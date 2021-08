Survivor México: qué dijo Alejandra Toussaint sobre las acusaciones de “egoísta” que enfrentó

Alejandra fue la 17 eliminada de Survivor México (Foto: Instagram/@alelatosa)

Después de que fuera sentenciada al juego de la extinción el pasado domingo 8 de agosto y perdiera la competencia, Alejandra Toussaint se convirtió en la sobreviviente número 17 en salir del programa. Actualmente Survivor México se encuentra en sus últimas semanas de transmisiones, por lo que los concursantes se encuentran fusionados en el mismo equipo.

Esta convivencia cambió totalmente la dinámica dentro de Survivor pues ya no están divididos en tribus y las rivalidades no surgen por representar a un color diferente. No obstante, esta ex concursante llegó a generar polémica entre los televidentes del programa pues sus actitudes llegaron a criticarse tanto en redes como por sus compañeros, ella formó parte de Las Hienas, un sub grupo al interior de la tribu jaguares, incluso la apodaban ‘La hiena mayor’.

En las playas de República Dominicana Alejandra tuvo diversas problemáticas con Cyntia, la finalista de MasterChef, pues tras la fusión de tribus donde dejaron de existir los Halcones y los Jaguares, Cyntia ganó una de las primeras competencias por los suministros.

Ella proviene de una familia de artistas, tiene nacionalidad mexicana y francesa. (Foto: captura de pantalla de Instagram @survivormexico)

Cuando el conductor del programa le preguntó si compartiría los recursos con los demás, la chef afirmó que sí, exceptuando a Alejandra, en ese momento ella argumentó que no planeaba brindar ayuda a quien egoístamente había visto comer sin repartir.

Como se hizo con todos los participantes que volvieron a casa, Alejandra Toussaint fue invitada al programa de Venga la Alegría para que contara sus experiencias. Durante el matutino de Azteca fue confrontada por Kristal Silva pues le preguntó si su personalidad dentro del programa había sido un personaje construido.

Al respecto, Toussaint respondió que si se trató de una personalidad ajena a su manera de ser natural, pues las condiciones extremas del reality propician comportamientos de ese tipo. Mencionó que al interior, no se funciona correctamente pues los concursantes están en estrés extremo, con hambre, ansiedad y poco control en los pensamientos, lo que da pie a obsesionarse con la comida.

Alejandra extinguiendo su fuego al salir del programa (Foto: Twitter/survivor_mexico)

En su cuenta de Instagram, Alejandra mostró un radical cambio de actitud pues colocó un mensaje de reflexión tras su eliminación, en él realizó una analogía entre la etiqueta “sobrevivientes” como concursantes del programa y quienes ella considera los verdaderos, es decir, las personas que tienen batallas internas por pertenecer a una minoría:

“Los que día a día superan el rechazo, los diferentes, los que no encajan e incomodan a los demás por su simple forma de SER, de pensar, o por sus preferencias. Los que no temen ir contra la corriente, tomar riesgos y ser temerarios, sin importarles pagar el precio. Los que asumen las consecuencias por su forma de vivir.”

También envió un mensaje a las mujeres y envió un abrazo simbólico tras su reflexión “A todas esas MUJERES valientes, libres, locas maravillosas que toman las riendas de su vida y construyen sus DESTINOS alejadas del qué dirán y de lo que se esperaría de ellas. A todos ellos los abrazo con el corazón. ¡ÁNIMO, FUERZA y RESISTENCIA!¡¡Qué la vida solo es una y hay que comerla a grandes bocados!!”, escribió.

La ex sobreviviente reconoció su fallo en la prueba de eliminación (Foto: Twitter/@survivor_mexico)

Alejandra acompañó su publicación con un video, se trató de la despedida que le dio a sus compañeros del reality. El pasado domingo 8 de agosto Jorge Ortín, Julio Barraza y Alejandra Toussaint chocaron en duelo de eliminación.

Jorge Ortín superó la prueba y se salvó de ser sacado de la contienda. Al final, todo se decidía entre Alejandra y Julio. Tiempo después, la rapidez y habilidad de Julio le valieron la permanencia, así que la eliminada del ese día fue Alejandra Toussaint.

“Tengo muy claro el momento en el que se me cayó la pieza y perdí tiempo. Siempre tuvo el apoyo de la banca, pero al final los nervios me terminaron costando la permanencia. Yo siempre he dicho que los dioses hablan y la fatalidad del destino nos termina alcanzando”, reconoció Toussaint.

