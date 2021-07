El fotógrafo agredido por Livia Brito hace un año denuncia caso omiso de las autoridades

Livia Brito y Ernesto Zepeda tuvieron un sangriento encuentro en las playas de Cancún a mediados de 2020 (Foto: Captura de pantalla Ventaneando/Instagram@liviabritopes)

Se cumple un año desde que la actriz cubana Livia Brito radicada en México se vio envuelta en un escándalo mediático tras haber protagonizado un evento en el que ella y su novio, el venezolano Mariano Martínez, golpearon y le destruyeron su equipo fotográfico al reportero gráfico Ernesto Zepeda en las playas de Cancún, Quintana Roo.

Y es que entonces, al darse cuenta de que el paparazzi intentaba captar imágenes de la pareja que se encontraba disfrutando de una playa pública en plena pandemia de COVID-19, la actriz, quien este lunes reaparecerá en la pantalla chica con la telenovela La desalmada, y su novio, agredieron al fotógrafo causándole aparatosas heridas en el rostro.

A pesar de que ya han pasado doce meses del desafortunado encuentro, tras el cual la cubana fue repudiada por el público, y derivado del cual perdió oportunidades laborales en Televisa, Ernesto Zepeda denuncia que las autoridades han hecho caso omiso de su petición de justicia.

El fotógrafo acusó que la cubana y su novio se expresaron despectivamente de los mexicanos (Foto: Captura de pantalla)

Aunque inicialmente el proceso se ralentizó por la pandemia, el reportero considera que ya ha pasado tiempo suficiente y no ve llegar la resolución de su caso, pues solicita la reparación económica del equipo que perdió y el resarcimiento del dinero que ha gastado en renta de artículos indispensables para el desarrollo de su profesión.

Ahora, Zepeda concedió una entrevista a Ventaneando donde narró su desesperación, aunque dejó claro que no desistirá hasta que se le haga justicia:

“Ya tan rápido es un año, el caso no se ha judicializado y aunque esté en pandemia, ya pasó lo suficiente para que el Ministerio público hubiese reunido todas las pruebas y peritajes en la carpeta de investigación. Ha pasado tanto tiempo que ya se solicitó a un juez de control que nos diera una audiencia para checar qué era lo que estaba pasando, no nos dio la audiencia, pero fijó una fecha, que es la primera semana de agosto para que el Ministerio Público judicialice o no la carpeta de investigación.”, comentó a través de videollamada.

Zepeda busca la reparación económica de su equipo y lo que ha gastado tras la destrucción de su cámara (Captura de Pantalla: Youtube @elcandelero)

Zepeda aclaró que las restricciones sanitarias no son impedimento para su caso, pues hay posibilidad de llevar a cabo las audiencias de manera virtual:

“Ya hay alguna reunión entre las partes que los manden llamar. Me parece que no es presencial por la pandemia, pero al menos en Zoom que ya estén citados a declarar”. Y aunque no ha estimado la cantidad que debe recibir, dio un estimado: “No tengo una cantidad exacta, pero la renta de equipo son 4 mil 500 pesos mensuales, el equipo que se echó a perder está en alrededor de 80 mil pesos, la cuestión también es que venga el abogado, está en la Ciudad de México, entonces se le compra su boleto con tarjeta de crédito y viene, después yo pagar un mínimo de la tarjeta y no poder liquidarla porque no he tenido la entrada suficiente”.

Como cualquier ciudadano, Zepeda pide que las autoridades actúen con celeridad y en pro de la justicia y no sólo para proteger a figuras del espectáculo, para ello dio como ejemplo el reciente caso de Erik Rubín, quien fue despojado de un costoso reloj en Polanco.

El próximo lunes se estrenará la telenovela "La desalmada", protagonizada por la cubana (Foto: Instagram @liviabritopes)

“Simplemente, hace unos meses robaron al cantante Erik Rubín en la Ciudad de México, le robaron un reloj: a las tres horas habían detenido a los responsables. Y el robo con violencia aquí en Quintana Roo es un delito que amerita diez a dieciocho años de prisión, no tendría por qué ser menos”

El paparazzi también planteó la posibilidad de que, de no responder ante la justicia, Mariano Martínez podría ser deportado: “Si ella ya afianzó su relación, que está bien a final de cuentas, lo está haciendo con una persona de origen venezolano. Él al no comparecer, al no arreglar la situación, lo podrían incluso deportar porque él está aquí”.

Finalmente, Ernesto volvió a aclarar no desistirá en el proceso hasta obtener justicia: “Ahí sigue el proceso, a todas las instancias que tenga que recurrir para que me hagan justicia, para que me paguen los daños que me ocasionar, voy a acudir.”

SEGUIR LEYENDO: