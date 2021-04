“Han de estar confundidos”: la reacción de Ximena Navarrete al supuesto atentado que vivió hace tres años

Ximena Navarrete asegura que a ella no le ocurrió el atentado que dio a conocer Gabriel Cuevas

La ex Miss Universo, Ximena Navarrete, desmintió haber sido víctima de un intento de homicidio que supuestamente ocurrió hace tres años en Tamaulipas y dijo que posiblemente se estén confundiendo de persona.

El día de ayer trascendieron unas declaraciones que dio el reportero de espectáculos Gabriel Cuevas en el programa radiofónico Fórmula Espectacular, pues aseguró que hace un tiempo la modelo de 33 años y su esposo se hospedaron en un lujoso hotel en Tampico en donde le sirvieron comida que contenía pedazos de vidrio.

Sin embargo, la también actriz tapatía dijo que si el hecho pasó, no le ocurrió a ella porque en ningún momento se ha enfrentado a una situación como esa, mucho menos ahorita, porque se encuentra en su casa respetando las recomendaciones de la secretaria de salud por la actual pandemia. Así lo explicó en una entrevista que le hicieron en el matutino Sale el Sol.

“No, no soy yo. Han de estar confundidos de Ximena. Sí soy Ximena Navarrete pero no, para nada, no he ido a ningún restaurante desde hace un buen rato, estoy muy encerrada, digo, por la pandemia y todo eso, pero no, para nada”, dijo sorprendida la modelo.

Video: Twitter/@saleelsoltv

Según la información del periodista de TV Azteca, los hechos ocurrieron durante un evento de belleza que se llevó a cabo en aquel estado, cuando la pareja se disponía a disfrutar de una deliciosa cena antes de dormir.

“Cuentan que Ximena fue a un evento en, si no mal recuero, fue en Tampico, Tamaulipas y en este evento [...] era un evento de belleza. Ximena pide una pechuga para cenar, rellena de queso, eso era lo que se le había antojado a su pareja, ella dijo ‘bueno, yo la pido’. Llega la pechuga, pensaron que era para ella, la parten y literalmente a la pechuga le habían molido vidrios, como si los hubieran metido a una licuadora”, dijo Gabriel Cuevas.

Al leerle parte de lo dicho por el recién expulsado del reality Survivor, la ganadora de Nuestra Belleza Jalisco en 2009, reaccionó de manera muy sorprendida ante la afirmación, en donde el periodista comentó que tanto Ximena como su esposo, el empresario, Juan Carlos Valladares, procedieron legalmente en contra del lugar.

A la modelo le tomó por sorpresa las declaraciones que hizo el periodista de Venga la Alegría (Foto: Instagram)

“Ay no, ¿qué es esto?, para nada. Te juro por Dios que no. Pero qué nota tan más loca. Ni he estado en ningún restaurante ni mi esposo ha interpuesto ninguna demanda”, afirmó la actriz de La Tempestad.

Debido a que los comentarios de la ex Miss Universo trascendieron a otros medios de comunicación, Gabriel se manifestó al respecto a través de su cuenta de Twitter, en donde dijo que tiene dudas al respecto y que le creerá como cuando hace algunos años aseguró que no tenía un romance con el actor William Levy como se rumoreaba.

“Después de que @ximenaNR desmintiera la nota que dije de la pechuga con vidrios... Me siguen quedando dudas... Pero en esta ocasión le creeré a ella, como en su momento le creí que no había tenido romance con @Willylevy29″, posteó el periodista.

Gabriel Cuevas le respondió a la modelo a través de su perfil de Twitter (Foto: @gabo_cuevas/ Twitter)

Al concluir, Ximena contó que por el momento no se encuentra interesada en realizar alguna novela, a pesar de que le llegó una oferta para interpretar un protagónico.

“Ahorita de verdad que todo lo que he estado trabajando desde la cuarentena ha sido por medio de redes sociales [...] Sí tuve, por ahí, una oferta para ser parte de una novela, el protagónico pero pues no, ahorita es este momento la verdad es que no estamos para andar en esas, tengo otros planes personales que me ocupan más de mi tiempo”, dijo.

