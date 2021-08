Cómo reaccionó Juan Rivera cuando supo de los problemas de Esteban Loaiza

Juan Rivera cortó su relación con Esteban Loaiza luego del divorcio con su hermana (IG: juanriveramusic)

Hace unos días el ex beisbolista Esteban Loaiza, quien mantuvo una relación sentimental con la fallecida Jenni Rivera, salió de prisión tras cumplir su condena por narcotráfico. En el marco de su liberación, Juan Rivera concedió una entrevista para Ventaneando, donde habló sobre la relación del pelotero con la familia Rivera.

El hermano de Jenni y Lupillo afirmó que Esteban y su familia siempre trató damablemente a los Rivera, incluso entabló personalmente una buena relación, por lo que hablaban constantemente sobre diversos temas, pero precisó que no se contaron cosas personales o intimidades, ya que lo podrían haber involucrado en las actividades ilícitas del deportista.

“¿Cómo eran sus finanzas al casarse con Jenni? Esa es una pregunta delicada, si con ella no hablábamos de sus finanzas, menos con Esteban. Si tienen mucho o si tienen poco, a mí la verdad no me interesa. Sólo sé que cuando nos dimos cuenta de que las cosas no estaban financieramente bien con él, nos sacamos de onda porque es uno de los lanzadores mexicanos que más dinero había generado en la historia. ¿Qué pasaría con eso? La verdad no sé”, dijo Juan sobre la situación económica de Esteban antes de ser detenido.

Jenni Rivera y Esteban Loaiza terminaron tras un escándalo que involucró a Chiquis (Foto: Especial)

Juan afirmó que el escándalo del dinero y el divorcio del deportista y Jenni generaron un “caos” dentro de la familia, por lo que se separó del deportista y nunca tuvo la oportunidad de platicar con su hermana acerca del tema.

“En cuanto supimos todo lo que pasó con lo del dinero y lo del divorcio, se generó tanto caos en la familia, y mantener una relación con él creo que hubiera empeorado las cosas, lo mejor para mí fue cortar cualquier tipo de relación. Jenni estaba algo molesta conmigo por lo que había pasado con mi sobrina, porque no le quise creer. Entonces no sé si ya no sentía la misma confianza conmigo pero nunca tocamos el tema”.

Juan afirma que su hermana perdió la confianza en él tras el escándalo con su sobrina Fotos: Instagram @juanriveramusic // Cuartoscuro

De la misma forma, el cantante habló sobre los recientes problemas que sufre su familia: “Las peleas con Lupillo nunca acabarán. Es tan difícil lo que sucede, son tantas cosas que a veces da vergüenza, a veces da coraje y otras, ganas de llorar. La situación está muy tensa en la familia, desafortunadamente creo que está peor que nunca y no creo que cambie en un futuro cercano”.

Juan dijo que su mamá, Doña Rosa, “usa lentes pero no es ciega”, por lo que conoce las personalidades de cada uno de sus hijos y sus nietos, lo cual le hace sospechar de las decisiones que se han tomado por parte de Johnny López, quien ha manifestado su desconfianza en la forma que se maneja la empresa de su fallecida madre.

Johnny López solicitó una investigación a la empresa de su madre hace unos meses Foto: Instagram @juanriveramusic // Telemundo

Tras las acusaciones del hijo menor de Jenni Rivera, su tia Rosie dejará la administración de Jenni Rivera Enterprises, empresa que se ha encargado de organizar los bienes y el dinero de la cantante tras su muerte, Juan también opinó sobre esto.

“Mi hermana Rosie tuvo una labor muy difícil, de la cual ahora se encargará Jackie, y creo que ella la va a tener más difícil, porque nosotros somos tíos, pero ella es hermana de quienes no están de acuerdo, y va a ser difícil ponerse en la misma sintonía”, afirmó el cantante.

