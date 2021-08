“Maldito susto”: Ingrid Matrz narró el momento cuando su hija casi es arrollada por una cuatrimoto en Acapulco

La actriz le pidió a los jóvenes que bajaran la velocidad antes de que aconteciera el accidente (Foto: Instagram/@ingridmartz)

El pasado viernes, la actriz Ingrid Martz vivió la que podría ser una de sus peores experiencias en su vida, pues mientras se encontraba tranquilamente vacacionando en Acapulco, una cuatrimoto casi arrolla a su pequeña hija Martina, de apenas tres años de edad.

Todo ocurrió cuando la también conductora y su esposo se encontraban jugando en la arena, cerca de la costa. Detrás de ellos, unos niños, de 12 años aproximadamente, estaban conduciendo el vehículo a grandes velocidades.

De acuerdo con lo narrado por Martz en sus historias de Instagram, en reiteradas ocasiones les pidió que bajaran el ritmo para evitar accidentes. Sin embargo, hicieron caso omiso y terminaron volcando.

La cuatrimoto salió volando por encima de Ingrid y su esposo Rodrigo Luque, quien tuvo que salir corriendo para tomar a Martina para evitar una tragedia mayor.

Tras el hecho, la actriz de “Carita de ángel” tomó su teléfono y grabó el vehículo tirado en la arena, muy cerca del agua, mientras soportaba el llanto de enojo por el accidente que se pudo gestar debido a la imprudencia de los vacacionistas.

La pequeña Martina, de apenas 3 años, no sufrió ningún daño (Foto: Instagram/@ingridmartz)

“Este video lo voy a subir aguantándome las ganas de llorar por el maldito susto que nos acabamos de llevar, y espero que el estado de Guerrero lo vea”, comentó en sus publicaciones de redes sociales.

Mientras narraba lo acontecido, Luque estaba reclamando a los presuntos responsables. “Esto no es periférico. He visto a niños de cuatro o cinco años manejando las motos. Es una locura”, ahondó.

Posteriormente, compartió otros videos donde se le observa más calmada después del lastimoso momento. En una serie de historias, agradeció la preocupación de sus seguidores por la salud de su hija Martina, quien aseguró se encuentra bien y no sufrió ningún daño.

“Creo que Martina se asustó más por la discusión y por los gritos porque la verdad Rodrigo y yo estábamos super enojados por todo lo que había pasado”, describió la actriz de “RBD” y “Vecinos”.

Asimismo, aprovechó para recordar que instantes antes del susto, ella le comentó a su esposo lo afortunados que eran por estar juntos y felices en las mejores playas del mundo, dijo, las de Acapulco.

Martz aseguró que no es el primer accidente de este tipo que observa en las playas de Acapulco (Foto: Instagram/@ingridmartz)

Transcurridos unos minutos, deciden levantarse y caminar por la playa para disfrutar su esplendor. No obstante, en una especie de alberca natural, dos motos estaban “echando carreras” en un espacio demasiado angosto y, tras acelerar la velocidad, una de ellas pierde el control y termina pasando apenas por encima de su familia.

“En esos segundos sólo pensé ‘por favor, que su papá esté cerca’. Yo volteo a ver la moto, intento ver a Martina pero ya ellos no me dejaban verla. Ya atrás estaba Rodrigo y yo veo como hace la acción de agarrarla y no saber a dónde”, comentó.

La intérprete de Minerva Fontanet en “Qué pobres tan ricos” aseguró que no es la primera vez que vive un accidente en Acapulco, pues cada ocasión cuando visita esta playa, algo ocurre con las cuatrimotos, ya sea un choque o lesiones provocadas por volcaduras.

“Sé que es un negocio, pero igualmente tendría que estar regulado. No puedes pasar de esta velocidad, no pueden ir más de dos personas, tienes que tener licencia para manejar”, reclamó Martz.

Finalmente, le reclamó a las autoridades por su nula acción para regularizar estos vehículos en las playas, y le pidió a las familias educar de mejor manera a sus hijos para prevenir cualquier tipo de percance.

