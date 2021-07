Ana Bárbara ya hizo su testamento y canción para su funeral

Ana Bárbara aseguró que no quiere dejarle problemas a sus hijos IG: anabarbaramusic

Ana Bárbara fue interceptada en el aeropuerto de la Ciudad de México por reporteros que le realizaron varias preguntas acerca de su vida personal, las cuales respondió amablemente y posteriormente reveló que ya tiene preparado su testamento y hasta compuso una canción que la acompañará en su funeral.

“Hoy en día no sabes si vas a llegar al día de mañana. Entonces no me quedo con nada pendiente. Ya no estoy en deuda con nadie y hasta hice mi canción de despedida, ya la compuse”, dijo la Reina Grupera en la entrevista que difundió el programa Hoy y continuó: “Nadie sabe cuándo va a estirar la pata, así que por si las dudas ya la tengo hecha. Ojalá y no sea pronto porque todos mis hijos están chiquitos y los quiero ver crecer”.

La cantante llegó al aeropuerto al lado de su hijo José Emilio, quien la acompañó durante toda la entrevista. A su hijo le pidió en forma de broma lo siguiente: “Siempre va a haber broncas, espero que no haya muchas. Ahí te encargo que no haya broncas ¿ok?”.

A pesar de ya haber hecho su testamento, la cantante quiere disfrutar muchos más años de vida (IG: marianlorettemx)

Con respecto a los motivos por los cuales realizó su testamento, Ana Bárbara dijo esto: “Todo está muy bien. La verdad es que sí he estado muy atenta en esto. No soy pesimista pero con esta pandemia nunca sabes cuándo te va a pasar”.

Los reporteros también le preguntaron a la cantante acerca de la broma que María Levy hizo en sus redes sociales, donde anunció que estaba embarazada. Ana Bárbara negó estar enterada del asunto pero su hijo le aclaró el asunto: “dijo que estaba embarazada, pero ya sabes, es una de sus bromas”.

“La verdad ayer la vi y no hablamos de ello, a ella la adoro y la apoyo en todos los sentidos”, fueron las palabras de la cantante con respecto al caso de la influencer.

Ana Bárbara y María Levy sostienen una íntima relación donde se apoyan mutuamente Foto: Instagram / @marialevyy

La relación entre Ana Bárbara y María Levy comenzó cuando la cantante se casó con José María Fernández “El Pirru”, quien ya tenía tres hijos producto de su matrimonio con Mariana Levy, quien falleció en 2005.

La primogénita de Levy tiene una exitosa cuenta de Instagram donde acumula más de 300 mil seguidores, la propia Reina Grupera ha dicho que es admiradora del contenido que María crea para su cuenta y la apoya en lo que hace.

Anteriormente Ana Bárbara ha declarado que entre ella y María se han ayudado mutuamente para comenzar a superar situaciones complicadas: “Ella y yo hemos pasado momentos difíciles en cuanto a emociones y juntas nos hemos retroalimentado. Nos hemos sacado adelante y creo que la forma en que ella lo plasma en su obra, porque ella es una artista, es tal cual como debe de ser. A mí ella me ha empoderado”.

La cantante tiene tres hijos biológicos (IG: anabarbaramusic)

La cantante afirmó que desde el principio sintió una conexión especial con la joven, a quien conoció después de la muerte de su madre y encontró en un estado vulnerable. Ana Bárbara aseguró que ella también pasó por situaciones difíciles cuando era una niña y eso lo motiva para proteger a sus hijos de la manera que lo hace.

En la misma entrevista, los reporteros también le pidieron su opinión con respecto al escándalo que protagonizó Lalo Mora, quien fue captado besando a sus admiradoras en plena pandemia.

“Yo le tengo mucho cariño y mucho respeto, espero que de verdad esté muy bien, no conozco el chisme porque como ven estoy con los niños. Pero espero que si puede arreglar su problema, lo arregle”, fueron las palabras de Ana Bárbara con respecto a Lalo Mora.

