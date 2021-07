Los 22 años de Kenia Os: entre las cirugías y su eterna polémica con Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja

A sus 22 años, Kenia Os es una de las influencer más conocidas en México

Kenia Os es una cantante, empresaria, youtuber e influencer mexicana con más seguidores en redes sociales. Este jueves se encuentra celebrando su cumpleaños 22 con una carrera sólida y con varios escándalos detrás.

Kenia Guadalupe Flores Osuna nació el 15 de julio de 1999 en Mazatlán, Sinaloa. La influencer inició su carrera como youtuber con un canal dedicado a videoblogs cuando era una adolescente. Poco a poco Kenia fue ganando fama y al día de hoy es considerada como una de las influencers más populares de redes sociales.

En aquel entonces, gracias a su creciente número de seguidores y su carisma, Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza, ambos youtubers originarios del norte del país, se pusieron en contacto con ella para invitarla a formar parte de su grupo Jukilop, espacio con el que Kenia alcanzó el éxito de su carrera.

La youtuber Kenia Os protagonizó una pelea con Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza (IG: keniaos)

Cuando Kenia Os aceptó entrar al grupo, su canal de YouTube y sus perfiles de redes sociales pasaron a ser parte de Juan de Dios y Kimberly. Su principal tarea era seguir con sus videos pero también hacer colaboraciones con los dueños de Jukilop.

En 2018, Kenia Os rompió lazos con la pareja debido a que no quiso firmar un nuevo contrato que le era desfavorable. En una plática con el Escorpión Dorado, la influencer comentó que sus compañeros querían que renovara su asociación pero sin la asesoría de un abogado por lo que se negó.

“No quise firmar un contrato que estaba bien horrible(...) la diferencia es que a mí no se me permitió el abogado”, declaró.

Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza terminaron su relación con Kenia Os y cerraron sus antiguas cuentas (IG: kimberly.loaiza)

Tras la ruptura con Jukilop, todas las cuentas de Kenia Os fueron eliminadas debido al primer acuerdo que firmó cuando era menor de edad, pues lo que ocurría con sus redes y su monetización también correspondía a Pantoja y Loaiza.

Esto provocó que la sonorense reiniciara su carrera en redes sociales a sus 18 años; abrió nuevos perfiles de Twitter, Instagram e inició un nuevo canal en la conocida plataforma de videos. Sin embargo, el nivel de popularidad que alcanzó con sus ex compañeros hizo que en esta nueva faceta sus números crecieran rápidamente.

A día de hoy, Kenia Os tiene más de 9.8 millones de seguidores en Instagram, 3.2 millones en Twitter y 6.8 millones de suscriptores en YouTube. En julio del 2018, la influencer creó un segundo canal dedicado a la música, pues también incursionó como cantante.

Además de youtuber e influencer, Kenia Os tiene una línea de maquillaje

Por siempre fue la primer canción y video que grabó como intérprete. Entre sus videoclips más vistos en YouTube se encuentran Bonita con 85 millones de vistas, Mentiroso y Deleito. Su producción más reciente es una sesión en vivo con canciones como Fue lindo, Eres y Tu peor pesadilla.

En su momento, Kenia Os también tuvo que enfrentar el rechazo de otros youtubers después de salir de Jukilop, una de ellas fue Lizbeth Rodríguez, quien aseguró fue obligada a hacerle una entrevista que la perjudicara. La ex conductora de Exponiendo Infieles se disculpó en un video que subió a sus redes en 2020.

En su disculpa Pública, Kenia Os escribió que ya la perdonó por lo ocurrido y que era un tema que ya había dejado atrás, además entendió los motivos que la orillaron a comportarse con ella de esa manera.

Durante la premiación, la influencer ganó como Icon Miaw (Captura: @keniaos/Instagram)

Kenia Os también ha llamado la atención de sus seguidores por las múltiples cirugías estéticas que se ha hecho en el cuerpo, entre las que resaltan aumento de busto, lipopapada y una rinoplastia. En distintas ocasiones la influencer se ha manifestado a favor de las cirugías y ha compartido su experiencia con sus “Keninis”.

Ayer, Kenia Os participó como conductora de los premios MTV Miaw 2021 y fue galardonada con la estatuilla Icono Miaw.

