Livia Brito escapó de la prensa tras ser cuestionada por el fotógrafo al que golpeó en Cancún

Livia Brito huye de la prensa al ser cuestionada de pleitos legales (Video: Chismorreo)

Tras el reciente estreno de la telenovela La Desalmada, Livia Brito ha acaparado de nuevo el reflector, pero para infortunio de ella, porque el público no ha olvidado el escándalo que persigue a la cubana desde que en junio de 2020 golpeara a un fotógrafo en las calles de Cancún.

Y es que tras la agresión de la actriz y de su novio, el venezolano Mariano Martínez, al fotógrafo Ernesto Zepeda demandó penalmente haber sido despojado de su cámara y herramientas de trabajo, además de ser víctima de una golpiza en la que quedó ensangrentado.

Ahora, a un año del mediático suceso por el cual la cubana perdió popularidad y ganó el repudio del público, el agredido sigue clamando justicia y ha declarado que no descansará hasta que las autoridades resuelvan su caso, en el que pide una justa retribución por el dinero perdido en rentas de equipo y procesos legales.

Livia Brito protagoniza "La desalmada" pese a la animadversión de un sector del público (Foto: Efe)

Fue este lunes 5 de julio cuando Livia Brito fue captada a su salida de Televisa, donde fue interceptada por los reporteros, quienes intentaron cuestionarla sobre el avance del proceso legal que enfrenta y del que la también modelo no ha mostrado la intención de buscar un arreglo con su demandante.

Al respecto, la actriz de 34 años accedió a detener su camioneta para contestar a los periodistas, quienes inicialmente le preguntaron de su más reciente proyecto, la telenovela La desalmada, melodrama al que fue convocada por el productor José Alberto El güero Castro pese al repudio generalizado de un gran sector del público.

“Perdón chicos, no controlo mi cristal, lo controla mi chofer”, fue lo primero que dijo Livia al detener su vehículo. “Estoy bien, muy feliz porque ya hoy arranca La desalmada a las 9:30 de la noche en el canal de Las estrellas, justamente hoy estábamos haciendo enlaces a diferentes partes de la república, estábamos yendo a los programas”, dijo a modo de saludo.

Livia Brito contrademandó al fotógrafo al que golpeó, alega que estaba invadiendo su privacidad (Foto: Instagram/@liviabritopes)

Pero inmediatamente después de ser cuestionada sobre la situación de la demanda interpuesta contra ella por el paparazzi, Livia cambió el tono y se despidió de los reporteros haciendo avanzar su camioneta: “Me tengo que ir, muchísimas gracias chicos. Les mando besos”.

“No controlo esto, perdónenme”, dijo la actriz quien subió el vidrio eléctrico de su vehículo, mismo que arrancó inmediatamente sin dar oportunidad a los periodistas para expresarse.

Y es que desde que se anunció el regreso de la cubana a los melodramas, el público ha dejado ver su rechazo a que la actriz participe en la televisión pues además de no haberle pagado al fotógrafo lo que le solicita, lo demandó por presuntamente invadir su privacidad, hecho que Ernesto Zepeda ha descalificado, apelando a que se trata de una figura pública susceptible de ser captada por los medios de comunicación en algún lugar público, como lo es la playa de Quintana Roo donde sucedió el ilícito.

Brito no ha querido aclarar su situación legal frente a los medios ((Foto: Instagram / @liviabritopes)

La desalmada cuenta con las participaciones de Ana Martín, Marjorie de Sousa, Francisco Gattorno, Marlene favela y José Ron, pero pese a este atractivo elenco, en internet se ha vuelto una constante el rechazo del público al recién estrenado melodrama.

En la transmisión de Facebook ocurrida el primero de julio para dar a conocer la telenovela, múltiples usuarios se lanzaron en contra de Brito: “Qué lástima que le inviertan tanto a un proyecto que no tiene futuro, pues es muy probable que la protagonista vaya a la cárcel”, “Por gente así como esta mujer estamos como estamos, al final no fue la manera correcta de hacer las cosas”, “Ya págale, para ti nos es nada”, son algunos de los comentarios que se dieron en a transmisión de streaming.

Ernesto Zepeda aseguró que Livia incluso habló mal de los mexicanos (Captura de Pantalla: Youtube @elcandelero)

Asimismo, la periodista Flor Rubio habló del tema en su espacio radiofónico y defendió al agredido: “La animadversión es grande, atacaron a un trabajador mexicano y Livia Brito no lo ha querido reconocer. A mí me cae muy bien y con nosotros ha sido linda, pero creo que hay que ser solidarios con la gente que lo necesita. El paparazzi estaba en una playa pública haciendo su trabajo, no se metió a su casa, a su habitación… No se metió a un jacuzzi privado. Ellos estaban caminando en la playa y les hizo unas fotos en un lugar público”, expresó.

