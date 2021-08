Cecy ‘Wushu’ recordó cuando Kalimba le pidió ser su novia

Ella participó también en Exatlón México (Foto: Instagram/@cecywushu)

La tetracampeona panamericana formó parte del programa México tiene talento, el cuál se transmitió en TV Azteca, durante su participación, Cecilia hizo una demostración del deporte que practica, es decir el Wushu, misma que derivó en su apodo.

Ese deporte no es muy conocido pero visualmente transmite fuerza, pues se trata de una disciplina de contacto que tiene por origen las artes marciales chinas, por lo que uno de los jueces le preguntó si a pesar de practicarla, algún hombre se atrevía a discutir con ella. En ese momento Cecilia Wushu negó tener pareja.

En ese momento la también participante de Exatlón México recibió una propuesta inesperada, pues Kalimba, quien formaba parte del jurado, le dijo que a él le hacían bullying y sí le gustaría tener una novia que lo defendiera. El cantante de OV7 le preguntó a la concursante si quería ser su novia a manera de broma.

Así recordó el divertido momento

Años después, Cecy Wushu recordó el momento en una publicación de Instagram, en ella escribió “El día que Kalimba me pidió ser su novia” y recibió muchos comentarios de parte de sus fans pidiéndole el video de su demostración e incluso le solicitaron que contara lo que había pasado entre el músico y ella.

El pasado sábado 17 de julio, Kalimba fue el invitado especial del programa Mimí Contigo, en la conversación con Irma, conductora y cantante, el integrante de OV7 confesó diversos detalles de su vida entre los que destacó el hecho de que se quitaría la fama.

“Si yo pudiera quitar algo de mi vida para siempre, sería la fama, lo que hasta el día de hoy no me acostumbro es a ser famoso, llevo 35 de mis 38 años de mi vida siendo famoso y no me acostumbro, no me gusta, si pudiera quitarla la quitaba”, mencionó el cantante, quien también aseguró preferir los espacios en soledad y lo mucho que le reconforta mantenerse alejado de las multitudes.

“Amo estar en mi casa y no en ningún otro lugar, me fascina la soledad”, mencionó también. En el programa Kalimba mencionó que al interior de OV7 llegaron a existir celos profesionales pues una reconocida revista colocó el titular Kalimba y sus coristas, haciendo referencia a que aparentemente sólo él se lucía en los escenarios relegando a sus compañeros.

El cantante fue entrevistado por Irma de Mimí Contigo

En Mimí Contigo, Kalimba también reveló que por su mente llegó a pasar el ser futbolista, chef e incluso psicólogo, recordó que por un tiempo fue DJ, actividad que disfrutó mucho en su momento. Respecto a la gran polémica que vivió cuando fue acusado de presunto abuso sexual, explicó que estuvo en “el lugar equivocado en el momento equivocado.”

Hacia el final del programa, Kalimba deleitó a los espectadores de Mimí Contigo tocando en su guitarra una de sus más recientes canciones. Días antes Kalimba dio a conocer cuál es su condicional de salud actual, luego de que Érika Zaba “lo echara de cabeza” en entrevista con los medios al revelar una noticia que el mismo cantante no había contado a sus seguidores, su nueva infección del virus causante de COVID-19.

En pausa hasta que se reanuden las condiciones para volver al teatro con la obra Sie7e, donde participa bajo la producción del aún diputado federal Sergio Mayer, el músico también confirmó que su grupo OV7 está pasando por una crisis de comunicación.

“Estoy saladito, estuve dos semanas con COVID, la tuve, me empecé a sentir mal. Yo estoy en promoción de mi disco, hemos tenido todos los cuidados alrededor de la obra, de las chambas que nos van saliendo a los artistas, pero en alguna de estas dentro de la promoción del disco fue que me contagié, estuve dos semanas parado.”, contó el artista en entrevista para De primera mano.

