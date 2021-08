Altaír Jarabo ya está casada por el civil con Frédéric García

La pareja se dio el Oui en Francia (Foto: Instagram/@altairjarabo)

La actriz de telenovelas dio a conocer que se casó con Frédéric García este 14 de agosto, Altaír Jarabo compartió la romántica noticia con sus más de 3 millones de seguidores en Instagram.

“Hoy en una ceremonia íntima en el centro de Paris @fglecercle y yo nos dijimos: OUI!!!”, escribió en su publicación de esta red social, la cuál juntó casi 300,000 “Me gusta” en esta red social. El evento que los unió como esposos tuvo lugar en París, Francia.

También compartió detalles de este importante evento en sus historias de Instagram, donde dejó ver que la boda se llevó a cabo en el Registro Civil del Ayuntamiento de París (Mairie de Paris Centre en francés). La ceremonia religiosa de Frédéric y Altaír se llevará a cabo el próximo 16 de agosto.

De esta forma dio la noticia (Foto: Instagram/@altairjarabo)

En la publicación recibió las felicitaciones de muchas de sus colegas, entre ellas Eva Cedeño, Irina Baeva, Camila Sodi, Marlene Favila, Michelle Renaud, Rebecca Jones, Kimberly dos Ramos y Angelique Boyer. Todas comentaron sus mejores deseos acompañando sus mensajes con emojis de corazón.

Su despedida de soltera también tuvo lugar en París, aunque la actriz aclaró que no se trataba de una celebración de finalización, sino de bienvenida a su nueva etapa. “No son despedidas , son bienvenidas !!! Una fracción de las personas que más quiero y me quieren”, escribió.

Esta celebración la vivió en compañía de sus mejores amigas, quienes le llevaron un pastel libre de gluten, colocando únicamente frutos rojos en forma de corazón sobre el plato, broma que la actriz también compartió en su Instagram oficial.

Este fue el sitio donde contrajeron matrimonio (Foto: Instagram/@altairjarabo)

En abril de este año, la actriz de numerosas telenovelas Altaír Jarabo anunció su compromiso con el empresario y excónsul honorario de Francia en México, Frédéric García. Ello después de que mantuviera la identidad de su pareja en secreto durante seis meses de noviazgo y adelantara a sus seguidores que tenía una sorpresa para ellos.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de múltiples antagónicos comunicó la noticia con mucha emoción: “Quiero compartirles una noticia muy especial. ¡Frédéric García y yo estamos comprometidos!, ¡me caso con este hombre maravilloso!”, escribió la actriz junto a una fotografía de ambos.

“Me llena de alegría la idea de compartir la vida con él, porque lo admiro tanto por su inteligencia como por su nobleza. Que me inspira, me cuida, me hace la mujer más feliz. Él lo sabe porque se lo digo todos los días: lo amo y quiero verlo pleno y lleno de sueños toda la vida”, concluyó.

Anteriormente, Altaír ya había hablado sobre su relación, aunque todavía con extremo hermetismo, sin revelar la identidad del novio, y aseguró se encontraba plenamente enamorada y feliz.

La actriz Altaír Jarabo y el empresario Frédéric García se comprometieron a principios de 2021

Semanas antes de ello, adelantó en su cuenta de Instagram que daría una sorpresa a todos sus seguidores en relación a su noviazgo, aunque no dio mayor detalles, y en una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda habló sobre sus intenciones de contraer matrimonio y de “formar una familia”.

“En este momento estoy en una relación, no lo había dicho antes, pero sí estoy en una relación desde hace tres meses. Va muy bien, va muy linda. Sí me gustaría todo el paquete, no te miento, sí me gustaría casarme y tener hijos. Con la persona adecuada es un camino que sí me gustaría”, aseguró Altaír según se vio en el canal de YouTube de la periodista.

Aunque no dio muchos detalles sobre cómo conoció a su actual pareja, Jarabo se mostró sumamente confiada y tranquila con la relación que ha entablado con el empresario Frédéric García.

