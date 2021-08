¿Más que amigos?: crecen los rumores de romance entre Jennifer Aniston y David Schwimmer

¿Más que amigos?: rumores de romance entre David Schwimmer y Jennifer Aniston

Los fanáticos de la amada pareja televisiva Ross Gellar y Rachel Greene de”Friends” tendrán que seguir esperando para que la relación entre los actores se vuelva algo real, ya que el actor David Schwimmer negó oficialmente los rumores de que él y Jennifer Aniston estén saliendo desde la exitosa reunión del elenco el pasado mes de mayo.

Durante el reencuentro de “Friends” para el especial de HBO Max, Jennifer y David confesaron que estaban enamorados el uno del otro cuando comenzó el rodaje de la comedia en 1994.

Un representante de Schwimmer le dijo a The Sun que la información sobre un romance entre ellos es “falsa”. Aniston y su ex compañero de “Friends” serían solo grandes amigos y nada más.

Los rumores de su romance en la vida real comenzaron cuando una fuente afirmó a la revista Closer que tras grabar la reunión televisiva “despertó sentimientos” en ambos y que “la química que siempre habían tenido que enterrar todavía estaba allí”.

“Comenzaron a enviar mensajes de texto inmediatamente después de la filmación y, el mes pasado, David voló desde su casa en Nueva York para ver a Jen en Los Ángeles”, afirmó la fuente.

La fuente agregó que Aniston ha estado cocinando cenas para Schwimmer en su mansión de California y se les ha visto visitando una bodega en Santa Bárbara, California, juntos.

Matthew Perry, Courteney Cox, David Schwimmer, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y Jennifer Aniston en la reunión de "Friends". Cortesía de HBO Max

Las ex coprotagonistas de “Friends” enloquecieron a los fanáticos cuando revelaron durante la reunión que tuvieron sentimientos uno por el otro.

“La primera temporada, estaba muy enamorado de Jen”, admitió Schwimmer, de 54 años. “En algún momento los dos estábamos enamorados mucho el uno con el otro, pero era como si dos barcos pasaran en la noche, porque uno de nosotros siempre estaba en una relación”, dijo actor, que por primera vez hablaba de sus

“Nunca cruzamos ese límite, lo respetamos”, afirmó Schwimmer.

La estrella de “The Morning Show”, de 52 años, admitió que también sentía algo por él y bromeó sobre cómo no querían que su primer beso fuera en el programa.

“Recuerdo que en un momento le dije a David: ‘Va a ser un fastidio si la primera vez que tú y yo nos besamos es ... ¡en la televisión nacional!’. Efectivamente, la primera vez que nos besamos fue en esa cafetería”, contó Aniston ante las cámaras de televisión.

“Así que canalizamos toda nuestra adoración y amor mutuos hacia Ross y Rachel”, añadió.

Jennifer Aniston y David Schwimmer durante la época de "Friends" (Barry King/Liaison)

Durante el especial televisivo, se emitieron imágenes de sus personajes acurrucados en el sillón del departamento de Mónica y Rachel, y David agregó: “¿Cómo es que nadie sabía que estábamos enamorados el uno del otro?”. Sin embargo, Courteney Cox y Matthew Perry dijeron que “sabían” acerca de la atracción mutua de David y Jennifer.

Al final, David dijo que ‘era una situación sobre la que no podíamos hacer nada’, y Courteney agregó que era lo mejor: “Sin embargo, qué bueno, en última instancia. Porque si hubieras actuado en consecuencia y no hubiera funcionado, no habría sido tan bueno [en el programa]”.

Schwimmer mantiene un perfil muy bajo y no se le conoce en estos momentos una novia oficial. En tanto, Aniston es una de las mujeres más deseadas de Hollywood. La estrella del cine y la televisión estuvo casada con Brad Pitt y Justin Theroux.

En una reciente entrevista, Aniston nombró a Pitt como una de sus estrellas invitadas favoritas de Friends.

En una charla con Access Hollywood, a Jennifer y sus coprotagonistas de “Friends” Courteney Cox y Lisa Kudrow se les preguntó cuáles eran sus estrellas invitadas favoritas a lo largo de los años del programa. Las actrices nombraron muchas de las caras famosas que aparecieron a lo largo de los años, incluidas Reese Witherspoon, Ben Stiller, Sean Penn, Paul Rudd y más.

Jennifer luego intervino y dijo: “El Sr. Pitt fue maravilloso, fue fantástico”.

