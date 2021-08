“Cuiden a sus niños”: los hijos de Cynthia Urías tienen COVID-19

Cynthia Urías compartió que sus hijos menores resultaron positivos a COVID-19, mientras ella no (Foto: Cynthia Urias/Instagram)

Cynthia Urías a través de sus redes sociales compartió que sus hijos se suman a la tercera ola de contagios por la COVID-19 que está afectando más a jóvenes y niños, pues los dos dieron positivo. La conductora decidió ser ella quien se aislará junto a sus hijos hasta que termine su etapa de contagio.

Ayer la presentadora de Cuéntamelo Ya! reveló a través de un video en TikTok que sus dos hijos más pequeños, Jorge y Leonardo, dieron positivo a la prueba de COVID-19. Según relató, habían pasado algunos días desde que comenzaron a sentirse mal, así que decidieron que se sometieran a la prueba.

Desde que supieron del contagio, inmediatamente se aislaron. Entre ella y su esposo, el beisbolista Jorge Cantú, decidieron que ella sería quien estaría a cargo de su cuidado mientras lograban recuperarse.

“Mis niños resultaron positivos a COVID. Inmediatamente mandaron a que los aislara completamente. Tomamos la decisión de que yo me quedara con ellos. He tratado de hacer los días divertidos para que no se sientan tristes. No ha sido nada fácil, especialmente para ellos, pero los cuidaría siempre bajo cualquier riesgo, los amo, vamos a estar bien.”, escribió Urías.

Cynthia decidió hacerse la prueba junto a su esposo debido a que es la encargada de cuidar de sus hijos desde su contagio, pero ella resultó negativa (Foto: Instagram/@cynthiaurias)

En las imágenes muestra cómo ella los acompaña, incluso utilizando pijamas temáticos, juega con ellos o simplemente los acompaña, siempre portando un traje especial, cubrebocas y careta si están dentro de una habitación.

Esta tarde compartió que mientras que Jorge lleva seis días con la enfermedad, Leonardo tres, ambos han presentado mejoras según el pasar del tiempo. ”Estos pacientes amanecieron mucho mejor!! De buen animo y muchooo apetito! Grx por estar al pendiente!”, escribió junto a una foto en donde muestra a ambos niños felices.

Los hijos de la presentadora han mostrado un buen progreso (Foto: Instagram/@cynthiaurias)

Aunado a ello compartió una divertida fotografía de ella portando lo que llamó su “nuevo traje anticovid” para cuidar a sus hijos, que es una máscara de E.T., el extraterrestre.

Cynthia y Jorge Cantú decidieron también hacerse una prueba COVID en casa. Ella mostró su resultado negativo y escribió “Lo único negativo que me agrada en mi vida”.

La presentadora finalmente envió un mensaje para padres con hijos pequeños: “Cuiden a sus niños! Les mando un abrazo a los que están en esta situación”.

Urías ha intentado divertir a sus hijos con máscaras, juegos, pijamas temáticas y saliendo a su terraza (Foto: Instagram/@cynthiaurias)

Anteriormente, cuando en junio se dio a conocer que el regreso a clases presenciales era cada vez más seguro, la presentadora externó su opinión ante esta decisión del gobierno. Compartió que ella no se siente convencida de que sea una buena opción, sin embargo, si no existe otra opción, llevaría a sus hijos de nuevo a la escuela, pero con los cuidados pertinentes.

“Estoy indecisa. Hay días que me urge que entren a la escuela pero luego veo el control de la pandemia en nuestro país y pienso que no estamos preparados para volver. Sin embargo, trato de ser positiva”, comentó en entrevista para TV y Novelas.

Algunas otras mamás de medio con hijos menores han tenido opiniones contrarias, pues algunas defienden que sus hijos deberían volver a la escuela presencial debido a que en más de un año no tuvieron la oportunidad de tener contacto o conocer a sus compañeros o profesores.

Una de ellas es Leticia Calderón, quien incluso piensa que el regreso a la escuela tuvo que haber ocurrido antes.

Mis hijos ya están en exámenes finales y pienso: ´Qué padre que entren para que tengan la oportunidad de conocer a sus compañeros de este ciclo escolar´, pero creo que debieron haberlo hecho antes”, declaró.

