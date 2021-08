Kimberly Loaiza habló sobre los rumores de su tercer embarazo

La influencer explicó que tiene planes a largo plazo junto a Juan de Dios Pantoja (Foto: Instagram/@kimberly.loaiza)

Luego de haber dado a luz al pequeño Juanito el pasado mes de febrero, la creadora de contenido Kimberly Loaiza habló sobre las especulaciones realizadas por parte de sus seguidores tras dar a conocer que irá por su tercer hijo. Ante esto, la infuencer aclaró las dudas sobre su probable embarazo a través de su cuenta oficial de Instagram.

Debido a la insistencia de los fanáticos por saber si la familia de la influencer y del youtuber Juan de Dios Pantoja crecerá en el futuro cercano, la también cantante mexicana aseguró que sus planes están pensados para cumplirse a largo plazo, incluso después de que hayan pasado 10 años.

“Sí me gustaría tener otro hijo, pero más adelante, como en ocho o diez años más, cuando mis hijos estén más grandes, o sea, disfrutarlos ahorita que están pequeños y cuando ellos estén más grandes y entiendan, darles otro hermano; pero pues, la verdad, cuando Dios quiera, porque la verdad familia, no se sabe, no se sabe”, comentó Loaiza, de 23 años.

Kimberly Loaiza recordó su experiencia con sus otros dos embarazos

Asimismo, Loaiza aprovechó para recordar y contar su experiencia mientras estuvo embarazada de sus otros dos hijos: Kima Sofía y Juanito Pantoja Loaiza, quien nació el pasado 16 de febrero del año en curso. “Antes de embarazarme, podía ponerme zapatos de hasta tres y medio (...) mi ginecóloga me dijo que uno de los síntomas del embarazo era que me creciera el pie, que no era común, pero así me pasó. Me creció el pie hasta el número cinco, en mi segundo embarazo hasta el cinco y medio, no puedo creer que me pasaran estas cosas”, contó.

Tras el nacimiento de Juanito, el influencer Juan de Dios Pantoja ha mostrado sus fotografías a través de sus redes sociales y fue él quien anunció que el bebé ya había nacido. Hasta el momento, su publicación ha reunido más de 2 millones y medio de “Me Gusta”. Por su parte, Kimberly Loaiza presumió una fotografía en donde aparecieron los cuatro miembros de la familia y también aprovechó para invitar a sus seguidores a visualizar su canal de YouTube, en donde compartió un video hablando sobre su experiencia siendo mamá.

Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza son marido y mujer (IG: kimberly.loaiza)

Por otra parte, Loaiza recientemente rompió el silencio sobre la operación a la que se sometió a inicios de julio de este año y confesó que se realizó a una cirugía de aumento de senos a causa de su reciente lactancia.

Durante un video publicado en su cuenta de YouTube, el cual fue titulado “Me operé”, Kimberly explicó que decidió operarse el busto luego de que amamantó a su segundo hijo. Sin embargo, expresó que su deseo surgió tiempo antes a causa de que no “se sentía conforme” con su cuerpo.

Recientemente se sometió a una cirugía estética (Foto: Instagram/@kimberly.loaiza)

“En un video de hace mucho tiempo, ya les había dicho que me quería someter a una cirugía de aumento de busto, porque no estaba muy conforme con las que diosito me mandó. Estaban muy chiquitas”, expresó

Asimismo, reveló que este no fue el único procedimiento estético al que se sometió, pues también se practicó una liposucción y lipotransferencia con el objeto de recuperar la silueta que tenía antes de sus dos embarazos. Tras las publicaciones realizadas en su cuenta de Instagram después del procedimiento estético, sus seguidores halagaron su figura y el cambio de su cuerpo a raíz de la cirugía. “Amo, te ves espectacular”, “Reina”, “Preciosa” y “Te ves hermosa”, escribieron algunos usuarios.

