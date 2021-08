“Ve a terapia”: tundieron a Juan de Dios Pantoja por polémica contra Kenia Os

En Twitter también le pidieron al creador de contenido que deje de escribir sobre personas que ya no forman parte de su vida (Fotos: Instagram @juandediospantoja / @keniaos)

La polémica para Juan de Dios Pantoja parece no tener fin en las redes sociales, ya que este domingo el intérprete de Recuerdo pidió a Kenia Os sentir “empatía” con su esposa, la creadora de contenido Kimberly Loaiza.

“Sentir EMPATÍA por la mujer que te ayudó a darte a conocer, la mujer que te ayudó a cumplir tus sueños”, escribió Pantoja en su cuenta de Twitter.

El tuit no fue bien recibido por los internautas, principalmente por aquellos que son fanáticos de Kenia y rápidamente colocaron en primer lugar de tendencias en México: “Juan de Dios ve a terapia”. Usuarios de diferentes redes sociales consideraron que las actitudes de los últimos días no son algo normal y menos generar polémica sin sustento.

En la preferencia temática pidieron que el cantante deje de hablar sobre personas que ya no forman parte de su vida y que busque ayuda profesional.

Juan de Dios pidió a Kenia Os sentir "empatía" por Kimberly Loaiza (Foto: Twitter/@Juandedios_P)

Entre los principales mensajes que se pudieron leer en redes sociales destacaron aquellos donde le recordaron a Juan de Dios que tiempo atrás, tanto él como su esposa, habían participado en bullying cibernético contra Kenia, inclusive la han “amenazado” con difundir imágenes íntimas.

“Mientras tú y tu mujer se burlaban de la estabilidad emocional de Kenia Os, ella estaba en su casa tratando de superar su depresión causada por ustedes, no se me olvida y no se me olvidará”, señalaron.

“¿Wey, empatía? Kimberly fue partícipe de todo el daño que le hicieron a Kenia, quitándole todas sus redes sociales y dejando que comenzara de cero. Sí ustedes le dieron un impulso, pero Kenia sobresalió por ella misma y ahorita está triunfando. Estás tan ardido”, escribió otra usuaria.

Algunas personas le pidieron sentir empatía a Juan de Dios por Loaiza y su hija, Kima Sofía, a quienes las ha involucrado en la polémica los últimos días: “y tú, por favor, siente EMPATÍA por las mujeres que estás afectando por esta p*ta polémica. No solo a K sino a tu esposa y tu hija, las usas de excusas para tapar la verdad de persona que eres. Tanto Zorro como tú merecen cárcel por acoso hacia mujeres”.

En Twitter han pedido la "cancelación" de Pantoja por misógino (Fotos: Instagram @juandediospantoja / @keniaos)

Los dimes y diretes entre Juan de Dios y los internautas llevan más de tres días encendidos en redes sociales. El pasado 6 de agosto la bomba explotó cuando el cantante aseguró que durante años Kenia Os “se ha colgado” de la fama de él y de su esposa.

Por medio de un video en el canal Super Trucha, de más de una hora de duración, Pantoja aseveró que la influencer y cantante es una persona inmadura y conflictiva, dio a conocer que los problemas que se mantuvieron solo le sirvieron para “victimizarse” ante los internautas

Las reacciones en el mundo del internet no se hicieron esperar, tanto que señalaron al youtuber por haber atacado nuevamente la también cantante, incluso en algunos tuits se pidió su “cancelación” y lo acusaron de ser machista y misógino.

Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza ya son marido y mujer (IG: kimberly.loaiza)

Ante la reacción de Twitter, Pantoja salió a su defensa y refirió que Kenia no es tan “santa” como la pintan sus fanáticos, ya que es cercana a Zorrito Youtubero, personaje que se ha dedicado a criticar y humillar a Kimberly Loaiza durante años

“Apoyas a Kenia porque es mujer, pero Kenia apoya a un hombre que humilla a la mujer, incluyendo a su madre, a mi esposa y a mi hija”, escribió en Twitter.

