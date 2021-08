Amor y Veneno: el nuevo sencillo con el que Ana Bárbara enamoró a latinoamérica

La cantante estrenó su nuevo sencillo (Foto: Captura de pantalla/Ana Bárbara)

Durante la madrugada de este viernes, Ana Bárbara estrenó su nuevo sencillo “Amor y Veneno”, el cual rápidamente se robó el corazón de los connacionales y de muchos de sus seguidores de Latinoamérica.

Así, acompañada de mariachis y con varios looks espectaculares, la artista de regional mexicano no tardó en asombrar a sus fans que decidieron desvelarse para poder escuchar el nuevo éxito de la cantante.

“Felicidades mi Ana que sea un éxito más te admiro tanto como no tienes idea espero algún día volver a cantar en un concierto y tomarte de la mano como en la foto que aparece en mi perfil en fin quisiera contarte cuanto te admiro y decirte lo mucho que me has inspirado te quiero y te admiro mucho, saludos desde Toluca. Te amo mi bandida bendiciones” externó un usuario de Youtube al momento en que la canción por fin se dio a conocer.

Por su parte, Ana Bárbara invitó a todos sus seguidores a escuchar esa canción que había realizado desde su “bandido corazón” y ahondó en que esperaba que fuera de su agrado.

La cantante estrenó su nuevo sencillo (Foto: Captura de pantalla/Ana Bárbara)

“Esta canción refleja el estado emocional de una decepción amorosa, que no se veía venir. La primera reacción es de enojo, pero también es una canción determinante porque logra despedirse de esa relación muy poco sana” externó Ana Bárbara antes del estreno de Amor y Veneno.

Asimismo, según Bandamax, Junior Cabral fue el encargado de la coproducción; mientras que el video musical fue dirigido por Manuel Gayosso. Además, el audiovisual se grabó en la hacienda Santa Cruz en Guadalajara, Jalisco.

A menos de un par de horas de su estreno, dicho video oficial ya cuenta con 7 mil 435 visualizaciones y mil 106 likes. En este sentido, sus seguidores de otros países no tardaron en hacerse presentes y en recordarle lo buena cantante que es.

“Soy de Chile y me encanta la música mexicana y q mejor q escuchar Ana Bárbara, la mejor siempre bella , elegante y con una voz q mata”, exclamó una usuaria de Youtube.

La cantante estrenó su nuevo sencillo (Foto: Captura de pantalla/Ana Bárbara)

Apenas hace unas semanas, Ana Bárbara fue interceptada en el Aeropuerto de la Ciudad de México por los medios de comunicación y reveló que ya tiene preparado su testamento y compuso una canción que la acompañará en su funeral.

“Hoy en día no sabes si vas a llegar al día de mañana. Entonces no me quedo con nada pendiente. Ya no estoy en deuda con nadie y hasta hice mi canción de despedida, ya la compuse”, dijo la Reina Grupera en la entrevista que difundió el programa Hoy y continuó: “Nadie sabe cuándo va a estirar la pata, así que por si las dudas ya la tengo hecha. Ojalá y no sea pronto porque todos mis hijos están chiquitos y los quiero ver crecer”.

La cantante llegó al aeropuerto al lado de su hijo José Emilio, quien la acompañó durante toda la entrevista. A su hijo le pidió en forma de broma lo siguiente: “Siempre va a haber broncas, espero que no haya muchas. Ahí te encargo que no haya broncas ¿ok?”.

Con respecto a los motivos por los cuales realizó su testamento, Ana Bárbara dijo esto: “Todo está muy bien. La verdad es que sí he estado muy atenta en esto. No soy pesimista pero con esta pandemia nunca sabes cuándo te va a pasar”.

