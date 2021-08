“Evito los chismes”: por qué “El güero” Castro eligió a Livia Brito para “La Desalmada”

José Alberto Castro produce "La desalmada", historia que actualmente cuenta con un promedio de caso 4 millones de tele espectadores (Foto: Instagram@elgueromex/@desalmadatv)

La telenovela La desalmada ha conquistado la preferencia de los televidentes, pues a poco más de un mes de su estreno, la historia producida por José Alberto El güero Castro oscila al rededor de los 3.8 millones de espectadores cada noche, cuando se transmite en horario estelar el melodrama de corte campirano y estructura clásica que cuenta con los roles protagónicos de Livia Brito, José Ron, Eduardo Santamarina y Marjorie de Sousa.

En charla con Infobae México, el productor de Televisa se dice agradecido con el público por su preferencia:

“Estamos muy contentos todo el equipo, toda la producción y muy agradecidos con la gente por cómo nos dejan entrar a sus casas, por platicarles noche a noche la historia que estamos haciendo y muy contento con el resultado”, dice a modo de saludo.

El realizador tuvo la historia en sus manos por casi doce años; no había encontrado el momento ideal para platicarla al público (Foto: Archivo)

Siendo una historia originalmente transmitida en Colombia, bajo el nombre de La dama de Troya, el realizador de otros programas y telenovelas como Mala noche, ¡no!, Corona de lágrimas y Rubí, la mantuvo enlatada más de diez años hasta encontrar el momento idóneo para producirla:

“Cuando me presentaron esta historia la leí, la chequé y la guardé para más adelante, la conocí por 2008, y en su momento no tenía el espacio o la visión para hacerla. Yo ya tengo en mi cajón las siguientes ocho novelas que voy a hacer, no sé en qué orden, pero así es, entonces La dama de Troya estaba en esa lista” reveló.

En medio de la pandemia que continúa causando estragos en el mundo, el hermano de la actriz Verónica Castro apostó por mostrar a los televidentes una historia “al aire libre”, también para facilitar su realización:

"La desalmada" se transmite en el horario estelar en el canal Las Estrellas; sumará 80 capítulos (Foto: captura de pantalla/lasestrellas.tv)

“Es una historia de campo, de mucha locación, una mujer de carácter con un conflicto fuerte y en esta circunstancia que hemos pasado de la pandemia me permitía tomar una historia donde pudiera trabajar en escenarios naturales, y la trama me era muy apetecible para volverlo a contar en un corte de novela clásica”.

“Cuando hicimos el casting para el elenco había un elemento importante en el personaje de Fernanda y era que supiera montar”, dijo El güero Castro sobre su elección de la actriz cubana Livia Brito, “son varias escenas en que el personaje tiene que estar arriba de un caballo, la sorpresa es que Livia monta y monta muy bien”.

Y es que la intérprete del personaje de “Fernanda Linares” generó revuelo en junio de 2020, cuando golpeó y despojó de su cámara al paparazzi Ernesto Zepeda, quien la captó en las playas de Cancún, hecho por el que la actriz de 35 años ha sido repudiada por cierto sector del público.

Livia Brito fue denunciada por el fotógrafo Ernesto Zepeda tras lesiones sufridas; el caso sigue abierto y la cubana evita el tema (Foto: Captura de pantalla Ventaneando/Instagram@liviabritopes)

“Siempre he tratado de evitar en todos los trabajos cualquier tipo de chisme que he hecho nunca me ha gustado basar el trabajo de las demás personas con chismes o con problemas sentimentales o de escándalos no me gustan”, dijo al respecto al realizador, quien destacó que lo que prioriza a la hora de elegir sus elencos son sus capacidades actorales y su desempeño en el foro, más allá de los problemas personales ni mediáticos.

“Cuando ella llegó, no conozco a fondo el problema, procuro no involucrarme en esa área, pero cuando a ella la trajimos, igual que a otros actores o actrices, no tomo en consideración si en este momento tienen algún problema personal o de escándalo o sentimental, lo que me importa en ese momento a mí es el trabajo que podemos ver en pantalla”, aseguró.

“El problema que haya tenido personal no está en el tiempo ni en el momento de la historia que estoy trabajando con ella ahorita, me ha llegado puntual a todos sus llamados, viene con su personaje super bien estudiado y a ha hecho una actuación maravillosa, no es algo que le pueda dedicar tiempo porque tampoco me compete”

"Fernanda Linares", es el nombre del personaje de Livia, se trata de una mujer fuerte y determinada que busca venganza (Foto: Grupo Televisa)

En torno a la mala imagen que la actriz pudiera tener frente al público mexicano, El güero prefirió apelar al criterio y la madurez de la audiencia, que a su parecer, aprecia un proyecto por su valor, más que por las controversias.

“Hay dos cosas importantes de entender: una es la madurez de la audiencia porque precisamente lo que está apreciando es un trabajo, no está cargando una circunstancia que no corresponde al trabajo. creo que ninguno de nosotros está libre de pecado, imagínate lo complicado sería trabajar con alguien que no tenga vida personal Tiene que ver el criterio de la audiencia, creo que eso es muy importante”, finalizó.

