de acuerdo con la infidelidad no hay manera, no creo que …no se vale, yo no creo que te puedas enamorar de varias personas, creo que puedes enamorarte de una persona y sentirte atraído o caliente por otra, pero no se vale, en mi libro no se vale”

Hace un tiempo, Perroni dijo que antes de conocer a Garza ya se había enamorado de hombres (Instagram/pabloperroni)

Dijo que desde que inició el romance ella ya tenía muy clara la orientación sexual de su exesposo: “Yo entré a esa relación sabiendo que podía enamorarse de otra persona, una mujer o un hombre. Esa es la manera en la que yo lo acomodé, entré sin estar pensando que eso iba a pasar, todo lo contrario, entré pensando en que íbamos a hacer que esto funcione y pasó once años”.

Sin embargo, Mariana dejó muy claro que no hubo infidelidad en su matrimonio, simplemente “ya no hubo lo que había”, por lo que ahora ya divorciada mantiene una relación cercana y amorosa con el padre de su hija.

