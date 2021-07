Ximena Navarrete da emotivo mensaje tras su embarazo

Foto: Instagram @ximenanr

La Miss Universo mexicana, Ximena Navarrete compartió su alegría y felicidad con sus seguidores de Instagram a través de una foto publicada en la red social: “Muchísimas gracias a todos los que nos han escrito mensajitos de cariño, de amor, de felicitaciones”, escribió la modelo como agradecimiento a quienes la han estado apoyando en su segundo embarazo.

Fue hace unas semanas, el 24 de junio, que Ximena reveló su embarazo, a lado de su esposo Juan Carlos Valladares. Desde entonces ha estado activa en sus redes sociales mostrando los pormenores de su próxima maternidad.

Por medio de una foto en blanco y negro, la artista mostró su vientre de embarazada, junto a la fotografía escribió “Amor puro”, a lo que sus seguidores respondieron manifestando su cariño y amor con mensajes, la modelo respondió cariñosamente.

La Miss Universo contrajo matrimonio con su esposo Juan Carlos hace cuatro años. Al perder a su bebé entraron en una grave crisis que casi termina con su enlace matrimonial.

La pareja reveló la exclusiva para la revista Hola, donde también expusieron las primeras fotos de la pareja tras el anuncio. “Cuando recibes una noticia tan maravillosa tras pasar por momentos tan complicados, la alegría es inmensa”, dijo el esposo de la modelo tras revelar que esperan un hijo.

“Mi cielo se pinta de colores con el arcoíris más deseado y esperado de mi vida. Mi bebé, ni te imaginas todo lo que hemos soñado con tenerte en nuestra familia. Te amamos y esperamos con todo nuestro corazón, amor e ilusión”, fueron las palabras con las que la modelo anunció la portada de la famosa revista en sus redes sociales.

“Gracias infinitas querido Dr. Gerardo Barroso por ser parte de nuestra familia y de nuestra historia. Gracias a Dios pudimos dar con el mejor médico que existe para ayudarnos en este camino. Eternamente agradecidos contigo y tu equipo Clínica Nascere por existir” continuó Ximena con el agradecimiento hacia quien la ayudó a quedar embarazada.

Y terminó su emotivo discurso con las siguientes palabras: “No ha sido un camino fácil, más adelante podré contarles y hablar acerca de esto. Por lo pronto encontrarán gran parte de nuestra historia y de lo que hemos vivido en las páginas de la más reciente edición de Hola que como siempre me permiten expresar respetando cada palabra que sale de mi boca. Muchas gracias equipo HOLA!”.

Ximena y Valladares se casaron el 1 de abril de 2017 (Instagram: ximenanr)

Aunque anunció que lleva cuatro meses de embarazo, no reveló el sexo del bebé que espera, pues dejó a sus seguidores con la siguiente incógnita: Tengo 4 meses de embarazo, gracias a Dios todo va caminando muy bien hasta hoy ¿qué creen que será ? ¿Niño o niña?.

El anuncio no estuvo exento de polémica, pues hubo quién la criticó por vender la exclusiva a la famosa revista, algunos más por no revelar el sexo de su bebé y otros hasta por no tener fotos con Lupita Jones y Andrea Meza.

La modelo ha estado bajo los reflectores últimamente al darse a conocer que presuntamente fue víctima de un intento de homicidio, pues al estar hospedada en un lujoso hotel, le fue entregada comida con trozos de vidrio. Aunque se pudo tratar de un accidente, Ximena fue la única persona que recibió sus alimentos en dicha condición.

